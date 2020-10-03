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滅火器奪金曲最佳樂團　民進黨發文恭喜：再次點起島嶼的光

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▲第31屆金曲獎最佳樂團獎由滅火器獲獎。（圖／ETtoday攝影中心攝）

▲第31屆金曲獎最佳樂團獎由滅火器獲獎。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對樂團「滅火器」3日獲頒第31屆金曲獎最佳樂團獎，民進黨在臉書表示恭喜，並感謝滅火器紀錄了這個世代裡，最值得奮鬥的勇氣，再次點起島嶼的光。

民進黨指出，滅火器長期關心社會議題，多次以音樂表達對台灣這塊土地的情感，在各個民主活動中，也都能看到他們站在舞台上與群眾一同吶喊的身影。

民進黨表示，滅火器的專輯不僅以台灣歷史故事為本，描寫二二八及反送中運動，甚至還有向民主前輩致敬的《百年追求》等多首歌曲。滅火器一直都是民進黨民主路上的好夥伴，上週也參與了民進黨的《民主開唱》音樂會，成軍20年的滅火器更將在年底回到家鄉高雄開唱。

民進黨也強調，謝謝滅火器紀錄了這個世代裡，最值得奮鬥的勇氣，再次點起島嶼的光。

▼民進黨3日恭喜滅火器榮獲第31屆金曲獎最佳樂團獎。（圖／翻攝自Facebook／民主進步黨）

▼民進黨3日恭喜滅火器榮獲第31屆金曲獎最佳樂團獎。（圖／翻攝自Facebook／民主進步黨）

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