　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

東京街頭搶案！　3嫌伏擊「劫4.2億現鈔」噴催淚彈逃

記者張方瑀／綜合報導

日本東京台東區29日晚間發生一起重大搶劫案，有5名男女在運送高達4億2000萬日圓（約台幣9000萬元）現金時，突然遭到3名男子伏擊並噴灑催淚噴霧，隨後裝滿現金的3個行李箱當街被奪。目前警方正全力追緝在逃的3名嫌犯。

3人組伏擊噴灑催淚彈　搶走3箱現金

根據日本警視廳調查，案件發生在29日晚間9時30分左右，地點位於台東區東上野的街道上。當時年齡介於20多歲至40多歲的5名男女（包含中國籍與日本籍），正準備將裝有4億2000萬日圓現金的3個行李箱搬運上車。

受害者向警方表示，3名男嫌突然現身，並對其中一名40多歲的中國籍男子噴灑類似催淚噴霧的液體，隨後迅速奪走行李箱。其中一名嫌犯身高約170公分，案發時身穿黑色上衣、長褲並佩戴針織帽，3人得手後隨即駕車逃離現場。

案發百米外發生撞人逃逸　強盜車輛遭棄置

就在強盜案發生的同一時間，距離現場僅約100公尺處的街道上，也發生了一起肇事逃逸事件，造成一名50多歲男子受輕傷。警方隨後在附近發現了疑似用於強盜案的逃逸車輛，但車內已空無一人。

警懷疑「換車逃亡」　正全力追緝中

受害的5人聲稱，他們當時正在執行運鈔工作，準備將這筆日圓帶往兌換所。警視廳研判，犯罪集團在奪取行李箱後，於逃逸過程中引發了肇事逃逸事件，隨後採取「棄車換乘」的方式繼續逃亡。目前警方已將兩起案件併案調查，正積極追蹤這3名嫌犯的行蹤。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
501 2 4927 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／頂大生遭丟包輾斃　Bolt總經理發聲：司機已停權
快訊／呂秋遠一審判決出爐
民生東路12樓墜亡！北上打拚做外送　年邁父母見兒屍淚崩
2月再現「霸王級寒流」？　賈新興曝最新預測
快訊／台股開盤跌逾250點！台積電下挫
快訊／鄧愷威被交易到太空人　巨人獲得捕手新秀
半夜洗澡太吵！鄰居遭刺36刀當場死亡

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日本最強都市傳說！街頭驚見「神祕老奶奶」標誌　真相曝光網淚崩

川普鬆口了！稱「計畫與伊朗談話」　美軍已在中東完成集結

東京街頭搶案！　3嫌伏擊「劫4.2億現鈔」噴催淚彈逃

川普稱哈瑪斯將「解除武裝」　以軍鬆口認加薩7萬死

美國匯率報告出爐！　台灣續留監測名單

等川普下令！　美戰爭部長證實：軍隊已在中東完成集結

美參院外委會激辯「台灣主權法案」　最終暫緩審議

歐盟拍板「革命衛隊」列恐怖組織　伊朗怒：順從美國惡意行動

川普宣布撤銷「加拿大製造」飛機認證！　威脅祭50％關稅

智庫：美國定製最新軍售　防止「共軍侵台」

李多慧遭諷口音：還是做自己！　柯震東認「她是理想型」

3男大生寒假約吃飯！他騎車領路「2同學不見了」　接電話才知已雙亡

台版彈簧刀「鈍了」！發射5秒墜海灘　中科院：無人機翼面控制失效

騎士離奇爆頭畫面曝！水溝蓋超車失控倒地　慘遭大貨車後輪輾斃

土風舞女師被割頸爆血！2度求救借手機...打給兒子喊：媽快死了

東港海產店吃午餐…19歲女遇「船隻進港撞欄杆」！驚嚇送醫

劉在錫給專家進行「外貌諮詢」　被辣評：比想像中還不均衡！XD

台中大雅爆砍人！1女「遭割頸10cm」送醫　警調監視器緝凶中

活潑土風舞老師遭刺8刀插管！恐怖砍人畫面曝　兒嘆：神經病很多

後天冷氣團南下　北台灣濕冷再探14度

日本最強都市傳說！街頭驚見「神祕老奶奶」標誌　真相曝光網淚崩

川普鬆口了！稱「計畫與伊朗談話」　美軍已在中東完成集結

東京街頭搶案！　3嫌伏擊「劫4.2億現鈔」噴催淚彈逃

川普稱哈瑪斯將「解除武裝」　以軍鬆口認加薩7萬死

美國匯率報告出爐！　台灣續留監測名單

等川普下令！　美戰爭部長證實：軍隊已在中東完成集結

美參院外委會激辯「台灣主權法案」　最終暫緩審議

歐盟拍板「革命衛隊」列恐怖組織　伊朗怒：順從美國惡意行動

川普宣布撤銷「加拿大製造」飛機認證！　威脅祭50％關稅

智庫：美國定製最新軍售　防止「共軍侵台」

日本最強都市傳說！街頭驚見「神祕老奶奶」標誌　真相曝光網淚崩

役男遭丟包台64慘死　家屬：不實指控對我哥的傷害不亞於車輾過的痛

快訊／頂大生遭丟包輾斃　Bolt總經理發聲：司機已停權

被酸「原班人馬再跑一次」　凱許曼霸氣回應洋基質疑聲浪

學者分析北市民調：蔣萬安連任已無懸念　綠營要燒腦的是外溢效果

雲林九芎神木旁山林火警！火線長達400米　消防灌救10hr撲滅

川普鬆口了！稱「計畫與伊朗談話」　美軍已在中東完成集結

快訊／涉懷孕歧視諷「阻礙成長的殘葉」　呂秋遠一審判賠60萬

48歲男12樓墜落亡！離家到台北打拚做外送　年邁父母見兒屍淚崩

東京街頭搶案！　3嫌伏擊「劫4.2億現鈔」噴催淚彈逃

【2天前才防搶演練】歹徒穿警察雨衣攻擊銀樓闆娘！沒搶就跑了

國際熱門新聞

快訊／川普宣布「全美進入緊急狀態」

ICE槍殺案延燒　霍曼鬆口：執法要調整

等川普下令　美戰爭部長：軍隊在中東完成集結

AI疑慮美股分歧　台積電ADR跌0.80％

7500億黃金藏在「瑞士核地堡」　地表最強買家曝光

英國藥廠重押中國　AZ宣布投資150億美元

川普宣布撤銷「加拿大製造」飛機認證

貝克漢豪門媳每月零用錢3100萬

施凱爾談成　英國人赴中30天免簽

前夫GG太大害離婚　網美爆料被告了

最高領袖要跑了？　伊朗神秘專機直奔莫斯科

烏克蘭極端低溫　川普：俄羅斯同意暫停攻擊一週

扯！亞航23乘客「受困接駁車」差點沒搭機

川普揚言下週公布聯準會新主席　再批利率過高

更多熱門

相關新聞

韓電商「酷澎」總部遭警突擊扣押搜索

韓電商「酷澎」總部遭警突擊扣押搜索

南韓境內最大電商「酷澎」（Coupang）先前才爆出多達3370萬筆會員個資外洩，引發南韓政府與國會高度重視，正當美國投資方質疑酷澎遭到針對時，今（29）日又傳出南韓警方前往酷澎總部執行扣押搜索

日男「勒死妻子」棄屍20m深崖底！

日男「勒死妻子」棄屍20m深崖底！

日本「4人漁船」北海道外海失聯！

日本「4人漁船」北海道外海失聯！

韓保守派分裂！前黨代表韓東勳遭開除黨籍

韓保守派分裂！前黨代表韓東勳遭開除黨籍

專挑阿公下手！陸男在日本「猥褻、性侵」3老翁

專挑阿公下手！陸男在日本「猥褻、性侵」3老翁

關鍵字：

東京搶劫日本日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

快訊／川普宣布「全美進入緊急狀態」

力積電通知停產　晶相光晚間急發重訊

美預報「更強霸王寒流」壓境北台估探0℃

3男大生約吃飯！他領路「2同學不見了」　接電話才知雙亡

尾牙「摩擦出火花」！工程師激戰女同事　她慫恿：你跟老婆離婚吧

精神科名醫李光輝最後進地檢署身影曝！　

嘻小瓜參加Lulu婚禮包6600被酸「全場最少」冤喊

25分鐘CPR救美籍男　442天後返台找恩人

帳號公開被酸　國產汽車廠千金心裡只剩一句話

女拍性愛片分手後被轉發　現任男友收到崩潰

黃仁勳赴榕居晚宴　張忠謀坐輪椅現身

ETF股王「0050正2」甜甜價來了！　今通過1拆22每張2萬入手

26歲健美網紅猝逝　生前照曝光「身體早在求救」

嘉南羊乳爆代操爭議！小編發長文吐心聲

即／黃金、白銀直線暴跌

更多

最夯影音

更多
李多慧遭諷口音：還是做自己！　柯震東認「她是理想型」

李多慧遭諷口音：還是做自己！　柯震東認「她是理想型」
3男大生寒假約吃飯！他騎車領路「2同學不見了」　接電話才知已雙亡

3男大生寒假約吃飯！他騎車領路「2同學不見了」　接電話才知已雙亡

台版彈簧刀「鈍了」！發射5秒墜海灘　中科院：無人機翼面控制失效

台版彈簧刀「鈍了」！發射5秒墜海灘　中科院：無人機翼面控制失效

騎士離奇爆頭畫面曝！水溝蓋超車失控倒地　慘遭大貨車後輪輾斃

騎士離奇爆頭畫面曝！水溝蓋超車失控倒地　慘遭大貨車後輪輾斃

土風舞女師被割頸爆血！2度求救借手機...打給兒子喊：媽快死了

土風舞女師被割頸爆血！2度求救借手機...打給兒子喊：媽快死了

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面