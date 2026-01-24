　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

脫光正要抓龍筋警就破門　養生館「全糖升級」還可保養攝護腺

▲▼按摩,馬殺雞。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲養生館暗藏春色從事半套性交易，女負責人遭判刑。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者唐詠絮／彰化報導

新冠疫情2023年剛解編彰化縣養生館開始活絡，一名周姓女子媒介按摩小姐進行半套性交易，還可升級，警方上門追查，當場查獲小姐與男客正在裸聊，「抓龍筋」還沒開始就被逮。彰化地方法院審理後，認定周女犯圖利容留猥褻罪犯行明確，判處有期徒刑4個月，得易科罰金。

判決指出，周女在2023年間擔任兩家養生館負責人，透過LINE「紓壓按摩討論區」群組發布小姐代號，並在群組記事本標註「都可升級」等暗示性交易的用語。店內小姐提供一般按摩90分鐘收費1400元，店家抽500元；若男客想要「半套」服務，則加收500元由小姐全拿。

112年10月19日晚間，警方持搜索票到場，在「養生館」當場查獲小姐與男客全身赤裸進行半套性交易，交易金額為1900元。周女在法庭上辯稱自己不知道小姐私下從事性交易，強調經營的是合法按摩店。

但法官根據群組對話紀錄、小姐與男客證詞，認定周女默許群組內討論「全糖」（指全套性交易）等用語，且藉此吸引客源牟利，明顯知情並縱容，因此駁回其辯詞。

法官認定，周女為牟利容留猥褻行為，破壞社會善良風俗，且犯後否認犯行，態度不佳。判處4月徒刑。另外容留「攝護腺保養」、「抓龍筋」等性交服務，但因證據不足，且男客證稱當天「抓龍筋」尚未開始就被查獲，此部分未構成犯罪。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
514 3 7945 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／破紀錄！特攻單場轟「133分」大屠殺
韓啦啦隊女神解放比基尼！　胸前挖空事業線看光
台灣史上第一人！　詹詠然澳網泛淚退役
過年被綁17年　媳不忍了！老公一句話爽翻
幕後／綠北市長人選推府院級王牌？　如何絆住蔣萬安成最大考量
車銀優慘了　法界：最重恐觸無期徒刑

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

男山友嶺山步道跌倒疑骨折　台東消防緊急救援助脫困

快訊／高雄鐵皮屋大火！超濃黑煙狂竄天際　消防急衝現場搶救

脫光正要抓龍筋警就破門　養生館「全糖升級」還可保養攝護腺

屏東1夜6起竊案！腳踏車男沿路狂偷車內財物　犯罪過程全都錄

勇消詹能傑殉職卓揆上香致意　雙親悲慟盼次子調回基隆

險遭輾過！宜蘭83歲婦過馬路遭超載聯結車撞倒　駕駛肇逃被逮

快訊／澎湖鳥嶼船長落海失蹤！青螺沙嘴尋獲遺體　家屬悲慟認屍

勇消詹能傑殉職啟動事故調查　消防局長盼還原真相

養生館1400半套攬客！警逮5應召妹　嫖客「被冷凍」超尷尬姿勢曝

基隆勇消詹能傑殉職2／3公祭　卓揆靈堂上香承諾改進制度

第一代少年股神「炒股撈7000萬」　1500萬交保

洪詩心疼父母⋯曝大伯已道歉　落淚：為什麼願意付出是缺愛？

三立採訪車撞進彰化銀行！「現場至少釀8傷」送醫搶救中

關穎買名牌也遭Sales擺臭臉　陶晶瑩怒揭精品內幕「花錢受氣」

涉嫌拉尾盤炒7股撈數千萬　神秘大戶蕭漢森深夜移送北檢

墳場試槍、場勘路線、假衛星電話控局！揭黑幫行兇前的縝密布局｜資深社會記者 張晏碩｜新店咖啡商槍擊命案●下｜《我在案發現場》

33泰女藏艋舺賣肉「最嫩22歲」　6人激戰衝刺當場被抄急抓內褲

周媛46秒原版影片曝光

銀行內撞擊畫面曝

劉冠廷初一拜拜「成吉祥物」　遇粉絲要合照...認成張軒睿XD

男山友嶺山步道跌倒疑骨折　台東消防緊急救援助脫困

快訊／高雄鐵皮屋大火！超濃黑煙狂竄天際　消防急衝現場搶救

脫光正要抓龍筋警就破門　養生館「全糖升級」還可保養攝護腺

屏東1夜6起竊案！腳踏車男沿路狂偷車內財物　犯罪過程全都錄

勇消詹能傑殉職卓揆上香致意　雙親悲慟盼次子調回基隆

險遭輾過！宜蘭83歲婦過馬路遭超載聯結車撞倒　駕駛肇逃被逮

快訊／澎湖鳥嶼船長落海失蹤！青螺沙嘴尋獲遺體　家屬悲慟認屍

勇消詹能傑殉職啟動事故調查　消防局長盼還原真相

養生館1400半套攬客！警逮5應召妹　嫖客「被冷凍」超尷尬姿勢曝

基隆勇消詹能傑殉職2／3公祭　卓揆靈堂上香承諾改進制度

芬蘭擬管控未成年用手機時間　2歲↓禁碰螢幕、15歲↓禁用社群

還記得「老鷹四少」陳彥允嗎？　 消失多年「登紐約時代廣場」近況超猛

大聯盟首K林子偉！黎克從阪神轉戰兄弟　日媒曝曾喊話返日意願高

鄭麗君會放大藍白聲量？　作家表態：贊成卓榮泰跳下來選北市長

一周兩波鋒面＋冷空氣夾擊　周二濕冷「雨擴半個台灣」

國片票房奇蹟年！首屆「台灣娛樂電影獎」開跑　《96分鐘》搶最狂獎項

印尼豪雨引山崩！恐怖轟鳴後「全村被埋」　至少8死82失蹤

生產事故救濟9年逾14.5億　醫解析產婦死亡3因素：羊水栓塞最可怕

願捨棄美國籍入伍！三星李在鎔長子「2月赴泰」　參加東南亞軍演

快訊／破紀錄！特攻單場轟「133分」寫聯盟新高　42分狂勝海神

【停紅燈下一秒全撞飛】轎車突然暴衝　機車騎士全傻眼！

社會熱門新聞

色阿公3度逞慾！孫女閨蜜驚醒嘴裡多一根

色龜師父拐女信徒獻身！完事諷：跟妳X很無聊

KTV唱歌慶生...台中女遭親爸性侵！驚醒崩潰：你知道我是你女兒嗎

情色養生館遭查　仍營業被斷水電

工程師撿屍遭判刑妹子自曝「今年第3筆」

即 ／貨車起步輾過買菜婦　臟器外露慘死

外籍男超速6次挨罰2萬5　「送達程序違法」全撤銷

即／桃園回收車追撞釀7傷　78歲婦人身亡

採訪車撞銀行「駕駛曝光」　50萬交保

50歲噁男性侵老闆10歲孫女！拍片存雲端曝光

即／三立採訪車衝銀行釀10傷　將依過失傷害送辦

阿公猥褻孫女　還辯：沒剝奪你處女膜

醫美夫妻竊電挖比特幣　2員工判賠台電3348萬

台東晚間墜橋！16歲少年緊急送醫

更多熱門

相關新聞

無照女衝路邊「撞特斯拉毀賓士」3豪車毀了

無照女衝路邊「撞特斯拉毀賓士」3豪車毀了

彰化市今（24）日凌晨，發生一起追撞車禍，王姓女子無照駕駛賓士車，參加喜宴後返回台中，途中疑似操作不當，車輛突然右轉，猛烈追撞停在超商前的特斯拉，另輛剛停進停車格的賓士也慘遭波及，車頭車尾受損，導致車內駕駛及副駕駛受傷送醫。詳細肇事原因尚待警方調查釐清。

即／「紅斑馬」遭KO　警車被追撞後廂慘開花

即／「紅斑馬」遭KO　警車被追撞後廂慘開花

江熊一楓收押參選字跡若議　黨部：簽名屬實

江熊一楓收押參選字跡若議　黨部：簽名屬實

砍死情敵棄屍大排　醋男聲請精神鑑定獲准

砍死情敵棄屍大排　醋男聲請精神鑑定獲准

男遭撞飛！女團購主狂壓CPR救不回

男遭撞飛！女團購主狂壓CPR救不回

關鍵字：

彰化抓龍筋保養攝護腺龍筋性交易妨害風化

讀者迴響

熱門新聞

色阿公3度逞慾！孫女閨蜜驚醒嘴裡多一根

「愛的迫降」男主角原型過世！　台灣妻哀悼發文

色龜師父拐女信徒獻身！完事諷：跟妳X很無聊

KTV唱歌慶生...台中女遭親爸性侵！驚醒崩潰：你知道我是你女兒嗎

霍諾德「給賈永婕看1畫面」絕不玩命　網驚：不是一般人

快訊／霍諾德攀台北101延期改明天！

情色養生館遭查　仍營業被斷水電

滑手機撞見老公出軌！律師認證「最強抓姦神器」

美髮店洗頭較持久？她實測「4天不會癢」　內行揭3關鍵

工程師撿屍遭判刑妹子自曝「今年第3筆」

換成台人要爬101「亞洲媽媽反應曝光」！萬人炸鍋

貝克漢長子婚禮被迫「與母共舞」！她淚崩全場尷尬

即 ／貨車起步輾過買菜婦　臟器外露慘死

「超商1區域」別逗留　店員尷尬：客人醜態被看光

外籍男超速6次挨罰2萬5　「送達程序違法」全撤銷

更多

最夯影音

更多
第一代少年股神「炒股撈7000萬」　1500萬交保

第一代少年股神「炒股撈7000萬」　1500萬交保
洪詩心疼父母⋯曝大伯已道歉　落淚：為什麼願意付出是缺愛？

洪詩心疼父母⋯曝大伯已道歉　落淚：為什麼願意付出是缺愛？

三立採訪車撞進彰化銀行！「現場至少釀8傷」送醫搶救中

三立採訪車撞進彰化銀行！「現場至少釀8傷」送醫搶救中

關穎買名牌也遭Sales擺臭臉　陶晶瑩怒揭精品內幕「花錢受氣」

關穎買名牌也遭Sales擺臭臉　陶晶瑩怒揭精品內幕「花錢受氣」

涉嫌拉尾盤炒7股撈數千萬　神秘大戶蕭漢森深夜移送北檢

涉嫌拉尾盤炒7股撈數千萬　神秘大戶蕭漢森深夜移送北檢

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面