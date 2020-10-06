雲端最前線／共機頻擾台！66.6%民眾支持恢復徵兵制

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近日中共對台灣的挑釁日趨嚴重，解放軍繞台範圍甚至跨越海峽中線，加劇台海緊張局勢。在美中台關係矛盾以及激化的同時，「徵兵制」、「重返聯合國」以及「軍售」等議題，再度躍上檯面成為國人熱議的話題。根據《ETtoday新聞雲》民調中心所公佈的最新民調顯示，66.6%民眾支持恢復徵兵制，讓台灣有更多的兵源。《雲端最前線》6日邀請民進黨發言人顏若芳、國民黨文傳會副主委王鴻薇以及時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲ETtoday民調顯示，台灣恢復徵兵制66%，52%主張男女都要服兵役。（示意圖／翻攝自中華民國陸軍臉書）

國民黨2021年將舉行黨主席改選，備受各界關注。根據《ETtoday新聞雲》民調指出，檯面上人物目前支持度最高的為前國民黨主席朱立倫，支持度達26.8%，第二高為前高雄市長韓國瑜15.7%，現任黨主席江啟臣支持度為6.4%，而最近遭爆料將回鍋參選的前總統馬英九，支持度則是4.6％。

美國總統川普2日確診後，住進沃爾特里德國家軍事醫學中心（Walter Reed Medical Center），經過周末治療，於美東時間5日傍晚出院。白宮醫師先前表示會繼續提供世界級醫療照護，川普幕僚則表示，總統計畫參加下周的第2次總統辯論。登上《雲端最前線》一同揭秘。

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關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。