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疑內賊偷30萬酷刑5小時奪命　恐怖死因：心臟幾乎沒一滴血

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▲▼警方訊後依照殺人、過失致死以及《組織犯罪條例》等罪嫌將5人送辦。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲天道盟太陽會陳維毅涉嫌為了教訓偷錢小弟，叫人將他凌虐傷害致死遭起訴。（資料照／記者邱中岳翻攝）

記者劉昌松／台北報導

天道盟太陽會成員陳維毅懷疑好心收留的廖姓男子，偷妻子現金30萬元又盜刷信用卡，找小弟把廖男帶到幫眾住宿的宮廟裡毆打凌虐，廖男被打到四肢嚴重瘀青腫脹，慘遭凌虐5小時，奄奄一息趴臥地上，因平時吸毒導致中毒反應，引發嘔吐，嘔吐物塞住呼吸道窒息而死，台北地檢署29日依傷害致人於死等罪，起訴陳等5人。

檢警調查，廖姓死者2019年因案服刑出獄後，借住在乾哥哥陳維毅介紹的台北市民族東路「瑤山宮」，平時在宮廟內偶爾幫忙開車，2020年7月間，廖突然失聯，陳懷疑廖偷妻子的錢，還盜刷信用卡，23日在新北市新莊區找到廖男後，開著保時捷載廖男回到瑤山宮旁的宿舍。

▲▼男子（紅圈）被一夥人帶回瑤山宮宿舍，竟慘遭痛毆致死。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲被害人(紅圈)被帶回瑤山宮宿舍痛毆教訓。（資料照／記者邱中岳翻攝）

24日凌晨0點左右，陳自己進房休息，由劉姓小弟等人，持鋁棒、熱熔膠條痛毆廖男，5點多的時候，幫眾發現廖男奄奄一息，原本聯絡醫生急救，但醫生以老婆生孩子為由拒絕，就任由廖男倒在原地，由劉姓小弟留在現場看著，警方獲報到場緊急將廖男送醫不治。

法醫相驗發現，廖男軀幹沒有嚴重外傷，但四肢嚴重瘀血腫脹，明顯遭毆打凌虐，解剖發現，心臟裡幾乎沒有一滴血了，經法醫研究所鑑定，廖男因施用毒品過量，被毆打全身後，血液瘀腫在四肢，造成腦部、組織器官內都缺血、缺氧，消化系統無法正常運作，產生嘔吐現象，又因為廖男趴臥姿勢，吸入自己的嘔吐物而窒息死亡。

檢察官顏伯融根據相關事證調查認為，被告等人是朝著死者四肢揮棒毆打，教訓意味較重，頭部和軀幹沒有嚴重傷勢，應無殺人犯意，因此依傷害致死、強制等罪起訴。

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