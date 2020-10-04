ET民調／兩岸爆發軍事衝突　44.9%民眾願意上戰場保衛台灣

▲ET民調顯示，44.9%民眾願意上戰場保衛台灣，圖與當事人無關。（示意圖／翻攝國防部發言人臉書）

記者蕭羽耘／台北報導

台美關係近期大有進展，與此同時兩岸關係則開始逐漸失溫，共軍連日來擾台頻率大增，甚至跨越海峽中線使局勢更趨緊張。根據《ETtoday新聞雲》民調顯示，若兩岸爆發衝突，有44.9%民眾讓願意自己或家人上戰場保衛台灣，相較於7月調查增加4%，甚至比2019年1月調查大幅增加12.2%。

「台美關係」近日持續升溫，川普政府也積極協助台灣參與國際組織。近期，美國更接連派衛生部長阿札爾（Alex Azar II）、美國國務次卿柯拉克（KeithKrach）等高層級官員訪問台灣，展現對台的支持；而美國川普政府也在世界衛生組織、國際民航組織等，表達支持台灣的立場。

台美關係升溫，同時也導致兩岸逐漸失溫。據根據軍方統計，9月期間18天中有10天擾台，累積超過50架次，10月才剛開始，共軍也已連續4天侵犯我西南空域。

因此，有學者斷言台海3年內可能爆發戰爭。根據《ETtoday新聞雲》最新民調顯示，如果兩岸真的爆發衝突，有44.9%民眾願意自己或讓自己家人上戰場保衛台灣。值得注意的是，這與2020年7月的調查結果相比增加了4%，與2019年1月的調查結果相比增加了12.2%。

本次民調由《ETtoday新聞雲》民調中心，負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查期間於2020年9月30日至10月1日進行，以台閩地區年滿18歲以上民眾為調查範圍及對象；調查方式以「手機簡訊」，回收有效樣本數為1,196份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負2.83%。進行統計分析之前，原始資料先依內政部最新人口統計資料(109年8月底)進行性別、年齡、地區、教育程度樣本加權，以符合台閩地區18歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。

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