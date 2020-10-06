國民黨「台美復交」兩提案通過　民進黨：盼國民黨具體落實不杯葛

▲民進黨發言人謝佩芬。（資料照／記者周宸亘攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨團6日上午提「台美復交案」及「美軍助台案」的兩決議案，朝野無異議通過。對此，民進黨發言人謝佩芬下午表示，民進黨歡迎國民黨共同推進台美實質關係，並希望未來能具體落實，不要反對或杯葛政府推進台美關係的各項工作。

謝佩芬下午回應，民進黨長期耕耘與美國等理念相近國家的友好關係，在總統蔡英文任期內，台美關係有多項重大突破，近期美國衛生部長阿札爾（Alex Azar II）、國務次卿柯拉克（Keith Krach）接連訪台，即展現台美間緊密的夥伴關係。

謝佩芬強調，外交本就不分黨派，民進黨歡迎國民黨與本黨及台灣主流民意站在一起，共同為台美實質關係的推進努力。民進黨也希望國民黨未來能以具體行動來落實此二項決議，不要反對或杯葛政府推進台美關係的各項工作，展現立法院通過此二項決議的跨黨派共識。

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