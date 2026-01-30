　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

阿根廷4省緊急狀態　野火肆虐「單省燒掉1.6個台北市」

▲▼ 阿根廷野火 。（圖／達志影像／美聯社）

▲阿根廷野火持續延燒，政府宣布4省30日進入緊急狀態。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

阿根廷政府29日宣布，巴塔哥尼亞地區（Patagonia）4省30日進入緊急狀態。自南半球夏季開始以來，當地爆發野火延燒至今，最嚴重的丘布特省（Chubut）自1月中旬起已有超過4.5萬公頃森林被大火吞噬，光是該省的受災面積就超過1.6個台北市。

▲▼ 阿根廷野火。圖為丘布特省1月8日民眾在火勢蔓延之際走過道路。（圖／達志影像／美聯社）

▲圖為丘布特省。（圖／達志影像／美聯社）

4省緊急狀態　全力救災

法新社報導，這波野火主要受到夏季高溫與強風助長，導致災情迅速蔓延。數百名消防人員正竭力阻止火勢蔓延至人口稠密區。其中一處受創嚴重的區域為盧斯阿萊爾塞斯國家公園（Los Alerces National Park），此地是擁有原始森林與冰川湖泊的廣闊保護區。

阿根廷總統米萊（Javier Milei）發言人阿多尼（Manuel Adorni）證實，緊急狀態將於30日起在丘布特省、里奧內格羅省（Rio Negro）、內烏肯省（Neuquen）及拉彭巴省（La Pampa）4省生效。這項法令將有助於強化地方與國家消防體系間的合作。

▲▼ 阿根廷野火 。（圖／達志影像／美聯社）

▲數百名消防人員正竭力阻止火勢蔓延至人口稠密區。（圖／達志影像／美聯社）

低溫細雨助攻消防員喘息

聯邦緊急應變局副局長卡貝洛（Ignacio Cabello）透露，過去這幾天，氣溫下降與細雨讓一線人員獲得喘息機會。

丘布特省的志工消防員曼紐爾（Manuel）接受法新社採訪時也證實，天氣狀況確實有所幫助，救災團隊目前的目標非常明確，「我們正努力確保火勢不會繼續擴大」。

另一處安地斯山區小鎮埃普延（Epuyen）附近的大火，當地政府表示已控制85%。

▼過去幾天的氣溫下降與細雨讓一線人員獲得喘息機會。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 阿根廷野火 。（圖／達志影像／美聯社）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
467 2 1235 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台中祟德路嚴重大火！全力灌救中
黃國昌談卸任5工作　當直播主、登錄律師重披法袍
學霸男遭輾斃「4大疑點」曝光　網怒揭駕駛惡行：非常不正常
同事圍毆！台中35歲男見警不說話　5天後死亡
霍諾德攀101　陸網熱議生命極限...「玩命三巨頭」4年內全
打火機燒肛門、剪刀刺四肢　25歲員工遭虐死！老闆判12年

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

委內瑞拉石油投資鬆綁！川普下令重開空域「美航擬恢復直飛」

對等關稅還能再更高！川普放話「美國很仁慈」　嗆法院被親中占據

阿根廷4省緊急狀態　野火肆虐「單省燒掉1.6個台北市」

改變台海最大豪賭！《經濟學人》專訪鄭麗文　談見習近平、擋軍購

日本最強都市傳說！街頭驚見「神祕老奶奶」標誌　真相曝光網淚崩

川普鬆口了！稱「計畫與伊朗談話」　美軍已在中東完成集結

東京街頭搶案！　3嫌伏擊「劫4.2億現鈔」噴催淚彈逃

川普稱哈瑪斯將「解除武裝」　以軍鬆口認加薩7萬死

美國匯率報告出爐！　台灣續留監測名單

等川普下令！　美戰爭部長證實：軍隊已在中東完成集結

李多慧遭諷口音：還是做自己！　柯震東認「她是理想型」

3男大生寒假約吃飯！他騎車領路「2同學不見了」　接電話才知已雙亡

台版彈簧刀「鈍了」！發射5秒墜海灘　中科院：無人機翼面控制失效

騎士離奇爆頭畫面曝！水溝蓋超車失控倒地　慘遭大貨車後輪輾斃

土風舞女師被割頸爆血！2度求救借手機...打給兒子喊：媽快死了

東港海產店吃午餐…19歲女遇「船隻進港撞欄杆」！驚嚇送醫

後天冷氣團南下　北台灣濕冷再探14度

劉在錫給專家進行「外貌諮詢」　被辣評：比想像中還不均衡！XD

台中大雅爆砍人！1女「遭割頸10cm」送醫　警調監視器緝凶中

活潑土風舞老師遭刺8刀插管！恐怖砍人畫面曝　兒嘆：神經病很多

委內瑞拉石油投資鬆綁！川普下令重開空域「美航擬恢復直飛」

對等關稅還能再更高！川普放話「美國很仁慈」　嗆法院被親中占據

阿根廷4省緊急狀態　野火肆虐「單省燒掉1.6個台北市」

改變台海最大豪賭！《經濟學人》專訪鄭麗文　談見習近平、擋軍購

日本最強都市傳說！街頭驚見「神祕老奶奶」標誌　真相曝光網淚崩

川普鬆口了！稱「計畫與伊朗談話」　美軍已在中東完成集結

東京街頭搶案！　3嫌伏擊「劫4.2億現鈔」噴催淚彈逃

川普稱哈瑪斯將「解除武裝」　以軍鬆口認加薩7萬死

美國匯率報告出爐！　台灣續留監測名單

等川普下令！　美戰爭部長證實：軍隊已在中東完成集結

台北平地跌破0度？美預測強寒流「冰封台灣」 專家打臉了

營養師點名「茶葉蛋含糖高」被醫師打臉　悄刪文遭炎上

政大教授批Bolt「自以為路人甲」　籲立刻解除安裝App

過年染燙髮3大NG習慣！高溫清潔、隨便吹整都不行

快訊／台中火警黑煙竄天連燒5店面！　家具行陷火海恐怖畫面曝

價值逾9000萬！12公斤金飾丟在高鐵車廂裡　幸被列車長發現

吳念真舞台劇秒殺給靈感！姚文智推「國片注文系統」　首波強檔年底上映

虎航「大量取消飛日本航班」　業者致歉：內部有效資源調度

以「誠實」為題！臺南永慶加盟四品牌再推徵文比賽　培養孩子品德素養

公益路店王淪「八掛山」　燒烤店開幕不到2年又換手

李多慧遭諷口音：還是做自己！　柯震東認「她是理想型」

國際熱門新聞

快訊／川普宣布「全美進入緊急狀態」

等川普下令　美戰爭部長：軍隊在中東完成集結

7500億黃金藏在「瑞士核地堡」　地表最強買家曝光

ICE槍殺案延燒　霍曼鬆口：執法要調整

AI疑慮美股分歧　台積電ADR跌0.80％

川普宣布撤銷「加拿大製造」飛機認證

英國藥廠重押中國　AZ宣布投資150億美元

貝克漢豪門媳每月零用錢3100萬

最高領袖要跑了？　伊朗神秘專機直奔莫斯科

前夫GG太大害離婚　網美爆料被告了

施凱爾談成　英國人赴中30天免簽

烏克蘭極端低溫　川普：俄羅斯同意暫停攻擊一週

扯！亞航23乘客「受困接駁車」差點沒搭機

台灣恐成籌碼？　美前官員促國會制衡川普

更多熱門

相關新聞

快訊／川普宣布「全美進入緊急狀態」

快訊／川普宣布「全美進入緊急狀態」

美國總統川普（Donald Trump）於29日日正式簽署一項行政命令，宣布國家進入緊急狀態。此舉旨在應對古巴共產政權對美國國家安全與外交政策的威脅，並同步建立新的關稅機制，針對任何向古巴提供石油的國家課徵關稅，展現「美國優先」的強硬立場。

華府與17州緊急狀態！強烈風暴襲美　近百萬戶停電逾萬航班取消

華府與17州緊急狀態！強烈風暴襲美　近百萬戶停電逾萬航班取消

-20度酷寒襲美！18州緊急狀態「近萬航班取消」　掀求生搶購潮

-20度酷寒襲美！18州緊急狀態「近萬航班取消」　掀求生搶購潮

美國多州宣布進入緊急狀態！　8000多架航班取消

美國多州宣布進入緊急狀態！　8000多架航班取消

友邦瓜地馬拉宣布「全國緊急狀態」

友邦瓜地馬拉宣布「全國緊急狀態」

關鍵字：

阿根廷野火緊急狀態

讀者迴響

熱門新聞

快訊／川普宣布「全美進入緊急狀態」

3男大生約吃飯！他領路「2同學不見了」　接電話才知雙亡

力積電通知停產　晶相光晚間急發重訊

美預報「更強霸王寒流」壓境北台估探0℃

嘻小瓜參加Lulu婚禮包6600被酸「全場最少」冤喊

尾牙「摩擦出火花」！工程師激戰女同事　她慫恿：你跟老婆離婚吧

精神科名醫李光輝最後進地檢署身影曝！　

帳號公開被酸　國產汽車廠千金心裡只剩一句話

25分鐘CPR救美籍男　442天後返台找恩人

26歲健美網紅猝逝　生前照曝光「身體早在求救」

ETF股王「0050正2」甜甜價來了！　今通過1拆22每張2萬入手

女拍性愛片分手後被轉發　現任男友收到崩潰

黃仁勳赴榕居晚宴　張忠謀坐輪椅現身

嘉南羊乳爆代操爭議！小編發長文吐心聲

「說好才戴套」台中女睡醒見垃圾桶崩潰！男同事：以為她裝睡

更多

最夯影音

更多
李多慧遭諷口音：還是做自己！　柯震東認「她是理想型」

李多慧遭諷口音：還是做自己！　柯震東認「她是理想型」
3男大生寒假約吃飯！他騎車領路「2同學不見了」　接電話才知已雙亡

3男大生寒假約吃飯！他騎車領路「2同學不見了」　接電話才知已雙亡

台版彈簧刀「鈍了」！發射5秒墜海灘　中科院：無人機翼面控制失效

台版彈簧刀「鈍了」！發射5秒墜海灘　中科院：無人機翼面控制失效

騎士離奇爆頭畫面曝！水溝蓋超車失控倒地　慘遭大貨車後輪輾斃

騎士離奇爆頭畫面曝！水溝蓋超車失控倒地　慘遭大貨車後輪輾斃

土風舞女師被割頸爆血！2度求救借手機...打給兒子喊：媽快死了

土風舞女師被割頸爆血！2度求救借手機...打給兒子喊：媽快死了

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面