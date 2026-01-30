　
國際

川普宣布撤銷「加拿大製造」飛機認證！　威脅祭50％關稅

▲▼美國總統川普曾怒斥女記者「閉嘴，小豬」。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普宣布將撤銷加拿大龐巴迪（Bombardier）等飛機的認證。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普29日在社群平台「真實社群」（Truth Social）發文，指控加拿大政府長期阻撓美國航太龍頭「灣流」（Gulfstream）的認證程序，形同非法封殺美國貨。為了反擊，川普強硬宣布將撤銷加拿大龐巴迪（Bombardier）等飛機的認證，甚至威脅課徵50%的懲罰性關稅。

怒轟加拿大「非法封殺」　川普：他們頑固拒絕認證美國飛機

川普（Donald Trump）在貼文中開頭就火力全開，指控加拿大政府以「錯誤、非法且頑固」的態度，拒絕認證灣流500、600、700及800系列噴射機。

他強調，這些飛機是全球最偉大、技術最先進的機種之一，但加拿大卻透過行政程序限制其銷售，這對這家「偉大的美國公司」極度不公平。

川普認為，這種做法本質上就是在加拿大境內實質禁止灣流產品。他在聲明中毫不留情地表示，「這項認證早在多年前就該完成了！」

「以牙還牙」撤銷龐巴迪認證　加碼50%關稅重砲

面對加國政府的行政阻撓，川普隨即祭出對等報復手段。他正式宣布，美國將撤銷加拿大製造飛機的認證，首當其衝的就是灣流的死對頭、加拿大航太巨頭「龐巴迪」（Bombardier）旗下的全球快車（Global Express）系列及所有加國產製飛機。

川普更發出最後通牒，強調如果這種情況沒有「立即修正」，他將對所有銷往美國的加拿大飛機課徵高達50%的關稅。這項威脅一旦成真，將對加拿大的航太製造業造成毀滅性的打擊，並嚴重擾亂北美的飛機市場鏈。

爭端無關安全　恐掀北美航太貿易大戰

事實上，這場衝突的核心點在於法規的「認證許可」，而非飛機本身的安全性瑕疵。對於航太製造商而言，認證是飛機能否在國外銷售、註冊並合法營運的「身分證」，一旦遭到撤銷，後續的交機進度、訂單合約以及客戶信任都將崩盤。

目前加拿大是全球商務噴射機主要供應國，擁有旗艦品牌龐巴迪；而美國則有灣流航太坐鎮。專家分析，川普此舉是將監管權力當作談判籌碼，試圖逼迫加拿大讓步。

然而，這種「以牙還牙」的報復性政策，恐怕會導致兩國在投資、就業與供應鏈上兩敗俱傷，並讓已經敏感的航太類股陷入高度政治不確定性中。

2月再現「霸王級寒流」？　賈新興曝最新預測
快訊／台股開盤跌逾250點！台積電下挫
快訊／鄧愷威被交易到太空人　巨人獲得捕手新秀
半夜洗澡太吵！鄰居遭刺36刀當場死亡
等川普下令！　美戰爭部長證實：軍隊完成大規模集結
嘉南羊乳爆代操爭議！粉絲心碎：感情被玩弄　小編吐心聲

川普龐巴迪灣流加拿大關稅北美要聞

