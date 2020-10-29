「利之所在！」　柯文哲：以後恐有農場「專門出口萊豬到台灣」

▲台北市長柯文哲赴市議會專案報告。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

針對台北市長柯文哲28日質疑，明年台灣開放進口的是美豬，還是全球含萊克多巴胺的豬？衛福部長陳時中29日證實，只要符合行政命令，所有含萊克多巴胺的豬都能進口。對此，柯文哲29日預言，只要台灣開放進口，以後恐怕會有農場專門出口用瘦肉精飼料養的豬到台灣。

柯文哲28日提到，這幾天跟中央一再查證，才發現不是只有美國豬肉可以含萊克多巴胺，而是所有進口的外國豬肉都可以含萊克多巴胺。對於是否全世界含有萊克多巴胺的豬都能進口至台灣？陳時中29日證實，如果其他國家根據這樣的命令要進口萊劑豬肉，「是可以的」，但必須符合台灣的限量標準。

柯文哲29日上午赴台北市議會，針對「台北市重大交通與工程建設及開發案（含公共自行車政策及升級計畫；捷運民生汐止線、南環、北環及東環進度；淡北快速道路；台北市市區公車勞動條件改善及降低事故率策進作為；二殯改建及聯外道路開闢；社子島開發進度及可行替代方案；大巨蛋進度；社宅政策、市場改建推動進度及品質總檢討；都更及危老重建執行績效）」等案進行專案報告。

▲台北市議員羅智強。（圖／記者李毓康攝）

面對許多議員提及萊豬議題，柯文哲表示，「這下就麻煩了！既然這樣，那就更奇怪了！所有進口豬肉都可以含瘦肉精，但台灣不可以？」台北市議員羅智強也同意，認為「全世界都可以，台灣卻不能，這邏輯是什麼？」

柯文哲說，「你可以欺騙所有人民一時，但不能欺騙所有人永遠。我的態度是這樣，我也知道台灣在國際上的困難，美國豬肉要進來是有壓力的，這我了解，但就講清楚要怎麼做，不要一直騙我們！」

關於中央表明，地方標準比中央嚴格將牴觸中央法規，這是不是干涉地方自治權？柯文哲表示，台北市訂法規比中央嚴格，按照法律，地方是可以這麼做的。

羅智強詢問，那柯文哲會不會提釋憲？柯文哲回應，這個他們討論過，但北市議會通過的法令，應由北市議會提釋憲。羅智強追問，那是否會同意北市議會提出釋憲？柯文哲說，「我尊重。」

▲台北市議員徐巧芯。（圖／記者李毓康攝）

台北市議員徐巧芯提出，農委會主委陳吉仲表示，只會有美國的萊克多巴胺豬肉進來台灣，加拿大、紐西蘭不會有，而澳洲雖有但數量微乎其微，僅有一、二十公噸。柯文哲回應，「我跟你講齁！國際貿易是這樣，利之所在，只要有這個利益在，以後恐怕會有農場專門用養瘦肉精飼料養的豬，專門出口台灣。」

而台北市議員秦慧珠也詢問，「你有沒有很驚訝嗎？居然我們開放的是全世界萊豬！」柯文哲說，他一開始就覺得公文怪怪的，還跑去問立委，這幾天才確認說是開放全世界的進來，目前全世界有27個國家允許萊豬，「只要台灣開放，會有那種專門養輸出到台灣的農場！」

不過台北市議員苗博雅認為，全世界190幾個國家裡面，可以使用萊克多巴胺養豬的國家僅27個，但柯文哲講說「全世界都可以進來」是不對的，因為最多只有4個，因為現在可進口到台灣的僅13個國家，裡面只有4個國家可用萊克多巴胺養豬，「你說其他9個國家會為了進口到台灣，開放萊劑養豬嗎？這個違反國際經貿道理！」

苗博雅說，這4個國家分別是美國、紐西蘭、加拿大與澳洲，前幾天才邀請40個國家的代表參加設市百年活動，建議可以去問問看加拿大的代表，加拿大的豬有無萊劑？加拿大為了維護品牌，是不會有的，其他紐澳可以再自行去了解，「不要在資訊不清楚上，就對外發言，這會造成社會恐慌。」

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▼台北市議員汪志冰。（圖／記者李毓康攝）

▼台北市議員苗博雅。（圖／記者李毓康攝）