「罵陣亡美軍是魯蛇」醜聞選前發酵！　川普反駁慘遭福斯打臉

▲美國總統川普反駁曾說陣亡美軍將士是「魯蛇」，卻遭一向支持他的《福斯新聞》打臉。（圖／路透）



記者吳美依／編譯

美國總統川普遭爆料，2018年曾稱陣亡美軍士兵都是「魯蛇」（Losers）和「傻瓜」（Suckers），引發喧然大波。他直指這是一場具有政治動機的「騙局」，強烈否認此事，甚至呼籲解雇《福斯新聞》國安記者格里芬（Jennifer Griffin），因為對方詳細報導了這一起醜聞。

美國《大西洋》雜誌爆料，總統川普2018年時表示，戰死沙場、埋葬在巴黎近郊埃納美軍公墓（Aisne-Marne American Cemetery）的陸戰官兵都是「魯蛇」和「傻瓜」，去那裡只會把秀髮弄亂，因此拒絕了這場「不重要」的致敬行程。

其他媒體證實此消息，並且詳細報導了更多細節，其中也包括格里芬。她在推特上表示，川普不想要前往公墓致敬，不僅稱士兵是「傻瓜」，還質疑怎麼會有人想要當兵。

▲川普據稱因擔心秀髮被弄亂，拒絕前往公墓致敬陣亡美軍。（資料照／路透）



川普4日向記者表示，「沒有人對於士兵、受傷戰士以及陣亡將士的感受比我更強烈」。他也在推特上表示，「格里芬應該要因為這種報導而被解雇，（她）甚至從來沒打電話給我們詢問回應。《福斯新聞》完蛋了！」

儘管川普陣營與白宮都強烈否認，就連國防部長艾斯培（Mark Esper）和第一夫人梅蘭妮亞也出聲力挺，但格里芬似乎已經觸動美國大眾的敏感神經，因為她來自立場保守、支持川普的《福斯新聞》。

《衛報》指出，白宮反駁的力道之大，超出一般舉止，可能是因為擔心此醜聞在選前影響支持軍方的保守派選民。此外，川普的前幕僚長凱利（John Kelly）與前國防部長馬提斯（Jim Mattis）都保持沉默，上述2人皆為海軍陸戰隊退役上將。

民主黨總統候選人拜登抨擊，川普的發言非常「噁心」，「不適合擔任三軍統帥」。他談及長子波伊（Beau Biden）自願從軍，前往伊拉克服役1年，並且贏得銅星勳章（Bronze Star）與其他表彰的往事，情緒激動地說，「他不是傻瓜」。

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