砸「9237萬納稅錢」翻修別墅被砲轟！　哈利梅根：已全額償還

▲英國哈利王子與妻子梅根耗費鉅額整修住宅，由納稅人埋單。哈利如今宣布，已經全額償還。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

英國哈利王子與妻子梅根2019年斥資240萬英鎊（大約新台幣9237萬元）整修弗洛格摩別墅（Frogmore Cottage），費用全由納稅人繳納的「君主撥款」（Sovereign Grant）支付，之後卻引退王室，搬到美國，引發外界抨擊。哈利如今透過發言人宣布，已經全額償還這筆費用。

綜合《衛報》、《天空新聞》報導，哈利的發言人表示，「薩塞克斯公爵（Duke of Sussex）已經向君主撥款做出一筆捐贈，哈利王子最初提供的這一筆錢已經完全支付弗洛格摩別墅的必要翻修費用。該別墅是女王陛下的財產，將持續做為公爵與其家人在英國的住所」。

據悉，哈利與梅根搬到加州以後，將弗洛格摩別墅當作返回英國期間的住所。他們原本就預計要自行償還整修費用，最近與Netflix簽下數百萬英鎊的合約，得以付清這筆天價鉅款。

▲哈利與梅根在英國的住所「弗洛格摩別墅」（Frogmore Cottage）。（圖／達志影像／美聯社）

建造於18世紀的弗洛格摩別墅位於伯克郡（Berkshire），位置靠近溫莎城堡（Windsor Castle），隸屬於英國皇家財產局（Crown Estate）的第二級財產。伊莉莎白女王決定，將此財產贈送給哈利與梅根。

但是，弗洛格摩別墅必須經歷大幅翻新才適合居住，工程內容包括把5間公寓整併成1間獨棟住所，移除損壞的屋樑與地板攔柵（Floor joist），升級暖氣與電力系統，安裝新的瓦斯與自來水管線。工程歷時6個月，在哈利與梅根的兒子亞契（Archie）去年5月6日出生前幾個月完成。

▲輿論批評，哈利與梅根一開始就應該自己埋單。（圖／路透）



哈利與梅根砸重金翻修別墅，卻由納稅人埋單，消息一出，立刻招致抨擊。王室年度帳目去年6月披露確切金額以後，甚至有呼聲要求國會展開調查。

民間組織「共和國」（Republic）訴求取消君主制，改以民選方式選出國家元首。成員史密斯（Graham Smith）質疑，在英國公共服務承受財務壓力之際，為何資金仍被用在此處。

史密斯7日也指出，哈利與梅根已經終止王室職務並搬到美國生活，「但卻仍希望英國納稅人替他們提供豪華住宿，不論什麼時候來英國都可以入住……哈利打從一開始就應該自己付錢，而不是指望納稅人掏腰包」。

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