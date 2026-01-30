　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

英國赴中30天免簽拍板！中國點頭開放　施凱爾見習近平大突破

▲施凱爾8年來首位訪中的英國首相，與習近平會談時間加倍並談成多項經貿合作。（圖／路透）

▲施凱爾8年來首位訪中的英國首相，與習近平會談時間加倍並談成多項經貿合作。（圖／路透）

記者董美琪／綜合報導

英國首相府29日宣布，中國已同意放寬對英國民眾的入境規定。未來英國旅客赴中從事觀光或商務行程，只要停留不超過30天，即可適用免簽待遇。

首相府表示，這項安排讓英國與法國、德國、義大利、澳洲、日本等50多國享有相同簽證待遇，而中方目前採取的是「單方面免簽」措施。

中國官媒新華社報導，中國國家主席習近平29日在北京人民大會堂與英國首相施凱爾會談時，向英方表達願意「積極考慮」對英國實施單方面免簽政策。

施凱爾同日分別與習近平、國務院總理李強及全國人大常委會委員長趙樂際會面。英方出席成員包括國安顧問鮑爾、首席商業顧問暨對美貿易投資特使強德拉，以及商業暨貿易大臣凱爾，中國外交部長王毅亦列席會談。

與習近平會談後，施凱爾向隨行媒體形容，雙方對話「非常好、具建設性」，並取得實質成果。他指出，威士忌關稅、免簽安排，以及非法移民與資訊交換等議題，都已出現正向進展。

這場會談歷時約80分鐘，時間約為原定的一倍。會後施凱爾前往參訪紫禁城。

面對媒體詢問是否提及黎智英案、香港及新疆人權等敏感議題，施凱爾僅表示英方「如合理預期般」提出相關關切，並在相互尊重氛圍下討論。他證實確有提及黎智英案，但英方事後發布的會談紀要並未點名相關議題。

經貿合作利多釋出

首相府在另一份聲明中指出，雙方同意在共同利益領域深化合作，同時維持坦率開放的對話機制，英方亦向中方表達關切事項，但未詳列內容。

首相府表示，英中會談在經貿合作取得實質進展，未來將協助英國企業提升在中國市場的營運便利性、擴大市場准入，並推動專業資格互認與法規透明。

雙方同意在服務業、出口貿易、健康照護、技職訓練、食品安全及檢疫等領域深化合作，同時強化英中聯合經貿委員會機制。

首相府指出，英中已重啟JETCO與經濟財金對話，並評估簽署雙邊服務協定，以建立具法律拘束力的企業營運規範。英方統計顯示，中國專業與企業服務進口需求持續成長，英國目前對中服務貿易年出口額約130億英鎊。

8年後再有英國首相訪中

在施凱爾之前，上一位任內訪中的英國首相為2018年的梅伊，兩者相隔8年。施凱爾在會談前對媒體表示，英國首相「太久沒有訪中」，而中國是國際舞台重要角色，英中建立更成熟細膩的關係相當關鍵。

習近平則在開場致詞中提到，英中關係過去幾年出現波折，對雙方皆無益，並鼓勵施凱爾「堅持做對的事」。他也肯定過去工黨政府對促進英中關係曾作出貢獻，並在農曆新年前夕形容施凱爾到訪為「吉兆」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
501 2 4927 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
力積電通知停產　IC設計廠急發重訊
美預報「更強霸王寒流」壓境！北台灣將探0℃　專家：訊號顯著
黃國昌宣布競選總部2月成立

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

英國赴中30天免簽拍板！中國點頭開放　施凱爾見習近平大突破

施凱爾訪中！AZ宣布砸150億美元投資中國　員工破2萬人、擴大研發

背蜘蛛人書包被帶走！5歲男童下課遭ICE拘留　美法官暫擋遣返

韓電商「酷澎」總部遭警突擊扣押搜索　捲入執政黨議員不當行為

父病危急返國！英航要求「給死亡證明」才退款　女崩潰：他還活著

網紅美食景點常踩雷？　5大旅遊陷阱「萌寵互動也上榜」

以為打死了！泰男童遭阿嬤31歲小男友「棄屍深山」　奇蹟撿回一命

美軍轟伊朗7大可能情境曝！　「川普愛面子硬打」恐陷無止境戰爭

日男深山「勒死妻子」棄屍20m深崖底！　加油站員工變殺人犯

恐怖垃圾屋！中國女遊客「驚悚退房照」瘋傳　日民宿員工超崩潰

3男大生寒假約吃飯！他騎車領路「2同學不見了」　接電話才知已雙亡

台版彈簧刀「鈍了」！發射5秒墜海灘　中科院：無人機翼面控制失效

李多慧遭諷口音：還是做自己！　柯震東認「她是理想型」

騎士離奇爆頭畫面曝！水溝蓋超車失控倒地　慘遭大貨車後輪輾斃

土風舞女師被割頸爆血！2度求救借手機...打給兒子喊：媽快死了

東港海產店吃午餐…19歲女遇「船隻進港撞欄杆」！驚嚇送醫

劉在錫給專家進行「外貌諮詢」　被辣評：比想像中還不均衡！XD

台中大雅爆砍人！1女「遭割頸10cm」送醫　警調監視器緝凶中

活潑土風舞老師遭刺8刀插管！恐怖砍人畫面曝　兒嘆：神經病很多

持刀砍殺土風舞老師　兇嫌衝國道遭撞雙腿骨折！

英國赴中30天免簽拍板！中國點頭開放　施凱爾見習近平大突破

施凱爾訪中！AZ宣布砸150億美元投資中國　員工破2萬人、擴大研發

背蜘蛛人書包被帶走！5歲男童下課遭ICE拘留　美法官暫擋遣返

韓電商「酷澎」總部遭警突擊扣押搜索　捲入執政黨議員不當行為

父病危急返國！英航要求「給死亡證明」才退款　女崩潰：他還活著

網紅美食景點常踩雷？　5大旅遊陷阱「萌寵互動也上榜」

以為打死了！泰男童遭阿嬤31歲小男友「棄屍深山」　奇蹟撿回一命

美軍轟伊朗7大可能情境曝！　「川普愛面子硬打」恐陷無止境戰爭

日男深山「勒死妻子」棄屍20m深崖底！　加油站員工變殺人犯

恐怖垃圾屋！中國女遊客「驚悚退房照」瘋傳　日民宿員工超崩潰

快訊／歐美線貨櫃運價2月底前估續跌　今日美西下探1600美元

鄭麗文喊「陸是親人」拒骨肉相殘！梁文傑：想併吞的親戚有何意義

減齡超有感！5種「延緩老化食物」吃起來　就是比別人老得慢

快訊／黃金、白銀深夜直線暴跌　跌破5200美元關口

美籍男台中市場OHCA！救護跪地按25分鐘救回　442天後跨海找恩人

尾牙「摩擦出火花」！工程師激戰女同事　她慫恿：你跟老婆離婚吧

2026台北電玩展Day1回顧！三大手遊攤位擠爆「狂搶周邊」

新北女旅館拍「咬咬片」2前男友轉傳　現任男友收到崩潰

英國赴中30天免簽拍板！中國點頭開放　施凱爾見習近平大突破

客運、公車大安區撞上「玻璃全碎」　3男1女看傻

鳥來嬤抗癌成功..不追蹤癌指數！　少找醫生「開心最重要」

國際熱門新聞

英國藥廠重押中國　AZ宣布投資150億美元

前夫GG太大害離婚　網美爆料被告了

扯！亞航23乘客「受困接駁車」差點沒搭機

貝克漢豪門媳每月零用錢3100萬

恐怖垃圾屋　中國遊客「退房後超驚悚」

不雅片流出！已婚總統顧問「激戰美女下屬」

施凱爾談成　英國人赴中30天免簽

接生硬拉扯斷頭！嬰兒「身首異處」頭顱卡媽媽子宮內　助產士逃亡

以色列總理手機鏡頭「貼紙遮好遮滿」

女優曾12小時激戰1057男！新計畫急喊卡

黑鷹撞客機空難67死！　駕駛艙模擬畫面曝

辦公室傳呻吟聲　公司創辦人激戰女下屬

日23歲女模曬新駕照　網讚「比AI還美」

把男學生騙上床！女教師逞慾3.5小時

更多熱門

相關新聞

英國藥廠重押中國　AZ宣布投資150億美元

英國藥廠重押中國　AZ宣布投資150億美元

英國首相施凱爾訪問中國期間，英國製藥大廠阿斯特捷利康（AstraZeneca，AZ）宣布，將在2030年前加碼投資150億美元於中國市場，擴大藥品製造與研發版圖，未來在中國的員工人數將超過2萬人。

習近平與英首相會面 談中英合作「大有可為」轉化成「大有作為」

習近平與英首相會面 談中英合作「大有可為」轉化成「大有作為」

施凱爾、習近平長談80分鐘　力求經濟合作

施凱爾、習近平長談80分鐘　力求經濟合作

英首相訪中逛北京吃網紅雲南菜 呼籲商界：與中國接觸符合國家利益

英首相訪中逛北京吃網紅雲南菜 呼籲商界：與中國接觸符合國家利益

英國首相時隔8年訪中　除北京還將赴上海

英國首相時隔8年訪中　除北京還將赴上海

關鍵字：

免簽英國施凱爾

讀者迴響

熱門新聞

力積電通知停產　晶相光晚間急發重訊

美預報「更強霸王寒流」壓境北台估探0℃

精神科名醫李光輝最後進地檢署身影曝！　

3男大生約吃飯！他領路「2同學不見了」　接電話才知雙亡

年輕人也飄老人味！中醫列「7類催臭食物」　愛喝手搖飲中鏢

「陪玩盪鞦韆」變陷阱！北市淫魔載女直衝南港公園　拖入公廁性侵

後天冷氣團南下　北台灣濕冷再探14度

ETF股王「0050正2」甜甜價來了！　今通過1拆22每張2萬入手

沈玉琳抗癌近照曝光！挺過4療程「身形變了」

「說好才戴套」台中女睡醒見垃圾桶崩潰！男同事：以為她裝睡

嘻小瓜參加Lulu婚禮包6600被酸「全場最少」冤喊

割頸嫌2周前曾求助高大成！盼幫平反毒品案

騎士離奇爆頭畫面曝　超車失控倒地慘遭大貨車輾斃

黃仁勳赴榕居晚宴　張忠謀坐輪椅現身

台64丟包命案遭扭曲　王婉諭轉述家屬沉痛告白

更多

最夯影音

更多
3男大生寒假約吃飯！他騎車領路「2同學不見了」　接電話才知已雙亡

3男大生寒假約吃飯！他騎車領路「2同學不見了」　接電話才知已雙亡
台版彈簧刀「鈍了」！發射5秒墜海灘　中科院：無人機翼面控制失效

台版彈簧刀「鈍了」！發射5秒墜海灘　中科院：無人機翼面控制失效

李多慧遭諷口音：還是做自己！　柯震東認「她是理想型」

李多慧遭諷口音：還是做自己！　柯震東認「她是理想型」

騎士離奇爆頭畫面曝！水溝蓋超車失控倒地　慘遭大貨車後輪輾斃

騎士離奇爆頭畫面曝！水溝蓋超車失控倒地　慘遭大貨車後輪輾斃

土風舞女師被割頸爆血！2度求救借手機...打給兒子喊：媽快死了

土風舞女師被割頸爆血！2度求救借手機...打給兒子喊：媽快死了

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面