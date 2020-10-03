陳水扁稱馬英九硬推募兵制、4個月役期　馬辦駁：延續扁政府政策

▲陳水扁、馬英九。（合成圖／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對前總統陳水扁指出，是前總統馬英九把當兵役期縮短至4個月、徵兵制改為募兵制一事，根據《聯合報》報導，馬英九辦公室表示，募兵制是自扁政府時期，由國防部成立專案小組通盤規劃，並分階段推動，而馬英九上任後，決定持續落實，也獲朝野支持。

近期近期台海局勢緊張，不少國人憂心若兩岸不幸開戰，國軍兵力恐不足，前陸軍總司令陳廷寵日前就批評現今國軍戰力等於0，引發熱議。而陳水扁遂在3日上午提到，陳廷寵說很悲哀在陳水扁時代慢慢把役期縮短，現在剩4個月，戰力是零，「問題是把役期縮短成4個月的不是阿扁，而是馬英九。」

陳水扁指出，在總統任內尊重軍方高將的國防專業評估，認為中國解放軍大敵當前，台灣沒有實施全募兵的條件，美國也不贊成，頂多實施替代役和縮短役期但要逐年調整徵募比，從6：4變成4：6。

而到了2000年8月1日，陳水扁首次徵集替代役，役期也從2004年逐年縮短2個月，到2008年縮短為1年；陳水扁強調，是馬英九上台不顧軍方反對，硬推全募兵制，役期剩4個月的，並反問，「陳廷寵當年有站出來反對馬英九為什麼要縮短役期剩4個月嗎？」

對於陳水扁的說法，馬辦下午澄清，我國募兵制是自扁政府時期開始，由國防部成立專案小組通盤規劃，並分階段推動，待馬英九上任後，尊重國防部專業評估，決定延續陳水扁時代的兵役政策，決定持續落實，當時也獲朝野一致支持。

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