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美國制裁傳言滿天飛！　中芯國際「股價暴跌23％」市值蒸發1170億

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▲▼中芯國際。（圖／CFP）

▲中國最大晶片製造商中芯國際據傳將遭美國制裁，傳言滿天飛，導致該公司7日股價暴跌。（圖／CFP）

記者吳美依／編譯

中國最大晶片製造商中芯國際（SMIC）被指出可能列入美國黑名單，傳言滿天飛，外界與投資者也紛紛擔心步上華為（Huawei）後塵。該公司7日香港股價暴跌近23％，市值蒸發310億港幣（大約美金40億元、新台幣1169億元），事後在聲明中表示，他們對此感到「完全的震驚」。

根據多家外媒報導，美國國防部與其他政府機構正在考慮，將禁止向中芯國際出口產品，且該公司可能被列入華府認定的「破壞美國利益」企業名單。《路透社》引述1名匿名美國官員與2名前官員的說法指出，中芯國際與解放軍的關係正受到審查。

CNN報導，中芯國際7日向香港交易所（HKEX）提交一份聲明表示，公司業務是生產半導體，提供的服務僅限於民生與商業終端用戶及終端用途，強調「與中國軍方沒有關係」，但對於和美國政府展開「真誠與透明的溝通抱持開放態度，希望可以藉此解決潛在的誤解」。五角大廈方面則是拒絕回應。

中芯國際據傳將面臨的制裁，可能成為美中科技戰的最新舉措。企業遭列入黑名單以後，將難以取得重要技術或來自美國企業的零件與產品，面臨巨大挑戰。華為去年被加上黑名單以後，遭受的制裁就不斷升級、加重。

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