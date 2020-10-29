被批不懂經貿！柯文哲笑稱：我懂醫學　「陳吉仲懂政治」





▲台北市長柯文哲赴市議會專案報告，台北市副市長黃珊珊。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

台北市議會日前修法禁賣含萊劑肉品，違者最高處十萬罰鍰，然而農委會主委陳吉仲28日上午卻稱，若這樣規定「所有牛排店都要關掉」，儘管隨後改成「三分之二牛排館要關掉」，仍引發各界議論。對此，台北市長柯文哲表示，陳吉仲也會失言，自己懂醫學，而陳吉仲懂政治。

柯文哲29日上午赴台北市議會，針對「台北市重大交通與工程建設及開發案（含公共自行車政策及升級計畫；捷運民生汐止線、南環、北環及東環進度；淡北快速道路；台北市市區公車勞動條件改善及降低事故率策進作為；二殯改建及聯外道路開闢；社子島開發進度及可行替代方案；大巨蛋進度；社宅政策、市場改建推動進度及品質總檢討；都更及危老重建執行績效）」等案進行專案報告。

台北市議員徐巧芯提及，她要為北市牛排館喊冤，陳吉仲一開始說全部牛排館要關，後來改口稱三分之二牛排館要關，這意思是全台北市有三分之二牛排館都有用萊克多巴胺牛肉。台北市副市長黃珊珊否認，「不是，我們有一半是用澳洲牛，台北市相關規定只有豬肉。應該是陳主委誤會我們法規了。」

徐巧芯追問，如果北市牛排館生意因此受到影響，那要不要出來抗議？陳吉仲是在完全沒有數據下隨便講，應該表達一下態度吧？柯文哲表示，「現在不是才會失言，他也會失言！」徐巧芯追問，所以陳吉仲是失言？柯文哲回應「應該⋯」

徐巧芯痛批，可是陳吉仲改口過，一開始說全部台北市牛排館都要關門，後來說三分之二。黃珊珊說，今日會請衛生局鄭重澄清，為北市牛排館澄清，「我們今天會出稿。」

關於陳吉仲批評柯文哲「不懂經貿」，柯文哲回擊，「我不懂經貿，但我懂醫學。」徐巧芯詢問，那陳吉仲懂什麼？柯文哲笑稱，「政治。」

另外，柯文哲28日表達有可能考慮上街頭，徐巧芯追問，11月22日會不會上街頭反對萊克多巴胺的豬肉進口，或是相關的一些事項？對此，柯文哲說，「現階段是這樣，我常常說齁，我希望就是說，你只要講清楚要怎麼弄，合理，我們都會盡量幫忙。」

徐巧芯批，11月22日快到了，要趕快做決定，「你會不會上街頭？」柯文哲則說，給民進黨去想一想，正直誠信，該怎麼做就怎麼做。

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