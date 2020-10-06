國民黨推台美復交　送蔡英文一句雷根的話...「問題就出在政府」

▲蔡英文、雷根。（合成圖／記者屠惠剛攝、達志影像）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨團6日上午在立法院提出二項「台美復交」、「美協防台灣」兩決議案，並經朝野無異議通過。對此，國民黨下午表示，今天提案通過，除代表國民黨的態度外，也說明朝野在此議題上立場一致，不過也要引用美國故總統雷根曾說的話提醒總統蔡英文，「危機當前，政府無法解決我們的問題，問題就出在政府」。

國民黨表示，這二項提案的通過，代表面對中共近來頻頻以軍機繞台、擾台，國民黨團必須向國際社會表達台灣民眾面對武力威脅時，「我們共同的心聲」。

國民黨指出，「維持兩岸和平」、「推動對美關係正常化」、「回復中華民國與美國邦交」，一向是國民黨不論執政或在野都積極努力的目標及重大執政方針，且今天提案通過，不僅代表國民黨的態度，更說明朝野在議題上的立場完全一致。

國民黨表示，因此更希望民進黨政府上自蔡英文、下到行政院長蘇貞昌、外交部長吳釗燮等當朝執掌國家大政方針高官們，也要「心口一致」，因為日前吳釗燮才公開對外表示台灣並未規劃近期內與美國恢復外交關係，今天民進黨團卻又同意且支持本黨團提案，希望蔡英文、吳釗燮「說到做到」，才不負國人期望，否則「說一套做一套」，很快就會被全民看破手腳。

國民黨強調，面對外在武力威脅，朝野一致對外，尋求美國依《台灣關係法》協助我方抵抗也是符合台灣全體國人的最大利益。更希望藉此讓國際社會看到、聽到、體認到，台灣朝野上下不求戰，但也不懼戰的決心。

國民黨還說，國民黨團深切體認，國家安全維護更不能一廂情願只尋求外力支援，國人更須自力自強，只有堅強團結的台灣，才能一起面對外力的各種挑戰。朝野政黨有競爭，也有合作，這是民主的常態，也是民主的價值所在。但在此也要提醒蔡英文一句話，雷根（Ronald Reagan）曾說過：「危機當前，政府無法解決我們的問題，問題就出在政府。」