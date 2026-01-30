ICE連殺2人全美怒了！「邊境沙皇」空降明州救火：會留到問題解決

▲川普政府「邊境沙皇」霍曼（Tom Homan）接手監督明州行動。（圖／路透）

記者閔文昱／綜合報導

美國明尼蘇達州明尼阿波利斯近日接連爆發聯邦移民執法人員開槍致死案件，引發全美輿論譁然與抗議潮。美國總統川普緊急派遣被外界稱為「邊境沙皇」的白宮邊境事務主管霍曼（Tom Homan）進駐當地坐鎮。霍曼29日首度召開記者會，坦言聯邦移民執法行動「並非完美」，已下令擬定人力縮編計畫，並強調將留在明州「直到問題解決為止」。

接連兩起槍殺案引爆爭議 川普派霍曼「滅火」

根據《CNN》、《BBC》等外媒報導，本月明尼阿波利斯先後發生兩起美國公民遭聯邦執法人員擊斃事件，1月7日，37歲婦人芮妮・古德（Renee Nicole Good）因拒檢遭槍殺；1月24日，37歲重症護理師普雷蒂（Alex Jeffrey Pretti）在街頭與執法人員衝突時中彈身亡。川普政府初期指控兩人對執法人員構成威脅，甚至以「國內恐怖分子」形容，但多段現場影片曝光後，官方說法遭到嚴重質疑，抗議聲浪迅速升高。

在壓力下，川普撤換原本負責「大都會突擊行動」（Operation Metro Surge）的邊境巡邏隊指揮官博維諾（Gregory Bovino），改由霍曼全面接手明州行動。

▲美國明尼蘇達州明尼阿波利斯市37歲退伍軍人醫院重症護理師普雷蒂（Alex Pretti）在街頭遭邊境巡邏隊人員射殺身亡。（圖／路透，下同）

霍曼首度表態：我不是來作秀 是來解決問題

霍曼29日在明尼阿波利斯召開記者會時表示，自己是依川普指示前來改善當地情勢，「我不是為了拍照或製造頭條而來，而是來尋求解決方案。」他坦承聯邦移民行動存在檢討空間，並強調任何未依專業標準行事的聯邦幹員，都將「比照其他聯邦機構接受處理」。

霍曼也說，川普與他本人都不希望再看到任何人喪生，呼籲外界停止對執法人員的「敵對言論、危險威脅與仇恨」，強調降溫對立情緒是當前首要任務。

研擬縮編聯邦人力 執法重心轉向「高風險對象」

霍曼透露，他已要求移民暨海關執法局（ICE）與海關及邊境保護局（CBP）研擬「縮編計畫」，將依照地方政府合作程度與剩餘鎖定目標數量，逐步減少明州的聯邦執法人力，目前駐紮人數約3000人。

他強調，未來行動將聚焦於「對公共安全或國家安全構成威脅的犯罪非法移民」，但也直言，任何非法入境者「從來都不會完全排除在驅逐風險之外」。霍曼否認聯邦政府要求地方官員成為移民執法人員，僅希望警方「警察協助警察」，共同將犯罪者移出社區。

與州、市官員協調 仍存分歧

霍曼表示，過去數日已與明州州長華茲（Tim Walz）、州檢察長艾里森（Keith Ellison）及明尼阿波利斯市長佛雷（Jacob Frey）會談。艾里森向他表示，各郡監獄可在涉及公共安全風險的情況下，通知ICE收容人釋放時間，以利接手拘留。

不過，地方政府仍堅持不直接參與ICE執法行動。華茲辦公室隨後發聲明回應，重申明州需要的是「聯邦力量縮編、獨立調查以及結束報復性執法行動」，顯示雙方在角色分工與責任界線上仍存在歧見。

調查未結 政治風暴持續擴大

對於兩起致命槍擊案，霍曼以「仍在調查中」為由拒絕評論細節。川普政府已讓涉案的2名邊境巡邏隊員行政停職，但民主黨人持續要求展開獨立州級調查，並揚言若不對國土安全部（DHS）執法權限設下更嚴格限制，將阻擋相關預算，甚至引爆政府關門危機。

外媒分析指出，霍曼此行除了承擔「危機處理者」角色，也反映川普政府試圖在強硬移民政策與政治風險之間重新調整執法節奏。