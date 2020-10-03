4個月役期、募兵制誰改的？　陳水扁：是馬英九不顧軍方反對硬推

▲陳水扁、馬英九。（合成圖／記者林敬旻攝）



記者蔡文鈴／台北報導

共軍頻繁擾台兩岸情勢升溫，不少國人擔憂爆發戰爭，然而國內疫期已縮短為4個月，現行「募兵制」造成兵力不足，陸軍前總司令陳廷寵就批評，我國的戰力是零。對此，前總統陳水扁透過臉書反擊，把疫期縮短成4個月、徵兵制改為募兵制的是馬英九。

陳水扁3日在臉書發文表示，尊重前陸軍總司令陳廷寵以做中國人，是驕傲象徵的說法。但不能罵蔡總統無知無智，因為超過86%的民眾，認同自己是台灣人，「認同台灣」已成為全民共識，大聲說出「我是台灣人」，才是真正的驕傲。

陳水扁提到，陳廷寵說很悲哀在前總統陳水扁時代慢慢把役期縮短，現在剩4個月，戰力是零，「問題是把役期縮短成4個月的不是阿扁，而是馬英九。」

陳水扁指出，在總統任内尊重軍方高將的國防專業評估，認為中國解放軍大敵當前，台灣没有實施全募兵的條件，美國也不贊成，頂多實施替代役和縮短役期但要逐年調整徴募比，從6：4變成4：6。

而到了2000年8月1日，陳水扁首次徵集替代役，役期也從2004年逐年縮短2個月，到2008年縮短為1年；陳水扁強調，是馬英九上台不顧軍方反對，硬推全募兵制，役期剩4個月的，並反問，「陳廷寵當年有站出來反對馬英九為什麼要縮短役期剩4個月嗎？」

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