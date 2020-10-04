ET民調／66%支持台灣恢復徵兵制　52%主張男女都要服兵役

▲ETtoday民調顯示，台灣恢復徵兵制66%，52%主張男女都要服兵役。（示意圖／翻攝自中華民國陸軍臉書）

記者蕭羽耘／台北報導

近期兩岸情勢緊張，我國軍備狀況不甚理想，台北市議員徐巧芯提出「女生要當兵」、「恢復徵兵制」掀起討論。根據《ETtoday新聞雲》最新民調，目前有66.6%民眾支持台灣恢復徵兵制，值得注意的是，更有52.0%支持在恢復徵兵制的同時，也應該要實行「男女都服兵役」的全民皆兵制。

台灣目前為募兵制，除徐巧芯拋出「女生要當兵」、「恢復徵兵制」外，國防部長嚴德發日前也表示，已完成後備改革方案規劃，規劃將後備教育召集原本為2年1訓，一次5到7天，未來擬改為1年1訓、一次14天，比以往更為嚴格。

根據《ETtoday新聞雲》民調中心最新調查結果顯示，目前有66.6%民眾支持台灣恢復徵兵制，讓台灣有更多的兵源保衛台灣，其中「非常支持」部分為46.7%，「有點支持」則占19.9%，另有22.3%民眾表示不願意恢復徵兵，含「不太支持」的13.2%，以及「完全不支持」的9.1%。

▼根據最新民調結果顯示，有46.7%民眾「非常支持」台灣恢復徵兵制。（圖／ETtoday民調雲）



此外，部分人士主張，如果戰爭有一天到來，不論性別、年齡，中華民國的國民需要共同承擔後果，更讓「女性從軍」議題發酵。

根據最新民調顯示，有66.6%民眾支持台灣恢復徵兵制，其中更有52.0%認為，在恢復徵兵制的同時，也應該要實行「男女都服兵役」的全民皆兵制，「非常支持」占27.1%、「有點支持」則為24.9%，另有37.0%民眾表示反對，含「不太支持」的19.5%，以及「完全不支持」的17.5%。

其中，值得注意的是，經調查結果交叉分析後可得知，不論男性或女性，支持「男女都服兵役」的比例皆高於不支持的比例。

▼根據最新民調顯示，有27.1％民眾非常支持「男女都服兵役」的全民皆兵制度。（圖／ETtoday民調雲）



本次民調由《ETtoday新聞雲》民調中心，負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查期間於2020年9月30日至10月1日進行，以台閩地區年滿18歲以上民眾為調查範圍及對象；調查方式以「手機簡訊」，回收有效樣本數為1,196份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負2.83%。進行統計分析之前，原始資料先依內政部最新人口統計資料(109年8月底)進行性別、年齡、地區、教育程度樣本加權，以符合台閩地區18歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。

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