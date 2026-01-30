東京街頭搶案！　3嫌伏擊「劫4.2億現鈔」噴催淚彈逃

記者張方瑀／綜合報導

日本東京台東區29日晚間發生一起重大搶劫案，有5名男女在運送高達4億2000萬日圓（約台幣9000萬元）現金時，突然遭到3名男子伏擊並噴灑催淚噴霧，隨後裝滿現金的3個行李箱當街被奪。目前警方正全力追緝在逃的3名嫌犯。

3人組伏擊噴灑催淚彈 搶走3箱現金

根據日本警視廳調查，案件發生在29日晚間9時30分左右，地點位於台東區東上野的街道上。當時年齡介於20多歲至40多歲的5名男女（包含中國籍與日本籍），正準備將裝有4億2000萬日圓現金的3個行李箱搬運上車。

受害者向警方表示，3名男嫌突然現身，並對其中一名40多歲的中國籍男子噴灑類似催淚噴霧的液體，隨後迅速奪走行李箱。其中一名嫌犯身高約170公分，案發時身穿黑色上衣、長褲並佩戴針織帽，3人得手後隨即駕車逃離現場。

案發百米外發生撞人逃逸 強盜車輛遭棄置

就在強盜案發生的同一時間，距離現場僅約100公尺處的街道上，也發生了一起肇事逃逸事件，造成一名50多歲男子受輕傷。警方隨後在附近發現了疑似用於強盜案的逃逸車輛，但車內已空無一人。

警懷疑「換車逃亡」 正全力追緝中

受害的5人聲稱，他們當時正在執行運鈔工作，準備將這筆日圓帶往兌換所。警視廳研判，犯罪集團在奪取行李箱後，於逃逸過程中引發了肇事逃逸事件，隨後採取「棄車換乘」的方式繼續逃亡。目前警方已將兩起案件併案調查，正積極追蹤這3名嫌犯的行蹤。