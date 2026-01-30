委內瑞拉石油投資鬆綁！川普下令重開空域「美航擬恢復直飛」

▲停泊在委內瑞拉卡貝略港的油輪（圖／路透）

美國總統川普29日下令，立即重啟對委內瑞拉的商業空域，美國航空也計畫恢復直飛委國航班。委內瑞拉代理總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）在同一天簽署石油產業改革法案，允許石油產業私有化，顯示雙方合作推動重大政經變革。

睽違6年多 美委將恢復直飛

《衛報》報導，川普下令立即重新開放委內瑞拉上空的商業空域，允許美國直飛委內瑞拉。他在白宮內閣會議上宣布，已通知羅德里格斯重啟飛航決定，「美國公民很快就能前往委內瑞拉，而且在那裡會很安全。」

川普形容在羅德里格斯取代前總統馬杜洛之後，委內瑞拉的安全情勢「處於非常嚴密的控制下」。他已指示運輸部長達菲（Sean Duffy）與五角大廈官員，在當天就要落實這項飛航政策變化。

▲川普政府強勢介入委內瑞拉石油產業。（圖／路透）



自從川普第1任期的2019年5月起，美委直飛商業及貨運航班就因安全疑慮全面中斷。去年11月，川普更宣布委國上空及周邊空域「完全封閉」。如今隨著情勢改變，美國航空（American Airlines）已宣布未來數月將恢復直飛。

美石油產業進駐？

川普還透露，美國主要石油公司已在委內瑞拉，針對潛在營運事宜展開評估及場勘，「他們將為委內瑞拉和美國帶回巨大財富。」不過《衛報》指出，在多年衰退及投資不足之後，可能需要大量基礎建設投資，才能恢復過去的生產水準。

石油產業私有化 新變革可望重振經濟

委國國會29日通過能源產業法律修正案，羅德里格斯也於當日稍晚簽署通過，「我們談的是未來，是要留給孩子們的國家。」新法將執政黨議員卡馬丘（Orlando Camacho）表示，這項改革「將改變國家經濟」。

▲羅德里格斯曾是馬杜洛的副總統，如今與美國合作。（圖／路透）



新法將開放民營企業掌控石油生產與銷售，允許獨立仲裁機制處理爭議，調整開採稅，規定權利金上限為 30%等。隨著石油產業可望私有化，也逆轉了統治該國20多年、自詡為社會主義運動的核心政策理念。

川普曾表示，其政府將掌控委內瑞拉石油出口，並透過吸引外資，重振這個陷入困境的產業。與此同時，美國財政部也於29日正式放寬對委石油制裁。

委內瑞拉擁有已知全球最大原油儲量，卻因治理不善及國際制裁，長年深陷嚴峻經濟危機。前總統馬杜洛上任隔年的2014年起，已逾700萬人逃至海外。

▲美國駐委內瑞拉卡拉卡斯（Caracas）大使館。（圖／達志影像／美聯社）



美委合作狀況？代理總統兩招並施

羅德里格斯曾是馬杜洛的最親密盟友，並且曾任該國國家情報局（SEBIN）負責人，偶而會對華府表達不滿，但同時也謹慎發出信號顯示願意滿足美國要求。

羅德里格斯接任後迅速採取行動，重建與華府的外交關係，並且推動石油產業改革法案。她25日公開抗議「受夠」美方指令，但本周稍早也證實，美國已同意解凍該國海外主權資產，資金將用於醫療保健與能源採購。

儘管如此，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）28日向國會報告時，仍形容與委內瑞拉新領導層的溝通「非常尊重且富有成效」。