陸白銀年內漲幅逾200% 　多家工廠捨棄首飾趕製「投資型銀條」

▲大陸國內白銀價格飆漲200%，多家工廠改生產線不做首飾改製「投資型白銀」 。（圖／翻攝 央視財經）

記者任以芳／綜合報導

國際銀價近期屢創新高，大陸國內銀價也隨之持續飆升，自2025年至今同比漲幅已超過200%。標準投資銀條每公斤價格在短短四個月內，從1萬元人民幣翻倍突破2萬元大關。銀價的迅猛漲勢不僅引發投資熱潮，更深度改變了相關產業的生產結構，許多銀製品工廠紛紛調整產線，將業務重心從首飾轉向投資型銀條，以因應供不應求的市場需求。

不只黃金飆漲，國際銀價創下歷史新高，大陸國內白銀市場也迎來劇烈波動。數據顯示，2025年以來銀價漲勢驚人，部分投資品價格在四個月內實現翻倍。白銀漲價不僅帶動投資需求，也對下游生產企業產生顯著影響，不少工廠為因應訂單爆發，已連續數月加班生產。

陸媒《央視》財經報導，位於深圳一家銀製品生產工廠內，工人們正加班趕製投資銀條。據工廠負責人介紹，該廠原先以生產白銀首飾為主，但自2025年4月銀價起漲以來，市場對銀條的投資需求迅速攀升，反而首飾需求明顯下降。

面對市場變化，工廠果斷調整生產策略，將原本屬於副業的銀條生產轉為主業，並增設油壓機、壓片機等設備以擴大產能。

▲ 白銀價格飆漲，兼具工業與避險屬性。（圖／翻攝 央視財經）

值得注意的是，踏入2026年1月後，客戶對銀條規格的需求出現明顯轉變。廣東深圳某銀製品加工廠總經理孫濤表示，「去年10月到12月底，大部分都是做1公斤的銀條多一點，還有500克的、光面的。」進入了2026年1月份之後，最大的量就是100克和200克的，包括所有的工藝也在提升，品類也豐富了很多。

銀製品的原料來源除了礦山開採外，舊料提純也是重要渠道。隨著銀價攀升與投資熱潮湧現，專門從事貴金屬回收業務的經營者表示，近期提純工廠的訂單量呈現爆發式增長，生產排期不斷延長，壓貨時間也越來越長，反映出整體產業鏈正處於高度運轉狀態。

目前，白銀價格仍維持向上趨勢，市場分析認為，白銀兼具工業與避險屬性，在投資需求旺盛的背景下，相關加工與回收產業短期內將持續面臨產能壓力。