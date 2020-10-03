　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

4個月役期、募兵制誰改的？　陳水扁：是馬英九不顧軍方反對硬推

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼陳水扁、馬英九。（合成圖／記者林敬旻攝）

▲陳水扁、馬英九。（合成圖／記者林敬旻攝）

記者蔡文鈴／台北報導

共軍頻繁擾台兩岸情勢升溫，不少國人擔憂爆發戰爭，然而國內疫期已縮短為4個月，現行「募兵制」造成兵力不足，陸軍前總司令陳廷寵就批評，我國的戰力是零。對此，前總統陳水扁透過臉書反擊，把疫期縮短成4個月、徵兵制改為募兵制的是馬英九。

陳水扁3日在臉書發文表示，尊重前陸軍總司令陳廷寵以做中國人，是驕傲象徵的說法。但不能罵蔡總統無知無智，因為超過86%的民眾，認同自己是台灣人，「認同台灣」已成為全民共識，大聲說出「我是台灣人」，才是真正的驕傲。

陳水扁提到，陳廷寵說很悲哀在前總統陳水扁時代慢慢把役期縮短，現在剩4個月，戰力是零，「問題是把役期縮短成4個月的不是阿扁，而是馬英九。」

陳水扁指出，在總統任内尊重軍方高將的國防專業評估，認為中國解放軍大敵當前，台灣没有實施全募兵的條件，美國也不贊成，頂多實施替代役和縮短役期但要逐年調整徴募比，從6：4變成4：6。

而到了2000年8月1日，陳水扁首次徵集替代役，役期也從2004年逐年縮短2個月，到2008年縮短為1年；陳水扁強調，是馬英九上台不顧軍方反對，硬推全募兵制，役期剩4個月的，並反問，「陳廷寵當年有站出來反對馬英九為什麼要縮短役期剩4個月嗎？」

其他人也看了這些...

川普確診新冠肺炎　蔡英文：期盼川普總統伉儷早日康復
外交部透過AIT轉達來自台灣的慰問　願祝川普伉儷快速康復
川普夫婦確診新冠肺炎　馬英九神情嚴肅8字回應了

更多熱門新聞...

國民黨祝福川普伉儷早日康復：盼上帝保佑所有受疫情影響的人民
►美選倒數31天川普染疫　蔡壁如：盼美國能順利完成總統大選
川普確診！李正皓推演「不幸走了」：共和黨恐要求重啟大選

振興一下我們的美麗

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
新莊+9痛毆工人大叔「打到失禁」PO網狂笑　超扯原因曝
特斯拉九份違停封機車出入口！沒一輛能走民眾氣炸
快訊／泳圈+保麗龍偷渡金門！陸男上岸39.1度　快篩結果出爐
點這裡，留個言吧! FB
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

紓困3.0追加預算案　林為洲：52.8億爭議預算要說清楚講明白

川普若康復下一步計畫曝光　學者估：「打中國牌」台美關係會更熱

4個月役期、募兵制誰改的？　陳水扁：是馬英九不顧軍方反對硬推

陳致中回台南過節　臉書秀與「陳水扁＋吳淑珍＋陳幸妤」中秋團聚

陳同佳10月赴台投案！行政院嗆「香港不辦台灣辦」：港府沒責任嗎？

連勝文：川普染疫讓全球局勢不穩定　籲中國勿此時對台採軍事行動

朱立倫上網路節目飆唱「這首歌」　被解讀暗示角逐下屆黨主席

葉毓蘭酸「台灣能幫忙」挨轟　急撤臉書文改祝川普伉儷早日康復

葉毓蘭酸川普染疫犯眾怒　李正皓怒轟「台灣之恥」：妳辭職吧！

本土登革熱群聚確診30例　新北衛生局警告：民眾勿擅闖五寮社區

帶家人掛號看診！遇系統無端跳號　男不滿怒咆哮護理師「不要賴電腦」

太妍過中秋被「6歲表妹」逼瘋惹ＸＤ　遭「連5問攻擊」...「眼神死」摀她嘴！

榮總插隊駕駛「鬼之插入」　7千人怒炸肉搜爆

真．海底撈機車！安全帽到輪框　超狂「全面鏽蝕」車主身分曝光

安心亞太有份量...納豆撐不住丟地上　阿Ken認了對她「天天都在心動」

川普夫婦確診新冠肺炎　即刻開始隔離

停「養生會館停車場」民眾拒付費 駕駛倒車衝撞＋乘客拆欄杆落跑

妻獨守50元便當店照顧癱瘓夫　開業28年從未漲價：錢夠用就好

陳立農立定跳遠277cm！根本人間彈簧　心疼「早熟女孩」哭了：希望她長大得慢點

宜蘭男酒駕「撞雙載母子」肇逃！ 他目睹媽媽被輾...正義哥狂追逮人

紓困3.0追加預算案　林為洲：52.8億爭議預算要說清楚講明白

川普若康復下一步計畫曝光　學者估：「打中國牌」台美關係會更熱

4個月役期、募兵制誰改的？　陳水扁：是馬英九不顧軍方反對硬推

陳致中回台南過節　臉書秀與「陳水扁＋吳淑珍＋陳幸妤」中秋團聚

陳同佳10月赴台投案！行政院嗆「香港不辦台灣辦」：港府沒責任嗎？

連勝文：川普染疫讓全球局勢不穩定　籲中國勿此時對台採軍事行動

朱立倫上網路節目飆唱「這首歌」　被解讀暗示角逐下屆黨主席

葉毓蘭酸「台灣能幫忙」挨轟　急撤臉書文改祝川普伉儷早日康復

葉毓蘭酸川普染疫犯眾怒　李正皓怒轟「台灣之恥」：妳辭職吧！

本土登革熱群聚確診30例　新北衛生局警告：民眾勿擅闖五寮社區

剪指甲配肉泥狂喊「沒有沒有」　搞威貓講中文「催眠自己」是幻覺

環保署連假動員557人！清除3096個積水容器、垃圾49.2公噸防疫

只為100塊！新莊+9痛毆工人大叔「打到失禁」PO網狂笑　超扯原因曝

真的弱爆了　國聯、美聯中區7支球隊全數被殲滅

不用在會場內人擠人　府城客運推「搭雙層巴士觀賞煙火」

紓困3.0追加預算案　林為洲：52.8億爭議預算要說清楚講明白

吳宇舒中秋連假墾丁海邊衝浪！　一轉身秀「結實辣蜜臀曲線」

長皺紋才好吃！柚子有3條件「多汁甜到爆」　專家推：要選屁股圓的

川普若康復下一步計畫曝光　學者估：「打中國牌」台美關係會更熱

都更爆糾紛　他掛白布條感謝官員「光臨本戶索賄十萬」

老司機帶路...平鎮最兇檳榔西施　「奶茶挑戰」引躁動！臉書曝光

政治熱門新聞

陳致中回台南過節　臉書秀與「陳水扁＋吳淑珍＋陳幸妤」中秋團聚

葉毓蘭冤喊誤會！急撤臉書PO文

快訊／川普夫婦確診新冠肺炎　馬英九8字回應

酸川普染疫　李正皓轟葉毓蘭

扁指馬英九　不顧軍方反對硬推募兵制

連勝文：川普染疫讓全球局勢不穩定　籲中國勿此時對台採軍事行動

陸委會斥陳廷寵「言行離譜」

朱立倫上網路節目飆唱「這首歌」　被解讀暗示角逐下屆黨主席

李正皓推演川普「不幸走了」恐重啟大選

快訊／歐陽娜娜獻唱《我的祖國》惹議　歐陽龍回應了

王浩宇爆國民黨「強迫里長」連署罷免

陳同佳10月赴台投案！行政院回應

柯與扁、馬同台：活在過去「台繼續亂」

白晝之夜、金曲獎將登場　北市交管出爐

更多熱門

相關新聞

陳致中回台南過節　臉書秀與「陳水扁＋吳淑珍＋陳幸妤」中秋團聚

陳致中回台南過節　臉書秀與「陳水扁＋吳淑珍＋陳幸妤」中秋團聚

中秋佳節人團圓，民進黨高雄市議員陳致中2日在臉書透露，他趁連假返回台南陪爸媽過節，且他也上傳前總統陳水扁、前第一夫人吳淑珍及姊姊陳幸妤同框照片。

教召延長卻不恢復徵兵制！網轟：畸形體制

教召延長卻不恢復徵兵制！網轟：畸形體制

阿扁慚愧只當1任市長　老議長安慰：讓你提早當總統

阿扁慚愧只當1任市長　老議長安慰：讓你提早當總統

台灣成心臟地帶　武統驚人後果曝

台灣成心臟地帶　武統驚人後果曝

前海軍教官：共軍5年內無攻台實力

前海軍教官：共軍5年內無攻台實力

關鍵字：

陳水扁徵兵制募兵制共軍兵役替代役

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金鐘獎 金正恩 唐鳳 李登輝 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

真．「海底撈」機車　車主身分曝光

新莊+9凌虐工人大叔！凌虐4hrs錄影讓網怒了

謝霆鋒稱呼楊丞琳嫂子！李榮浩糾正…下句話被推爆

14歲妹得糖尿病…媽崩潰喊：是我害的！「超致病菜單」營養師看傻

龍婆24年前早預言川普恐怖後果

拜登檢驗結果出爐　陰性沒有感染

即／川普傳呼吸困難！入院第一晚情況嚴重

公海豚每年性侵14人還殺嬰　男子目睹女友受害

榮總插隊駕駛「鬼之插入」　7千人怒炸肉搜

陸男偷渡金門體溫39.1度　快篩結果出爐

手機語音打字「被全聯廣播亂入」糗大

1打3放棄掙扎！狗保母閉眼裝睡

女大生持破處驗傷　控陸生涉性侵

網紅「被前夫潑汽油」燒焦身亡！生前遭家暴慘況曝

雙B太氾濫！他求裝闊上路會被禮讓

更多

最夯影音

更多
帶家人掛號看診！遇系統無端跳號　男不滿怒咆哮護理師「不要賴電腦」

帶家人掛號看診！遇系統無端跳號　男不滿怒咆哮護理師「不要賴電腦」
太妍過中秋被「6歲表妹」逼瘋惹ＸＤ　遭「連5問攻擊」...「眼神死」摀她嘴！

太妍過中秋被「6歲表妹」逼瘋惹ＸＤ　遭「連5問攻擊」...「眼神死」摀她嘴！

榮總插隊駕駛「鬼之插入」　7千人怒炸肉搜爆

榮總插隊駕駛「鬼之插入」　7千人怒炸肉搜爆

真．海底撈機車！安全帽到輪框　超狂「全面鏽蝕」車主身分曝光

真．海底撈機車！安全帽到輪框　超狂「全面鏽蝕」車主身分曝光

安心亞太有份量...納豆撐不住丟地上　阿Ken認了對她「天天都在心動」

安心亞太有份量...納豆撐不住丟地上　阿Ken認了對她「天天都在心動」

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能送享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面