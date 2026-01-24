不是薪水？從時間點「看出離職原因」　上班族崩潰：整個命中

▲離職時間點，往往藏著真正原因。（圖／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

一名網友表示，最近看到一篇職場經驗談，原來從員工選擇離職的「時間點」，就能大致看出背後真正原因，從工作內容、主管、公司文化，到個人生涯與職業倦怠，幾乎都有跡可循。文章曝光後，立刻引發不少上班族共鳴，直呼「2年8個月離職，公司組織文化超爛」、「6個月離職，真的和主管有關」。

一名網友在Threads表示，坊間流傳已久的職場經驗談，其實從員工選擇離職的「時間點」，就能大致看出背後真正原因，從工作內容、主管、公司文化，到個人生涯與職業倦怠，幾乎都有跡可循。

若員工在入職三個月內就離開，多半與工作本身落差過大有關；半年到一年內離職，多半和直屬主管有關；而工作一年半到兩年左右才走人，則多半是對組織文化失望；若能撐到三到五年才離職，通常是開始思考個人職涯發展；超過五年以上離職者，大多是職業倦怠的因素。

半年就離職＝主管雷？過來人狂點頭



底下網友熱議，「做一個半月離職，這X媽從上到下都是問題」、「我未滿三個月就離職，以上原因都包括了」、「蠻準的！我2年8個月離職，公司組織文化爛到不行」、「6個月離職，真的是和直屬主管有關」、「好像蠻準的，我是快9年才離職，我真的有點倦怠」、「太準了吧，整個命中」、「真的欸！ 三個月、兩年、五年以上離職都這些原因」。

也有網友直言，薪水沒到位、主管同事相處不來更是主因，「十年以上都還不離職的，通常是別人離職的原因」、「我離職是因為薪水一直沒辦法穩定發」、「上述的根本原因：錢沒有到位」、「滿一年是為了領特休跟年終」。