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嚴德發稱軍事訓練役延長「戰力下墜」　國防部：將影響志願役員額

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▲▼立法院外交及國防委員會 國防部長嚴德發。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國防部長嚴德發。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

因應兩岸情勢緊張，國軍加速調整軍力整備，國防部長嚴德發22日表示，目前不打算延長4個月軍事訓練役的役期，因為義務役如果進到常備部隊，現行人力一定要降低，「戰力會下墜」。對此，國防部表示，過去常備役與義務役都在同單位，常備部隊現在均是志願役，若未來軍事訓練役必須下部隊，在總員額不變的情況下，勢必影響志願役人力。

嚴德發22日上午赴立法院外交及國防委員會，就「國軍提升後備戰力」進行專案報告，並備質詢。嚴德發表示，兵役制度現在主要是推動募兵制，年底到達90%到最後目標，若義務役進到常備部隊，現行人力一定要降低，對戰力有影響，「戰力會下墜」。

對此，有國防部官員私下說明，嚴德發的意思是指，過去志願役與義務役都在同一個單位，且單位內的志願役、義務役軍人都有所比例。

官員表示，募兵制推動以後，現在的常備部隊都是志願役官兵，未來若延長軍事訓練役訓期，役男勢必得「下部隊」，亦即從新訓中心到部隊，在國軍總員額不變的情況下勢必裁減，進而影響志願役人力，才可能影響到戰力。

根據「國軍提升後備戰力」報告內容，後備部隊將擴充至26萬8千餘人，訓練天數增長為14天，每人8年內最多召訓4次，編成的後備旅並分成「灘岸守備」、「縱深及城鎮守備」及「重要目標防護」三型，全案擬區分階段推動，預於2022年啟動。

報告也指出，役期是否延長，因涉及兵力需求、訓練機構訓量擴充，後續再作研議，然目前已強化4個月軍事訓練役課程的強度與標準，如實彈射擊由88發增加至262發，行軍訓練增加至20公里，戰鬥體適能及城鎮戰戰鬥教練等課目均列為施訓重點，可有效提升國土防衛持續戰力。

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