勇消詹能傑殉職卓揆上香致意　雙親悲慟盼次子調回基隆

▲勇消詹能傑殉職！雙親盼次子詹庭豪調回基隆，卓揆指示消防署盡速辦理。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市消防局仁愛分隊小隊長詹能傑於21日深夜執行救援任務時英勇殉職，消息震撼各界。行政院長卓榮泰今（24日）上午前往詹能傑靈堂致哀，並在家屬表達心願後，當場指示消防署「盡速辦理」，協助詹能傑之弟詹庭豪調回基隆服務，就近照料年邁雙親。

白髮人送黑髮人 父母盼次子返鄉陪伴

詹能傑出身消防世家，原本與弟弟詹庭豪皆任職於基隆市消防局，分別服務於仁愛分隊與百福分隊。詹庭豪於2025年10月調任桃園市消防局蘆竹分隊服務，而詹能傑殉職後，詹父母承受喪子之痛，昨（23日）向前往弔唁的消防署長蕭煥章泣訴，希望能讓小兒子返鄉服務，在巨大悲痛中有骨肉陪伴照料。

卓榮泰今日上午10時30分，在基隆市議會議長童子瑋及消防局長游家懿陪同下抵達靈堂，向詹能傑上香致意，並親握詹父、詹母雙手，表達政府最高的敬意與不捨。卓揆表示，詹小隊長因公殉職，政府除深感哀痛外，也將全力協助家屬一切所需。

當場致電協調 消防署啟動跨縣市商調

得知家屬最關切的是次子返鄉服務事宜後，卓榮泰隨即轉身指示消防署長蕭煥章儘速處理。蕭煥章當場致電桃園市消防局，請求協助辦理詹庭豪商調相關事宜。

基隆市消防局長游家懿則表示，已責成人事單位簽辦相關公文，預計26日（下週一）即發函桃園市消防局，正式啟動詹庭豪的商調程序，盼能儘快完成調動，讓其返鄉服務，陪伴並照顧詹父與詹母。