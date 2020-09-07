加州森林大火狂燒「200人驚困露營地」！　直升機深入火海救援

▲美國加州再度爆發森林野火。圖為一架直升機在尤卡帕（Yucaipa）救火。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

美國加州再迎熱浪與野火危機，洛杉磯近附近的伍德蘭希爾斯（Woodland Hills）出現華氏121度（大約攝氏49度）高溫，卡拉巴薩斯（Calabasas）一名登山客在酷暑天氣下死亡。另外，塞拉國家森林公園（Sierra National Forest）也發生大火，猛瑪池水庫（Mammoth Pool）露營地附近200多人受困，幸好直升機及時抵達救援。

根據國家氣象局（NWS）數據，加州各地6日出現創紀錄的高溫，除了伍德蘭希爾斯以外，聖荷西（San Jose）下午2時前已經達到華氏103度（大約攝氏39度），打破1923年以來的紀錄。該機構也針對加州北部各地、洛杉磯、范朵拉（Ventura）的山區發布火災「紅色警報」，因為低濕度、強風與高溫都增加了「極端火勢」的威脅。

▲加州熱浪來襲，森林野火再起，電力供應也受到威脅。（圖／達志影像／美聯社）

隨著溫度不斷攀升，加州電力公司本月第二度警告，由於熱浪來襲，數百萬用戶可能面臨輪流斷電問題。洛杉磯市長賈西迪（Eric Garcetti）呼籲居民關掉耗電設備，把空調保持在華氏78度（攝氏25.5度），並且關掉多餘燈光，「我們需要每一位加州人幫忙節約能源」。

洛杉磯市警察局副局長納瓦羅（Juanita Navarro）於6日表示，一名女性5日下午在聖莫尼卡山（Santa Monica Mountains）登山步道健走時，感到身體不適，最後不幸死亡。他說，雖然死亡原因與方式尚未確定，但已經排除他殺的可能性。馬里布搜救隊也指出，他們5日就處理了數件與炎熱天氣相關的救援案例。

Dozens of evacuees are evacuated to safety on a Cal Guard Chinook last night after the Creek Fire in central California left them stranded. Photo courtesy California National Guard. pic.twitter.com/mi7X6wchpN — The California National Guard (@CalGuard) September 6, 2020

綜合NBC、《今日美國》報導，加州超過800名消防員持續在各地與野火搏鬥，支援人數持續增加中。塞拉國家森林公園5日發生野火，火勢迅速蔓延，甚至跨越河川，把數百人困在營地。

國民衛隊5日晚間10時左右出動軍用直升機，成功救援200多人，其中2、30人受傷，部分傷者骨折、燒燙傷或吸入濃煙，情況較為危急，正在弗雷斯諾優勝美地國際機場（Fresno Yosemite International Airport）臨時設立的急救中心救治，或者轉院治療。

加州州長紐森（Gavin Newsom）6日晚間宣布3座城市進入緊急狀態。根據美國國家森林局（USFS），至少3000棟建築物受到威脅。塞拉國家森林公園的火勢截至6日下午仍完全沒有被控制，燒毀面積超過4.55萬英畝。

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