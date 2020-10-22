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美國對台軍售首度釋出「距外陸攻飛彈」　反制共軍防空火力網

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▲AGM-84K（SLAM-ER）飛彈。（圖／翻攝自Pinterest）

▲AGM-84K（SLAM-ER）飛彈。（圖／翻攝自Pinterest）

記者陶本和／台北報導

針對美國政府於美東時間21日知會美國國會，發出新一批次對我國三項軍售通知，總值約18.113億美元（約540億新台幣）。其中，備受關注的是隨11套「海馬斯」（HIMARS）系統一起出售的64枚陸軍戰術飛彈 (ATACMS)，射程可達300公里；以及「距外陸攻飛彈」 (AGM-84H SLAM-ER) ，這是美國首度對台釋出可於共軍防空火力網距離外，發射攻擊的空用遙攻精準導引武器。

本次美方公布對台的3項軍售內容，包括135枚AGM-84H增程型距外陸攻飛彈（SLAM-ER）、4枚AGM-84H SLAM-ER遙測飛彈與12枚CATM-84H空中訓練飛彈（CATM）與151項容器、備件與維修零件、支援系統與測試設備、培訓設備與工程後勤支援等，總額約10.08億美元。

該型飛彈可由F-16戰機攜載，射程約270公里。軍事專家梅復興表示，這算是美國首度對台釋出，可於共軍防空火力網距離外，發射攻擊的空用遙攻精準導引武器，對我國反制作戰能力有相當助益。

在第二筆方面，包括有11套「海馬士多管火箭系統」（HIMARS）M142發射器、64枚陸軍戰術導彈系統（ATACMS）M57戰術飛彈、7輛M1152A1高機動性多功能輪式車輛（HMMWVs）、11支M240B通用機槍、17個國際野戰炮兵戰術數據系統（IFATDS）等，約4.361億美元。梅復興表示，本次出售的ATACMS是單體彈頭型的M57彈，應該是相當於Block IVA構型，射程可達約300公里，彈頭重500磅。

最後，第三筆為6套「F-16新式偵照莢艙」（MS110）、3個可移動地面站與1個固定地面站，以及相關備件、維修零件、集成與測試設備、系統支援、人員培訓與後勤技術支援等，約3.672億美元。梅復興表示，空軍規劃供RF-16偵察機使用，與提升國軍整體情報監控偵察與目獲 (ISTAR) 之能力。

▲AGM-84K（SLAM-ER）飛彈。（圖／翻攝Ivan Rajkovic）

▲AGM-84K（SLAM-ER）飛彈。（圖／翻攝Ivan Rajkovic）

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