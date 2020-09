加州森林大火狂燒「200人驚困露營地」！　直升機深入火海救援

▲美國加州再度爆發森林野火。圖為一架直升機在尤卡帕(Yucaipa)救火。(圖/達志影像/美聯社)

記者吳美依/綜合外電報導

美國加州再迎熱浪與野火危機,洛杉磯近附近的伍德蘭希爾斯(Woodland Hills)出現華氏121度(大約攝氏49度)高溫,卡拉巴薩斯(Calabasas)一名登山客在酷暑天氣下死亡。另外,塞拉國家森林公園(Sierra National Forest)也發生大火,猛瑪池水庫(Mammoth Pool)露營地附近200多人受困,幸好直升機及時抵達救援。

根據國家氣象局(NWS)數據,加州各地6日出現創紀錄的高溫,除了伍德蘭希爾斯以外,聖荷西(San Jose)下午2時前已經達到華氏103度(大約攝氏39度),打破1923年以來的紀錄。該機構也針對加州北部各地、洛杉磯、范朵拉(Ventura)的山區發布火災「紅色警報」,因為低濕度、強風與高溫都增加了「極端火勢」的威脅。

▲加州熱浪來襲,森林野火再起,電力供應也受到威脅。(圖/達志影像/美聯社)

隨著溫度不斷攀升,加州電力公司本月第二度警告,由於熱浪來襲,數百萬用戶可能面臨輪流斷電問題。洛杉磯市長賈西迪(Eric Garcetti)呼籲居民關掉耗電設備,把空調保持在華氏78度(攝氏25.5度),並且關掉多餘燈光,「我們需要每一位加州人幫忙節約能源」。

洛杉磯市警察局副局長納瓦羅(Juanita Navarro)於6日表示,一名女性5日下午在聖莫尼卡山(Santa Monica Mountains)登山步道健走時,感到身體不適,最後不幸死亡。他說,雖然死亡原因與方式尚未確定,但已經排除他殺的可能性。馬里布搜救隊也指出,他們5日就處理了數件與炎熱天氣相關的救援案例。

Dozens of evacuees are evacuated to safety on a Cal Guard Chinook last night after the Creek Fire in central California left them stranded. Photo courtesy California National Guard. pic.twitter.com/mi7X6wchpN