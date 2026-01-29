　
國際焦點

貝克漢豪門媳每月零用錢3100萬！甩爭議陪夫喝300萬名酒

布魯克林貝克漢（右）和妻子妮蔻拉佩茲（左）最近到加州頂級飯店度假，享用美酒、美食。（翻攝brooklynpeltzbeckham IG）

▲布魯克林貝克漢（右）和妻子妮蔻拉佩茲（左）最近到加州頂級飯店度假，享用美酒、美食。（圖／翻攝brooklynpeltzbeckham IG）

圖文／鏡週刊

貝克漢26歲長子布魯克林（Brooklyn Beckham）早前發表震撼聲明，指控父母控制他生活等，風波持續延燒。近日他與妻子妮蔻拉佩茲（Nicola Peltz）到加州蒙特斯托的頂級度假勝地度假，還品嚐「世上最貴的葡萄酒」。妮蔻拉是富家千金，她每個月的「驚人零用錢」，讓小夫妻得以不愁吃穿。

老爸身價高達502億！　妮蔻拉底氣完勝公婆貝克漢夫妻？

布魯克林和31歲的妮蔻拉分享度假畫面，兩人帶著愛犬Lamb在「聖伊西德羅牧場」（San Ysidro Ranch）度假。這間飯店是英國哈利王子（Prince Harry）和妻子梅根（Meghan Markle）最愛的度假勝地之一，每晚房價高達2,245至9,069英鎊（約新台幣9.8萬至40萬元）。

布魯克林和妮蔻拉去度假，開了1831年伊更堡名酒（右圖）。（翻攝brooklynpeltzbeckham IG）

▲布魯克林和妮蔻拉去度假，開了1831年伊更堡名酒（右圖）。（圖／翻攝brooklynpeltzbeckham IG）

從社群照片可見，布魯克林夫妻在燭光晚餐中開瓶極為罕見的1831年伊更堡（Château d’Yquem），這款名酒曾在2011年，以英鎊7.5萬元（約新台幣324萬元）拍賣成交，創下「全球最昂貴葡萄酒」紀錄。

布魯克林夫妻曬恩愛，儼然不受家庭爭議影響。（翻攝brooklynpeltzbeckham IG）

▲布魯克林夫妻曬恩愛，儼然不受家庭爭議影響。（圖／翻攝brooklynpeltzbeckham IG）

 布魯克林曬出老婆和愛犬的「床照」曬恩愛。（翻攝brooklynpeltzbeckham IG）

▲布魯克林曬出老婆和愛犬的「床照」曬恩愛。（圖／翻攝brooklynpeltzbeckham IG）

根據《每日郵報》報導，對妮蔻拉而言，金錢顯然不是問題，她的父親是美國富豪尼爾森佩茲（Nelson Peltz），83歲的他身價高達16億美元（約新台幣502億元）。據傳，他每個月給女兒100萬美元（約新台幣3,137萬元）的生活津貼，財力遠勝布魯克林的父母，也就是身價約6.8億美元（約新台幣213億元）的貝克漢（David Beckham）和維多利亞（Victoria Beckham）。

布魯克林聲明控父母長期操控？　步上哈利王子後塵出書揭家醜？

自從布魯克林與父母決裂後，不少人將他與「脫英」的哈利王子聯想在一起。巧的是，這次布魯克林和妻子到訪的聖伊西德羅牧場，過去曾是哈利拍攝回憶錄《Spare》（備胎）宣傳訪談的地點。有消息指出，布魯克林正打算效法哈利，推出自傳揭露成長的壓力。哈利的回憶錄在全球熱銷超過320萬冊，算是成功的案例。

妮蔻拉的父親是美國富豪尼爾森佩茲（左二），他身價高達16億美元，遠超越親家貝克漢。（brooklynpeltzbeckham IG）

▲妮蔻拉的父親是美國富豪尼爾森佩茲（左二），他身價高達16億美元，遠超越親家貝克漢。（圖／brooklynpeltzbeckham IG）

布魯克林早前發表6頁聲明，指控父母多年來過度控制他的人生、傷害他的妻子，更指責母親在他婚禮上「劫持」第一支舞等。表示自己多年來活在高度包裝的家庭形象下，與妮蔻拉結婚後，他才找到平靜和解脫。他否認「被妻子操控」的說法，反指父母才是長期操控他的人，強調未來只想要遠離形象操作，擁有隱私和幸福。

維多利亞早前在巴黎授勳，丈夫貝克漢、次子羅密歐、三子克魯茲以及他們的女友，還有女兒哈珀都到場力挺。（翻攝victoriabeckham IG）

▲維多利亞早前在巴黎授勳，丈夫貝克漢、次子羅密歐、三子克魯茲以及他們的女友，還有女兒哈珀都到場力挺。（圖／翻攝victoriabeckham IG）

另一邊，在家族風波爆發後，維多利亞到巴黎獲頒法國藝術與文學騎士勳章，貝克漢及另外3名子女——23歲次子羅密歐（Romeo）、20歲三子克魯茲（Cruz）、14歲女兒哈珀（Harper）都到場支持，展現家庭團結形象。維多利亞在致詞時感謝孩子們，「始終相信她的願景」。但布魯克林當然缺席，事實上，他過去一年已連續缺席父親的50歲生日、母親的Netflix節目首映、父親獲封騎士的儀式，家族裂痕毫無修復跡象。

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。


更多鏡週刊報導
14歲小哈珀4字力挺媽媽！捲貝克漢長子「家醜風波」　最無辜的竟是她？
貝克漢長子學梅根做果醬！雙雙陷家庭風波　成「哈利王子翻版」抱團取暖
貝嫂授勳全家力挺！　26歲長子反曬「夫妻恩愛片」嗆聲意味濃

貝克漢豪門媳每月零用錢3100萬！甩爭議陪夫喝300萬名酒

鏡週刊

