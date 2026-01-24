　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸白銀年內漲幅逾200% 　多家工廠捨棄首飾趕製「投資型銀條」

▲▼ 白銀價格飆漲，大陸多家工廠改生產線「投資型白銀」 。（圖／翻攝 央視財經）

▲大陸國內白銀價格飆漲200%，多家工廠改生產線不做首飾改製「投資型白銀」 。（圖／翻攝 央視財經）

記者任以芳／綜合報導

國際銀價近期屢創新高，大陸國內銀價也隨之持續飆升，自2025年至今同比漲幅已超過200%。標準投資銀條每公斤價格在短短四個月內，從1萬元人民幣翻倍突破2萬元大關。銀價的迅猛漲勢不僅引發投資熱潮，更深度改變了相關產業的生產結構，許多銀製品工廠紛紛調整產線，將業務重心從首飾轉向投資型銀條，以因應供不應求的市場需求。

不只黃金飆漲，國際銀價創下歷史新高，大陸國內白銀市場也迎來劇烈波動。數據顯示，2025年以來銀價漲勢驚人，部分投資品價格在四個月內實現翻倍。白銀漲價不僅帶動投資需求，也對下游生產企業產生顯著影響，不少工廠為因應訂單爆發，已連續數月加班生產。

陸媒《央視》財經報導，位於深圳一家銀製品生產工廠內，工人們正加班趕製投資銀條。據工廠負責人介紹，該廠原先以生產白銀首飾為主，但自2025年4月銀價起漲以來，市場對銀條的投資需求迅速攀升，反而首飾需求明顯下降。

面對市場變化，工廠果斷調整生產策略，將原本屬於副業的銀條生產轉為主業，並增設油壓機、壓片機等設備以擴大產能。

▲▼ 白銀價格飆漲，大陸多家工廠改生產線「投資型白銀」 。（圖／翻攝 央視財經）

▲ 白銀價格飆漲，兼具工業與避險屬性。（圖／翻攝 央視財經）

值得注意的是，踏入2026年1月後，客戶對銀條規格的需求出現明顯轉變。廣東深圳某銀製品加工廠總經理孫濤表示，「去年10月到12月底，大部分都是做1公斤的銀條多一點，還有500克的、光面的。」進入了2026年1月份之後，最大的量就是100克和200克的，包括所有的工藝也在提升，品類也豐富了很多。

銀製品的原料來源除了礦山開採外，舊料提純也是重要渠道。隨著銀價攀升與投資熱潮湧現，專門從事貴金屬回收業務的經營者表示，近期提純工廠的訂單量呈現爆發式增長，生產排期不斷延長，壓貨時間也越來越長，反映出整體產業鏈正處於高度運轉狀態。

目前，白銀價格仍維持向上趨勢，市場分析認為，白銀兼具工業與避險屬性，在投資需求旺盛的背景下，相關加工與回收產業短期內將持續面臨產能壓力。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
514 3 7945 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／破紀錄！特攻單場轟「133分」大屠殺
韓啦啦隊女神解放比基尼！　胸前挖空事業線看光
台灣史上第一人！　詹詠然澳網泛淚退役
過年被綁17年　媳不忍了！老公一句話爽翻
幕後／綠北市長人選推府院級王牌？　如何絆住蔣萬安成最大考量
車銀優慘了　法界：最重恐觸無期徒刑

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

網購「便宜娃娃菜」以為賺到！陸夫妻全身出血...進ICU搶命

陸野生動物園「持金屬鎖打小象」 園方鬼扯「嚇嚇牠」遭罵改認錯

陸白銀年內漲幅逾200% 　多家工廠捨棄首飾趕製「投資型銀條」

快訊／中共中央軍委副主席張又俠落馬！央視：涉嫌嚴重違紀違法

昔日新星5分鐘內全癱已25年　陸首位輪椅女主播人生勵志多次徵婚

打麻將戴「透視隱形眼鏡」　陸女老千狂辯：我輸牌啊！

美調度重兵、 航母逼近中東　「2套核心戰術」研擬打擊伊朗政權

中國央行喊話「有空間」　機構評估降準時間落Q1

可可托海雪豹攻擊人！滑雪客「臉被咬傷」全身血畫面曝

現賺21萬！陸網傳用廢棄SIM卡提煉近200克黃金

第一代少年股神「炒股撈7000萬」　1500萬交保

洪詩心疼父母⋯曝大伯已道歉　落淚：為什麼願意付出是缺愛？

三立採訪車撞進彰化銀行！「現場至少釀8傷」送醫搶救中

關穎買名牌也遭Sales擺臭臉　陶晶瑩怒揭精品內幕「花錢受氣」

涉嫌拉尾盤炒7股撈數千萬　神秘大戶蕭漢森深夜移送北檢

墳場試槍、場勘路線、假衛星電話控局！揭黑幫行兇前的縝密布局｜資深社會記者 張晏碩｜新店咖啡商槍擊命案●下｜《我在案發現場》

33泰女藏艋舺賣肉「最嫩22歲」　6人激戰衝刺當場被抄急抓內褲

周媛46秒原版影片曝光

銀行內撞擊畫面曝

劉冠廷初一拜拜「成吉祥物」　遇粉絲要合照...認成張軒睿XD

網購「便宜娃娃菜」以為賺到！陸夫妻全身出血...進ICU搶命

陸野生動物園「持金屬鎖打小象」 園方鬼扯「嚇嚇牠」遭罵改認錯

陸白銀年內漲幅逾200% 　多家工廠捨棄首飾趕製「投資型銀條」

快訊／中共中央軍委副主席張又俠落馬！央視：涉嫌嚴重違紀違法

昔日新星5分鐘內全癱已25年　陸首位輪椅女主播人生勵志多次徵婚

打麻將戴「透視隱形眼鏡」　陸女老千狂辯：我輸牌啊！

美調度重兵、 航母逼近中東　「2套核心戰術」研擬打擊伊朗政權

中國央行喊話「有空間」　機構評估降準時間落Q1

可可托海雪豹攻擊人！滑雪客「臉被咬傷」全身血畫面曝

現賺21萬！陸網傳用廢棄SIM卡提煉近200克黃金

芬蘭擬管控未成年用手機時間　2歲↓禁碰螢幕、15歲↓禁用社群

還記得「老鷹四少」陳彥允嗎？　 消失多年「登紐約時代廣場」近況超猛

大聯盟首K林子偉！黎克從阪神轉戰兄弟　日媒曝曾喊話返日意願高

鄭麗君會放大藍白聲量？　作家表態：贊成卓榮泰跳下來選北市長

一周兩波鋒面＋冷空氣夾擊　周二濕冷「雨擴半個台灣」

國片票房奇蹟年！首屆「台灣娛樂電影獎」開跑　《96分鐘》搶最狂獎項

印尼豪雨引山崩！恐怖轟鳴後「全村被埋」　至少8死82失蹤

生產事故救濟9年逾14.5億　醫解析產婦死亡3因素：羊水栓塞最可怕

願捨棄美國籍入伍！三星李在鎔長子「2月赴泰」　參加東南亞軍演

快訊／破紀錄！特攻單場轟「133分」寫聯盟新高　42分狂勝海神

【驚悚瞬間】三立採訪車衝進彰銀　釀10人輕重傷...撞擊畫面曝

大陸熱門新聞

陸男子SIM卡煉金術引熱議 一大把煉出191.73克...價值逾50萬元

「身體形成X型」　靈動老師周媛無碼實戰片外流

快訊／中共中央軍委副主席張又俠落馬！

泰旅客16人赴哈爾濱旅遊回國立刻報警

「周媛」前員工爆料課程尺度：我都臉紅

靈動老師周媛　46秒原版片出土

眼神給出去！陸性愛大師已賺超1億元

12歲繼女被虐死　福建後母死刑處決了

黃仁勳抵達中國！首站前往輝達上海辦公室

甜美千萬陸網紅疑患淋巴癌　她曾嘆：當媽後很怕死

蓋金廈大橋？邱垂正：不是地方政府權責

打麻將戴「透視隱形眼鏡」　女老千辯：我輸牌

可可托海雪豹攻擊遊客！女子臉被咬傷

陸首位輪椅女主播曾多次公開徵婚　

更多熱門

相關新聞

現賺21萬！網傳廢棄SIM卡提煉近200克黃金　

現賺21萬！網傳廢棄SIM卡提煉近200克黃金　

廣東一名男子近日分享透過170多公斤SIM晶片卡提煉出191.73克黃金的過程，按目前金價折算，總價值逾21萬元人民幣（90多萬台幣）。影片曝光後引發大眾對「廢卡煉金」的好奇與熱議。然而，當事人隨後澄清，這並非大眾理解的「普通生活廢卡」提煉，呼籲切勿私自模仿嘗試。

賴清德今啟動新一波產業座談　邀工具機業者入府座談

賴清德今啟動新一波產業座談　邀工具機業者入府座談

基隆智慧科技園區啟動都計變更　打造產業新門戶

基隆智慧科技園區啟動都計變更　打造產業新門戶

朴子就業中心偏鄉講座　助勞工就業轉型

朴子就業中心偏鄉講座　助勞工就業轉型

20%+N關稅衝擊！財經專家「往好處想」分析曝

20%+N關稅衝擊！財經專家「往好處想」分析曝

關鍵字：

標籤:銀價飆升銀條投資產業轉型貴金屬回收市場熱潮

讀者迴響

熱門新聞

色阿公3度逞慾！孫女閨蜜驚醒嘴裡多一根

「愛的迫降」男主角原型過世！　台灣妻哀悼發文

色龜師父拐女信徒獻身！完事諷：跟妳X很無聊

KTV唱歌慶生...台中女遭親爸性侵！驚醒崩潰：你知道我是你女兒嗎

霍諾德「給賈永婕看1畫面」絕不玩命　網驚：不是一般人

快訊／霍諾德攀台北101延期改明天！

情色養生館遭查　仍營業被斷水電

滑手機撞見老公出軌！律師認證「最強抓姦神器」

美髮店洗頭較持久？她實測「4天不會癢」　內行揭3關鍵

工程師撿屍遭判刑妹子自曝「今年第3筆」

換成台人要爬101「亞洲媽媽反應曝光」！萬人炸鍋

貝克漢長子婚禮被迫「與母共舞」！她淚崩全場尷尬

即 ／貨車起步輾過買菜婦　臟器外露慘死

「超商1區域」別逗留　店員尷尬：客人醜態被看光

外籍男超速6次挨罰2萬5　「送達程序違法」全撤銷

更多

最夯影音

更多
第一代少年股神「炒股撈7000萬」　1500萬交保

第一代少年股神「炒股撈7000萬」　1500萬交保
洪詩心疼父母⋯曝大伯已道歉　落淚：為什麼願意付出是缺愛？

洪詩心疼父母⋯曝大伯已道歉　落淚：為什麼願意付出是缺愛？

三立採訪車撞進彰化銀行！「現場至少釀8傷」送醫搶救中

三立採訪車撞進彰化銀行！「現場至少釀8傷」送醫搶救中

關穎買名牌也遭Sales擺臭臉　陶晶瑩怒揭精品內幕「花錢受氣」

關穎買名牌也遭Sales擺臭臉　陶晶瑩怒揭精品內幕「花錢受氣」

涉嫌拉尾盤炒7股撈數千萬　神秘大戶蕭漢森深夜移送北檢

涉嫌拉尾盤炒7股撈數千萬　神秘大戶蕭漢森深夜移送北檢

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面