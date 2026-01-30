阿根廷4省緊急狀態　野火肆虐「單省燒掉1.6個台北市」

▲阿根廷野火持續延燒，政府宣布4省30日進入緊急狀態。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

阿根廷政府29日宣布，巴塔哥尼亞地區（Patagonia）4省30日進入緊急狀態。自南半球夏季開始以來，當地爆發野火延燒至今，最嚴重的丘布特省（Chubut）自1月中旬起已有超過4.5萬公頃森林被大火吞噬，光是該省的受災面積就超過1.6個台北市。

▲圖為丘布特省。（圖／達志影像／美聯社）

4省緊急狀態 全力救災

法新社報導，這波野火主要受到夏季高溫與強風助長，導致災情迅速蔓延。數百名消防人員正竭力阻止火勢蔓延至人口稠密區。其中一處受創嚴重的區域為盧斯阿萊爾塞斯國家公園（Los Alerces National Park），此地是擁有原始森林與冰川湖泊的廣闊保護區。

阿根廷總統米萊（Javier Milei）發言人阿多尼（Manuel Adorni）證實，緊急狀態將於30日起在丘布特省、里奧內格羅省（Rio Negro）、內烏肯省（Neuquen）及拉彭巴省（La Pampa）4省生效。這項法令將有助於強化地方與國家消防體系間的合作。

▲數百名消防人員正竭力阻止火勢蔓延至人口稠密區。（圖／達志影像／美聯社）

低溫細雨助攻消防員喘息

聯邦緊急應變局副局長卡貝洛（Ignacio Cabello）透露，過去這幾天，氣溫下降與細雨讓一線人員獲得喘息機會。

丘布特省的志工消防員曼紐爾（Manuel）接受法新社採訪時也證實，天氣狀況確實有所幫助，救災團隊目前的目標非常明確，「我們正努力確保火勢不會繼續擴大」。

另一處安地斯山區小鎮埃普延（Epuyen）附近的大火，當地政府表示已控制85%。

▼過去幾天的氣溫下降與細雨讓一線人員獲得喘息機會。（圖／達志影像／美聯社）