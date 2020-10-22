空軍兩週再派1624架次攔截共機　國防部：年底前恐將維持常態

▲中共運8反潛機。（圖／國防部提供）



記者林銘翰／台北報導

共機近來頻煩擾台，國防部長嚴德發7日曾表示，共軍今年已派出217架戰機侵擾台灣西南空域，國軍戰機共2972架次出動監偵攔截，所耗費成本約為新台幣255億元。時隔兩週，國防部副部長張哲平22日表示，截至今年10月21日為止，國軍共出動4596架次戰機攔截共機，亦即空軍在兩週內再度派出1624架次。

嚴德發7日於立法院備詢時指出，空軍今年共出動2972架次戰機監偵攔截侵擾台灣周遭的共機，所耗費的成本約255億元，目前為止都能夠支應，明年國防預算也會增加空軍作業維持費。

嚴德發22日上午赴立法院外交及國防委員會，就「國軍提升後備戰力」進行專案報告，並備質詢。民進黨立委高嘉瑜質詢時指出，截至今年10月7日為止，我方總共出動2972架次戰機攔截共機，但共機近日仍然頻繁入侵我西南空域，詢問空軍迄今最新出動攔截架次。

▲國防部長嚴德發。（圖／記者屠惠剛攝）



對此，張哲平表示，目前的比例大約為1:2.13 ； 空軍司令部參謀長黃志偉則說，截至今年10月21日為止，我國空軍已出動4596架次戰機對應共機繞台。

黃志偉表示，若將所有主力戰機、支援機種的維護與油量成本相加，今年1至9月所耗費的成本已經增加4.7億元，共軍年底前若持續增加繞台次數，按照這個趨勢來看，耗費應該會比108年增加6.3億元。

高嘉瑜也問，共軍繞台是否會在美國總統大選後轉向趨緩或持續。對此，張哲平坦言，共機擾台對空軍的飛行勤務以及預算，都跟當初的預估有鎖落差，確實會對年度施政預算造成影響。

張哲平也說，就國防部近來的觀察，共軍在我國西南空域的演訓活動，比起以往都有增加，但相關情勢國軍都能夠掌握，目前狀況還算正常，預估共軍未來在西南海空域的演訓將維持常態。

其他人也看了這些...

►嚴德發：共機今年49架次跨越海峽中線 創30年以來最高紀錄

►共機擾台國軍2972架次攔截 空軍已耗費成本255億元

►中共軍艦今年擾台達1029艘次 海軍耗費57億維保台海

更多熱門新聞...

►共機擾台嗆「例行訓練不要干擾」 嚴德發呼籲中共當局節制

►嚴德發：教召訓量12萬增至26萬人 預計2022年達成目標

►成立「防衛動員署」整備後備軍力 嚴德發：後備旅由7擴增至12個

►振興一下我們的美麗