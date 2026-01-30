　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

等川普下令！　美戰爭部長證實：軍隊已在中東完成集結

▲▼美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）。（圖／路透）

▲美國戰爭部長赫格塞斯表示，美軍已在中東完成大規模集結。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

面對中東局勢再度陷入僵局，美國國防部（現改稱戰爭部）展現強硬立場。美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）於當地時間29日明確表示，美軍已在中東地區完成大規模集結，隨時準備執行總統川普對伊朗的任何決定，核心目標就是徹底阻斷德黑蘭當局發展核武的任何可能。

內閣會議聚焦伊朗　美軍部隊完成集結

根據《路透社》報導，隨著美軍在中東地區的軍事力量大規模集結，川普（Donald Trump）在29日的內閣會議上，特別點名赫格塞斯針對伊朗局勢進行說明。赫格塞斯對此展現高度信心，強調軍方已進入待命狀態，將全力配合白宮的戰略部署。

赫格塞斯表示，「他們（伊朗）不應該尋求核子能力。不論總統對於戰爭部有什麼樣的期望，我們都已經準備好達成任務。」

值得注意的是，赫格塞斯在發言中特別使用了「戰爭部」（War Department）一詞，這也是川普政府私下對國防部（Defense Department）的非正式改稱，展現出高度的戰鬥氣息。

川普審視動武選項　美伊關係降至冰點

儘管赫格塞斯公開喊話軍方已就緒，但根據美國政府內部官員透露，川普目前雖然正在密集審視各種應對選項，但尚未拍板決定是否要對伊朗發動軍事打擊。

美伊兩國關係之所以再度緊繃，主因是伊朗神職政權在過去幾週內，對國內抗議活動採取了血腥鎮壓手段。

川普先前已多次對外放話，若德黑蘭當局持續殺害示威民眾，美國不排除採取軍事干預。雖然目前伊朗境內因經濟民生與政治壓迫引發的示威潮已稍微趨緩，但白宮對此仍不敢掉以輕心。

核武成最後底線　去年曾發動空襲警告

事實上，川普對於伊朗核問題一直抱持「零容忍」態度。他曾多次重申，一旦德黑蘭當局恢復核子計畫，美國絕對會採取強硬行動。這並非空穴來風，回顧去年6月，美國與以色列就曾聯手對伊朗境內的關鍵核設施發動空襲，作為嚴厲警告。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
501 2 4927 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
2月再現「霸王級寒流」？　賈新興曝最新預測
快訊／台股開盤跌逾250點！台積電下挫
快訊／鄧愷威被交易到太空人　巨人獲得捕手新秀
半夜洗澡太吵！鄰居遭刺36刀當場死亡
等川普下令！　美戰爭部長證實：軍隊完成大規模集結
嘉南羊乳爆代操爭議！粉絲心碎：感情被玩弄　小編吐心聲

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

東京街頭搶案！　3嫌伏擊「劫4.2億現鈔」噴催淚彈逃

川普稱哈瑪斯將「解除武裝」　以軍鬆口認加薩7萬死

美國匯率報告出爐！　台灣續留監測名單

等川普下令！　美戰爭部長證實：軍隊已在中東完成集結

美參院外委會激辯「台灣主權法案」　最終暫緩審議

歐盟拍板「革命衛隊」列恐怖組織　伊朗怒：順從美國惡意行動

川普宣布撤銷「加拿大製造」飛機認證！　威脅祭50％關稅

智庫：美國定製最新軍售　防止「共軍侵台」

快訊／川普宣布全美「進入緊急狀態」　對古巴石油供應國課關稅

7500億黃金藏在「瑞士核地堡」　地表最強買家曝光

李多慧遭諷口音：還是做自己！　柯震東認「她是理想型」

3男大生寒假約吃飯！他騎車領路「2同學不見了」　接電話才知已雙亡

台版彈簧刀「鈍了」！發射5秒墜海灘　中科院：無人機翼面控制失效

騎士離奇爆頭畫面曝！水溝蓋超車失控倒地　慘遭大貨車後輪輾斃

土風舞女師被割頸爆血！2度求救借手機...打給兒子喊：媽快死了

東港海產店吃午餐…19歲女遇「船隻進港撞欄杆」！驚嚇送醫

劉在錫給專家進行「外貌諮詢」　被辣評：比想像中還不均衡！XD

台中大雅爆砍人！1女「遭割頸10cm」送醫　警調監視器緝凶中

活潑土風舞老師遭刺8刀插管！恐怖砍人畫面曝　兒嘆：神經病很多

後天冷氣團南下　北台灣濕冷再探14度

東京街頭搶案！　3嫌伏擊「劫4.2億現鈔」噴催淚彈逃

川普稱哈瑪斯將「解除武裝」　以軍鬆口認加薩7萬死

美國匯率報告出爐！　台灣續留監測名單

等川普下令！　美戰爭部長證實：軍隊已在中東完成集結

美參院外委會激辯「台灣主權法案」　最終暫緩審議

歐盟拍板「革命衛隊」列恐怖組織　伊朗怒：順從美國惡意行動

川普宣布撤銷「加拿大製造」飛機認證！　威脅祭50％關稅

智庫：美國定製最新軍售　防止「共軍侵台」

快訊／川普宣布全美「進入緊急狀態」　對古巴石油供應國課關稅

7500億黃金藏在「瑞士核地堡」　地表最強買家曝光

東京街頭搶案！　3嫌伏擊「劫4.2億現鈔」噴催淚彈逃

MLB百大新秀未見台將　官網另闢「遺珠精選」點名林維恩、李灝宇

總召之爭對決柯建銘成「賴系對決非賴系」？　蔡其昌還原溝通過程

2月再現「霸王級寒流」？　賈新興曝最新預測

台東平房清晨火警！狂竄黑煙畫面曝　消防急衝現場灌救

「奇異果綠vs.金色」功效大PK！助便秘、防感冒怎挑　營養師解答

蔡其昌參選綠黨團總召對決柯建銘　羅智強：源頭就是大惡罷大失敗

川普稱哈瑪斯將「解除武裝」　以軍鬆口認加薩7萬死

白天修車、晚上修仙！楊洋對談重慶公車黑手：看見「凡人比天高」的寫作夢

電影版《坂本日常》人氣王「南雲」選角曝光！　ORDER三巨頭現身

【Siri：你好～咕嚕咕嚕】潛水發現手機在口袋裡...荷包好痛

國際熱門新聞

快訊／川普宣布「全美進入緊急狀態」

ICE槍殺案延燒　霍曼鬆口：執法要調整

AI疑慮美股分歧　台積電ADR跌0.80％

等川普下令　美戰爭部長：軍隊在中東完成集結

7500億黃金藏在「瑞士核地堡」　地表最強買家曝光

英國藥廠重押中國　AZ宣布投資150億美元

川普宣布撤銷「加拿大製造」飛機認證

貝克漢豪門媳每月零用錢3100萬

施凱爾談成　英國人赴中30天免簽

前夫GG太大害離婚　網美爆料被告了

最高領袖要跑了？　伊朗神秘專機直奔莫斯科

烏克蘭極端低溫　川普：俄羅斯同意暫停攻擊一週

扯！亞航23乘客「受困接駁車」差點沒搭機

川普揚言下週公布聯準會新主席　再批利率過高

更多熱門

相關新聞

美議員各持立場　「台灣主權法案」暫緩審議

美議員各持立場　「台灣主權法案」暫緩審議

美國參議院外交委員會於29日針對多項涉台法案進行審議，其中最受矚目的「台灣主權象徵法案」引發兩黨議員激烈對陣。提案人克魯茲（Ted Cruz）力拚過關，甚至以「不能展示國旗的法國人」為喻，試圖爭取支持；然而，在部分議員擔憂挑釁北京，以及台灣方面尚未正式提出需求的情況下，該法案最終決議暫緩審議。

歐盟拍板「革命衛隊」列恐怖組織　伊朗怒了

歐盟拍板「革命衛隊」列恐怖組織　伊朗怒了

川普宣布撤銷「加拿大製造」飛機認證

川普宣布撤銷「加拿大製造」飛機認證

快訊／川普宣布「全美進入緊急狀態」

快訊／川普宣布「全美進入緊急狀態」

最高領袖要跑了？　伊朗神秘專機直奔莫斯科

最高領袖要跑了？　伊朗神秘專機直奔莫斯科

關鍵字：

伊朗軍武國際軍武川普北美要聞Pete Hegseth

讀者迴響

熱門新聞

快訊／川普宣布「全美進入緊急狀態」

力積電通知停產　晶相光晚間急發重訊

美預報「更強霸王寒流」壓境北台估探0℃

3男大生約吃飯！他領路「2同學不見了」　接電話才知雙亡

尾牙「摩擦出火花」！工程師激戰女同事　她慫恿：你跟老婆離婚吧

精神科名醫李光輝最後進地檢署身影曝！　

25分鐘CPR救美籍男　442天後返台找恩人

嘻小瓜參加Lulu婚禮包6600被酸「全場最少」冤喊

帳號公開被酸　國產汽車廠千金心裡只剩一句話

女拍性愛片分手後被轉發　現任男友收到崩潰

黃仁勳赴榕居晚宴　張忠謀坐輪椅現身

ETF股王「0050正2」甜甜價來了！　今通過1拆22每張2萬入手

26歲健美網紅猝逝　生前照曝光「身體早在求救」

嘉南羊乳爆代操爭議！小編發長文吐心聲

即／黃金、白銀直線暴跌

更多

最夯影音

更多
李多慧遭諷口音：還是做自己！　柯震東認「她是理想型」

李多慧遭諷口音：還是做自己！　柯震東認「她是理想型」
3男大生寒假約吃飯！他騎車領路「2同學不見了」　接電話才知已雙亡

3男大生寒假約吃飯！他騎車領路「2同學不見了」　接電話才知已雙亡

台版彈簧刀「鈍了」！發射5秒墜海灘　中科院：無人機翼面控制失效

台版彈簧刀「鈍了」！發射5秒墜海灘　中科院：無人機翼面控制失效

騎士離奇爆頭畫面曝！水溝蓋超車失控倒地　慘遭大貨車後輪輾斃

騎士離奇爆頭畫面曝！水溝蓋超車失控倒地　慘遭大貨車後輪輾斃

土風舞女師被割頸爆血！2度求救借手機...打給兒子喊：媽快死了

土風舞女師被割頸爆血！2度求救借手機...打給兒子喊：媽快死了

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面