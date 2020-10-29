相信NCC公正審查中天？　柯文哲：選什麼委員「就決定結果了」





▲台北市長柯文哲赴市議會專案報告。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

中天新聞台6年執照將於12月11日到期，國家通訊傳播委員會（NCC）為此舉行第一次「換照聽證會」，然而審查委員被外界質疑有反旺中背景，影響中立。台北市長柯文哲29日表示，選什麼委員，就決定結果了。

針對中天換照案，台北市議員羅智強表示，柯文哲為了新聞自由，頭上的「小紅帽」可能變更大，可能不利於參選2024總統大選，會不會後悔？柯文哲回應，不會，是就是，不是就不是。

羅智強追問，有沒有聽完日前的NCC聽證會？柯文哲說，他沒有從頭看到尾，但是有大概看一下。針對是否相信NCC公正審查？柯文哲先是沈默了好幾秒，接著表示「你選了什麼委員，就已經決定結果了。」

針對前立委黃國昌有貼旺中集團董事長蔡衍明的微信對話，台北市議員徐巧芯詢問，「這會不會影響到你對這件事的觀點？你怎麼看？」

柯文哲回應，自己常常被中天K，「這我也習慣了！我倒覺得是這樣，我們支持的不是特定媒體，我們支持的是一個公平正義、新聞自由，這樣而已，又沒有支持哪個特定媒體。」

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