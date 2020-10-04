4個月役男成後備主力？　國防部提出4原則回應了

▲國防部強調，不會以軍事訓練役退員為後備戰力之主力。（圖／ETtoday資料照）

記者黃巈禾／台北報導

因應共機頻頻擾台，國民黨台北市議員徐巧芯除了公開呼籲恢復徵兵制、女性該當兵，她4日更指出，總統蔡英文任期結束後，再過2年就會碰到必須以4個月役男作為後備主力的困境。對此，國防部表示，選充所需後備戰力，以強化戰力為主軸，選充作法調整為「後退先用、精選適員、固定編組、年年施訓」。

國防部4日指出，軍事訓練役自102起實施，迄目前約占退伍8年編管人力之4成，志願役及義務役退員則占6成，未來因應後備編管結構產生變化，已納入後備制度改革，並依防衛作戰打的需求為主要考量，不會以軍事訓練役退員為後備戰力之主力，選充所需後備戰力，以強化戰力為主軸，選充作法調整為「後退先用、精選適員、固定編組、年年施訓」。

國防部說明，優先選充甫退人員，並依部隊所需軍種、階級及遴選所需專長之退員納編，志願役及義務役退員以補充軍士官幹部及高專人力為主，軍事訓練役退員以補充初、中級專長為主，選充後固定於同一編組，並年年施以教召訓練，滿足後備戰力需求。

另針對軍事訓練役人員，國防部提到，為強化其遂行作戰任務能力，將實施先期編管，依任務施以「灘岸守備」、「城鎮作戰」、「重要目標防護」等之重點訓練科目，並退後增加教召訓練之頻次及強度，使其所受訓練與作戰任務相結合。

國防部還說，未來隨著志願役列管之退員逐年增加，整體後備戰力亦將逐年提升，相關規劃均已納入改革，特此澄清說明。