脫光正要抓龍筋警就破門　養生館「全糖升級」還可保養攝護腺

▲養生館暗藏春色從事半套性交易，女負責人遭判刑。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者唐詠絮／彰化報導

新冠疫情2023年剛解編彰化縣養生館開始活絡，一名周姓女子媒介按摩小姐進行半套性交易，還可升級，警方上門追查，當場查獲小姐與男客正在裸聊，「抓龍筋」還沒開始就被逮。彰化地方法院審理後，認定周女犯圖利容留猥褻罪犯行明確，判處有期徒刑4個月，得易科罰金。

判決指出，周女在2023年間擔任兩家養生館負責人，透過LINE「紓壓按摩討論區」群組發布小姐代號，並在群組記事本標註「都可升級」等暗示性交易的用語。店內小姐提供一般按摩90分鐘收費1400元，店家抽500元；若男客想要「半套」服務，則加收500元由小姐全拿。

112年10月19日晚間，警方持搜索票到場，在「養生館」當場查獲小姐與男客全身赤裸進行半套性交易，交易金額為1900元。周女在法庭上辯稱自己不知道小姐私下從事性交易，強調經營的是合法按摩店。

但法官根據群組對話紀錄、小姐與男客證詞，認定周女默許群組內討論「全糖」（指全套性交易）等用語，且藉此吸引客源牟利，明顯知情並縱容，因此駁回其辯詞。

法官認定，周女為牟利容留猥褻行為，破壞社會善良風俗，且犯後否認犯行，態度不佳。判處4月徒刑。另外容留「攝護腺保養」、「抓龍筋」等性交服務，但因證據不足，且男客證稱當天「抓龍筋」尚未開始就被查獲，此部分未構成犯罪。