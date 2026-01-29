施凱爾訪中！AZ宣布砸150億美元投資中國　員工破2萬人、擴大研發

▲英國首相施凱爾（Keir Starmer）訪中會晤習近平。（圖／路透）



記者董美琪／綜合報導

英國首相施凱爾訪問中國期間，英國製藥大廠阿斯特捷利康（AstraZeneca，AZ）宣布，將在2030年前加碼投資150億美元於中國市場，擴大藥品製造與研發版圖，未來在中國的員工人數將超過2萬人。

150億美元加碼中國 擴產兼擴研發

阿斯特捷利康指出，這筆新投資將結合中國科研優勢與先進製造能量，並透過中英醫療健康體系的合作，為中國及全球患者帶來更多創新療法。

北京上海研發中心升級 多地生產基地擴建

報導指出，AZ將進一步強化在中國的研發布局，包括北京與上海的全球戰略研發中心，並與超過500家醫院合作，近3年主導多項全球臨床試驗。同時，無錫、泰州、青島及北京等生產基地也將升級，並規劃適時宣布新建工廠計畫。投資完成後，AZ在中國的員工規模將突破2萬人，並帶動醫療產業鏈新增數千個就業機會。

AZ執行長索西歐表示，這項重大投資象徵公司在中國市場進入全新階段，中國已成為科學創新與先進製造的重要力量。未來AZ將擴展細胞治療、放射偶聯藥物等領域能力，讓更多患者受惠於新一代療法。

▲英國首相施凱爾訪問中國，同時AZ宣布未來6年在中國投資150億美元，擴大研發與製藥基地。（圖／路透）



細胞治療與放射藥物成重點 打造完整產線

此次投資也將提升AZ在細胞治療與放射偶聯藥物的開發與生產實力，推動癌症、血液疾病與自體免疫相關藥物研發。AZ亦將成為首家在中國具備端到端細胞治療能力的跨國藥廠。

報導補充，自2023年起，AZ已投入超過18億美元擴大中國製造布局，並計畫在2030年前推出20款全球創新藥。目前AZ中國研發管線超過200個專案，且每年新增10至15項研發計畫。