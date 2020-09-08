　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

9歲小弟海灘玩沙竟遭「骯髒針筒刺破手指」！爸嚇瘋：好怕感染HIV

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲英國伯恩茅斯（Bournemouth）博斯庫姆（Boscombe）海灘。（圖／翻攝Google Map）

▲英國一名9歲男童在博斯庫姆（Boscombe）海灘上玩耍時被針筒刺傷手指。（圖／翻攝Google Map）

記者吳美依／綜合外電報導

英國伯恩茅斯（Bournemouth）發生一起恐怖事件，9歲男童克萊頓（Clayton Spiller）與全家人來到博斯庫姆（Boscombe）海灘玩耍時，竟被骯髒針筒刺破手指。父親丹（Dan Spiller）簡直嚇壞了，深怕兒子感染愛滋病毒（HIV），趕緊把小孩帶去醫院檢驗，但需要等待2個月才能知道結果。

綜合Metro、《每日星報》報導，克萊頓一家住在濱海小鎮，時常到海灘上度過休閒時光。小男孩這天一如往常地開心玩耍，把小手埋進沙裡，卻突然感覺一陣刺痛，竟是遭來路不明的廢棄針筒刺傷。

丹表示，雖然醫護人員與專業人士都保證染病機率很低，「因為他（克萊頓）不到18歲，而且接種過B肝與C肝疫苗」，但全家人都非常焦慮不安，就連另外2個年紀較小的孩子也很擔心，「我只是非常生氣、心煩與失望。我們目前只能等著看他是否感染愛滋病毒」。

英國國家愛滋病基金會（NAT）向家屬保證，克萊頓的感染風險非常低。政策部主任史密森（Kat Smithson）表示，雖然此事令人苦惱，也的確存在一些健康風險，「但感染愛滋病毒的風險實際上是不存在的」。他說明，全球目前都沒有類似案例，而且「愛滋病毒是一種非常脆弱的病毒，在人體外能夠存活的時間非常短暫」。

除此之外，丹也指控，海灘救生員根本幫不上忙，甚至不知道急救箱在哪裡，一陣慌亂之後，才出現另一名救生員，拿出抗菌紙巾擦拭兒子的手指。他氣憤表示，這種處理方式令人「瞠目結舌」。

皇家全國救生艇協會（RNLI）發言人表示，救生員全都經過嚴格訓練，確保每一位遊客平安回家，「水上救援只是他們工作中的其中一個領域，他們處理很多方面的傷亡救護，替所有需要幫助的人提供第一線救援與安全建議」。

博斯庫姆海灘一直是夏天熱門度假地點，隨著防疫禁令鬆綁，加上8月的炎熱天氣，數千名遊客湧入海灘。但是，當地人也抱怨，遊客製造大量垃圾，從事違法行為。

►網友團購第一名！愛康涼感衛生棉用過就回不去啦

 

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
誤觸高壓電…22歲陸網紅當場身亡！拍短片爆紅吸600萬粉
整根長滿「2千隻觸手」噁心生物漂上陸　上網一查竟要天價
鐵絲綑綁、拔光10根手指甲虐殺5歲孫　狠心外婆判決出爐
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美國制裁傳言滿天飛！　中芯國際「股價暴跌23％」市值蒸發1170億

砸「9237萬納稅錢」翻修別墅被砲轟！　哈利梅根：已全額償還

日本自民黨「黨魁選舉」開跑！菅義偉等3人登記　4大焦點成戰場

印度狂禁中國App！他「不能吃雞」太鬱悶　鄰破門驚見屍體懸掛吊扇

白俄羅斯反對派領袖失蹤　目擊者驚爆：當街被「蒙面人士」擄走！

加州森林大火狂燒「200人驚困露營地」！　直升機深入火海救援

友邦宏都拉斯「35歲財政部長」確診！才上任不到3周　推文曝病情

中國「不明種子」疑雲襲全球　亞馬遜：美境內禁賣外國植物＆種子

只穿1件泳褲！勇男「全身泡進冰塊裡」急凍2.5小時　打破世界紀錄

「罵陣亡美軍是魯蛇」醜聞選前發酵！　川普反駁慘遭福斯打臉

恆述法師爆氣「張菲、費玉清毀我形象」　宣布全面復出：還清你們的債了

警欲走斑馬線！駕駛右轉遭開單　控「假路人真釣魚」影片還原真相

小鬼丟斧頭「命中率超高」破解遊戲　紅隊全員崩潰...吳宗憲：你難得！！

鬼切失控！轎車「360度甩尾」拉回　後車目睹噴粗話...網：台版《天能》？

10米高「瘋狗浪」吞殺畫面曝！　不理2波攻擊...第3波釀4死1命危

周興哲助攻女歌迷求婚成功！ 「抽幸運粉上台」獻唱《我可以》

球王喬科維奇擊中線審喉嚨　「打裁判」被判退賽無緣進8強

小鐘掰了「曖昧小20歲女星」　「永遠是我找話題」心累打退堂鼓

吳宗憲曝「歐漢聲.JR鬧翻」：擦槍走火！　盼以和為貴「歐弟的角度也沒有不對」

他一本正經講幹話講解檢定試題　無厘頭解說...網：果然正港台灣人

【黃寶慧】慧眼看天下／明年起開放美豬美牛 台美雙邊貿易協定有譜！？ 李大中：無法看出直接連結

美空軍簽研發合約　「空軍一號」未來將成超音速客機

驚爆被擄18hrs！白俄反對派領袖在烏克蘭邊境「撕毀護照」拒驅逐

辣女師車震小學生！他驚曝原因：老師說我比她老公的還要大

防疫女英雄！頭髮「從黑到白」憔悴樣連韓國人都慚愧　成首任廳長

曾想把歐巴馬「推向窗外」　美國前第一夫人：非常難熬

3人角逐日本自民黨總裁…結果估14日出爐！　4大焦點一次看

9歲小弟海灘玩沙竟遭「骯髒針筒刺破手指」！爸嚇瘋：好怕感染HIV

俄14歲小媽「生女嬰秒做DNA檢查」　10歲小男友臉綠…親爹是別人！

一周內「冰火二重天」　美西同時發布高溫與暴風雪雙警報！

字母哥腳踝和G4前感覺差不多　柏金斯認為「沒他公鹿進攻更好」

《絕地求生》PCS2 邁入最後決賽週　中韓主宰亞洲賽即將揭曉新一代亞洲之王

KIA Picanto、Stonic搶推「愛線」特仕版！同步升級手機無線充電

22歲人氣網紅「釣魚觸電」慘死！魚竿甩到高壓電　600萬粉絲心碎

電信三雄再戰499雙飽！祭出購機補貼、減月租、800元購物金搶客

夜校女學生怕上課　1970「全台大鬧鬼」看見群體性瘋狂

未來Family／日本：因時制宜，有條件解除國中生手機禁令

未來Family／閱讀素養2.0　讀懂比多讀更有效

林佳龍「帶賴品妤」玩遍東北角！靠超近⋯網捏冷汗：曾玟學會生氣

【黃寶慧】慧眼看天下／明年起開放美豬美牛 台美雙邊貿易協定有譜！？ 李大中：無法看出直接連結

國際熱門新聞

百萬YouTuber「跟親妹接吻」　網傻：竟然做了

Google認證台髒話！紐西蘭車廠名變「6字國罵」

球王喬科維奇「打裁判」被退賽！無緣8強

加州野火　竟是因寶寶性別揭曉了

韋德齊登CNN：從未說台灣是獨立國家

女警監獄激戰性侵犯！同事「親見裸身交纏」

確診3天　少女救護車上被性侵

8歲罕病女童被做成「情趣娃娃」！

「準新郎」求婚5分鐘後溺斃

她染新冠送醫　慘被救護車司機性侵

他爬15m瀑布頂拍照　「腳滑墜崖」血染瀑布水

中芯恐被制裁　與暗助解放軍有關

他帶妻小住度假小屋　半夜闖黑衣人「孕妻遭爆肚慘死」

普丁政敵脫離昏迷　對聲音有反應

更多熱門

相關新聞

「2千隻觸手」噁心生物漂上陸　上網一查竟要天價

「2千隻觸手」噁心生物漂上陸　上網一查竟要天價

英國47歲男子格林（Martyn Green）在海灘發現一根長滿觸手的巨大圓柱狀，怪異的外表看上去就像「外星生物」，每隻觸手的頂端都帶有一個白色貝殼，走近一看，貝殼還會不斷張開閉合，伸出裡面像螃蟹腳一樣的捕食器官。格林的兒子丹尼爾（Daniel）拿起手機上網一查才知道，這是一種叫「鵝頸藤壺」（Gooseneck Barnacles）且價格不斐的海洋生物，每個要價25英鎊（約1000台幣）。

英國房市夯　平均價格首度突破新台幣968萬元

英國房市夯　平均價格首度突破新台幣968萬元

26歲女獄警與強暴犯牢房「激烈駁火」

26歲女獄警與強暴犯牢房「激烈駁火」

全身卡60顆BB彈！浪浪疑誤闖農場遭開槍

全身卡60顆BB彈！浪浪疑誤闖農場遭開槍

8倍祝福！28歲男爽買房　老爸慶生送威士忌發大財

8倍祝福！28歲男爽買房　老爸慶生送威士忌發大財

關鍵字：

英國沙灘針筒.HIV

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

謝和弦嗆有「性愛片原始檔」律師看傻

紙本藝FUN券「幸運生日」結果出爐

野生「零負評女神」現洲際棒球場

百萬YouTuber「熱吻同床睡19歲親妹」賺點閱！

薔薔狂提詐賭惹怒...徐乃麟氣炸「我告死妳」摔MIC走人

松鼠怪牙直戳眼睛！好心女幫剪牙

薔薔S2O泳裝辣爆！一轉身「2顆貢丸臀彈出」

貝童彤泳裝「側邊全開露一大片」

捷議長改口：沒說台是國家　網開酸

黑曜石口罩9/11全家開賣　牛仔玫瑰再登場

百貨夾縫屋1.6億求出售　專家曝2點不看好

百萬YouTuber「跟親妹接吻」　網傻：竟然做了

「丹丹漢堡」加盟機制曝光！網傻：要付出一生

情侶接吻...男友吸出「超濃起司」爆臭秒吐！畫面曝：草莓口味

和許維恩5個月就分手…前男友呂銳隔1年結婚了！

更多

最夯影音

更多
恆述法師爆氣「張菲、費玉清毀我形象」　宣布全面復出：還清你們的債了

恆述法師爆氣「張菲、費玉清毀我形象」　宣布全面復出：還清你們的債了
警欲走斑馬線！駕駛右轉遭開單　控「假路人真釣魚」影片還原真相

警欲走斑馬線！駕駛右轉遭開單　控「假路人真釣魚」影片還原真相

小鬼丟斧頭「命中率超高」破解遊戲　紅隊全員崩潰...吳宗憲：你難得！！

小鬼丟斧頭「命中率超高」破解遊戲　紅隊全員崩潰...吳宗憲：你難得！！

鬼切失控！轎車「360度甩尾」拉回　後車目睹噴粗話...網：台版《天能》？

鬼切失控！轎車「360度甩尾」拉回　後車目睹噴粗話...網：台版《天能》？

10米高「瘋狗浪」吞殺畫面曝！　不理2波攻擊...第3波釀4死1命危

10米高「瘋狗浪」吞殺畫面曝！　不理2波攻擊...第3波釀4死1命危

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面