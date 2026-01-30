英國赴中30天免簽拍板！中國點頭開放　施凱爾見習近平大突破

▲施凱爾8年來首位訪中的英國首相，與習近平會談時間加倍並談成多項經貿合作。（圖／路透）



記者董美琪／綜合報導

英國首相府29日宣布，中國已同意放寬對英國民眾的入境規定。未來英國旅客赴中從事觀光或商務行程，只要停留不超過30天，即可適用免簽待遇。

首相府表示，這項安排讓英國與法國、德國、義大利、澳洲、日本等50多國享有相同簽證待遇，而中方目前採取的是「單方面免簽」措施。

中國官媒新華社報導，中國國家主席習近平29日在北京人民大會堂與英國首相施凱爾會談時，向英方表達願意「積極考慮」對英國實施單方面免簽政策。

施凱爾同日分別與習近平、國務院總理李強及全國人大常委會委員長趙樂際會面。英方出席成員包括國安顧問鮑爾、首席商業顧問暨對美貿易投資特使強德拉，以及商業暨貿易大臣凱爾，中國外交部長王毅亦列席會談。

與習近平會談後，施凱爾向隨行媒體形容，雙方對話「非常好、具建設性」，並取得實質成果。他指出，威士忌關稅、免簽安排，以及非法移民與資訊交換等議題，都已出現正向進展。

這場會談歷時約80分鐘，時間約為原定的一倍。會後施凱爾前往參訪紫禁城。

面對媒體詢問是否提及黎智英案、香港及新疆人權等敏感議題，施凱爾僅表示英方「如合理預期般」提出相關關切，並在相互尊重氛圍下討論。他證實確有提及黎智英案，但英方事後發布的會談紀要並未點名相關議題。

經貿合作利多釋出



首相府在另一份聲明中指出，雙方同意在共同利益領域深化合作，同時維持坦率開放的對話機制，英方亦向中方表達關切事項，但未詳列內容。

首相府表示，英中會談在經貿合作取得實質進展，未來將協助英國企業提升在中國市場的營運便利性、擴大市場准入，並推動專業資格互認與法規透明。

雙方同意在服務業、出口貿易、健康照護、技職訓練、食品安全及檢疫等領域深化合作，同時強化英中聯合經貿委員會機制。

首相府指出，英中已重啟JETCO與經濟財金對話，並評估簽署雙邊服務協定，以建立具法律拘束力的企業營運規範。英方統計顯示，中國專業與企業服務進口需求持續成長，英國目前對中服務貿易年出口額約130億英鎊。

8年後再有英國首相訪中



在施凱爾之前，上一位任內訪中的英國首相為2018年的梅伊，兩者相隔8年。施凱爾在會談前對媒體表示，英國首相「太久沒有訪中」，而中國是國際舞台重要角色，英中建立更成熟細膩的關係相當關鍵。

習近平則在開場致詞中提到，英中關係過去幾年出現波折，對雙方皆無益，並鼓勵施凱爾「堅持做對的事」。他也肯定過去工黨政府對促進英中關係曾作出貢獻，並在農曆新年前夕形容施凱爾到訪為「吉兆」。