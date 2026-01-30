等川普下令！　美戰爭部長證實：軍隊已在中東完成集結

▲美國戰爭部長赫格塞斯表示，美軍已在中東完成大規模集結。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

面對中東局勢再度陷入僵局，美國國防部（現改稱戰爭部）展現強硬立場。美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）於當地時間29日明確表示，美軍已在中東地區完成大規模集結，隨時準備執行總統川普對伊朗的任何決定，核心目標就是徹底阻斷德黑蘭當局發展核武的任何可能。

內閣會議聚焦伊朗 美軍部隊完成集結

根據《路透社》報導，隨著美軍在中東地區的軍事力量大規模集結，川普（Donald Trump）在29日的內閣會議上，特別點名赫格塞斯針對伊朗局勢進行說明。赫格塞斯對此展現高度信心，強調軍方已進入待命狀態，將全力配合白宮的戰略部署。

赫格塞斯表示，「他們（伊朗）不應該尋求核子能力。不論總統對於戰爭部有什麼樣的期望，我們都已經準備好達成任務。」

值得注意的是，赫格塞斯在發言中特別使用了「戰爭部」（War Department）一詞，這也是川普政府私下對國防部（Defense Department）的非正式改稱，展現出高度的戰鬥氣息。

川普審視動武選項 美伊關係降至冰點

儘管赫格塞斯公開喊話軍方已就緒，但根據美國政府內部官員透露，川普目前雖然正在密集審視各種應對選項，但尚未拍板決定是否要對伊朗發動軍事打擊。

美伊兩國關係之所以再度緊繃，主因是伊朗神職政權在過去幾週內，對國內抗議活動採取了血腥鎮壓手段。

川普先前已多次對外放話，若德黑蘭當局持續殺害示威民眾，美國不排除採取軍事干預。雖然目前伊朗境內因經濟民生與政治壓迫引發的示威潮已稍微趨緩，但白宮對此仍不敢掉以輕心。

核武成最後底線 去年曾發動空襲警告

事實上，川普對於伊朗核問題一直抱持「零容忍」態度。他曾多次重申，一旦德黑蘭當局恢復核子計畫，美國絕對會採取強硬行動。這並非空穴來風，回顧去年6月，美國與以色列就曾聯手對伊朗境內的關鍵核設施發動空襲，作為嚴厲警告。