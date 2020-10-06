蔡英文讚空軍六聯隊「大象漫步」　期許構築銅牆鐵壁屏障

▲總統蔡英文視導空軍六聯隊。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文6日上午赴屏東視導空軍第六混合聯隊時，提到近期國防專題拍攝中，有E-2K空中預警機的急速下降、P-3C反潛機模擬投擲魚雷期，以及編隊「大象漫步」，受到許多採訪記者的讚賞；她期許國軍，在面對大陸文攻武嚇，以及有心人士操作時，拿出精實表現，展現「國土主權、寸步不讓；民主自由、堅守不退」的信念。

蔡英文在抵達後，首先視導空軍第十空運大隊警戒待命室，聽取機長簡詩璇進行「現地簡報」；接著視導模訓中心，並在作戰科長李姿瑩協助下，體驗「模擬機訓練儀」操作；隨後也視導反潛作戰大隊警戒室，聽取機長楊秋蘭說明「P-3C型機警戒任務概況」及「各組員任務介紹」。

▼總統蔡英文視導空軍六聯隊。（圖／總統府提供）



蔡英文在與官兵餐會前致詞表示，最近在國防部專題拍攝中，不論是從E-2K空中預警機的急速下降、P-3C反潛機模擬投擲魚雷，或者是C-130運輸機超低空衝場，以及編隊在跑道上進行「大象漫步」的畫面，都讓許多媒體記者嘆為觀止，我們空軍官兵展現出來的本事，確實讓國人有足夠的信心，能夠為國家的安全構築一道銅牆鐵壁的屏障。

蔡英文表示，相信全體國人都有看到，大家的付出和戮力的表現，相信中華民國國軍是一支戰時能作戰、平時能救災的鋼鐵勁旅。

蔡英文強調，當國人面對大陸的文攻武嚇，以及有心人士的操作，我們更要拿出精實的表現，展現我們「國土主權、寸土不讓；民主自由、堅守不退」的信念，讓不實的言論不攻自破。

▼總統蔡英文視導空軍六聯隊。（圖／總統府提供）



其他人也看了這些新聞...

►ET民調／台灣恢復徵兵制66% 52%主張男女都要服兵役

►ET民調／兩岸爆發軍事衝突 44.9%民眾願意上戰場保衛台灣

►ET民調／60.4%支持蔡英文政府儘速促成台美恢復邦交

相關新聞...

►ET民調／共機頻擾台 55.7%支持「美軍駐台」協防台灣

►ET民調／42.2%民眾贊成政府開罰歐陽娜娜

►ET民調／支持誰選國民黨主席 韓國瑜第二15.7%、馬英九4.6%

►振興一下我們的美麗