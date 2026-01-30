　
    • 　
>
國際

日本最強都市傳說！街頭驚見「神祕老奶奶」標誌　真相曝光網淚崩

▲▼日本富山縣高岡市近日一面「神祕標誌」在社群媒體上引發熱烈討論。（圖／翻攝自X）

▲富山縣高岡市近日一面「神祕標誌」在社群媒體上引發熱烈討論。（圖／翻攝自X）

記者張方瑀／綜合報導

日本富山縣高岡市近日一面「神祕標誌」在社群媒體上引發熱烈討論，黃色的菱形標誌上印著一名穿著和服、拄著拐杖的老奶奶剪影，網友紛紛驚呼超級罕見。不過，這面連當地政府和警察都不知道是誰設置的標誌，背後其實隱藏著一段流傳45年、當地居民為了守護長者安全的感人故事。

SNS瘋傳58萬次　神祕「老奶奶標誌」現蹤街頭

這面標誌靜靜立在高岡市若杉地區的道路旁，醒目的黃色菱形底色，配上極其罕見的「老奶奶」剪影，引發網友熱議。照片被上傳至社群平台X後，立刻吸引超過58萬次觀看、1.9萬人按讚，不少網友留言表示，「真的假的，從來沒看過！」、「這絕對是超稀有等級」。

然而，這面標誌對當地居民來說卻早已是風景的一部分。一名在附近居住超過30年的居民坦言，平常經過根本不會特別去瞄，所以一直沒發現這面標誌有什麼特別之處。

 警察、市公所都看傻：這不是我們設的

這面標誌究竟從何而來？根據日本法律規定，黃色菱形的「警戒標誌」共有27種固定規格，雖然包含鹿、熊或野豬等動物圖案，但「老奶奶」剪影完全不在官方規格內。

富山縣警局對此回應，「這是第一次看到，並非警察設置，詳細情況不明。」高岡市公所也表示，是接到媒體採訪才發現這面標誌的存在，現場並無任何佔用道路的設置申請，對其背景一竅不通。這面警察與自治團體都毫不知情的標誌，儼然成了當地的都市傳說。

揭開45年前真相　事故現場留下的「愛」

為了追查標誌的源頭，當地居民翻出一張珍藏的舊照，終於找到了線索。雖然1993年的航空照片中尚未在現址看見標誌，但從居民拍下的照片可以確認，這面標誌早期曾設立在不同位置。

當地居民回憶，標誌大約是在昭和55年（西元1980年）左右出現的，「我讀小學二年級放學回家時，它就突然立在那裡了。」

據悉，當時該路段曾發生交通事故，居民為了祈求「悲劇不再重演」，才合力豎立了這面標誌。這面跨越45年時光的標誌，其實是當地鄰里間守護彼此的「愛心標誌」。

存廢引爭議　官方擬因「民意」保留

由於該標誌屬於未經申請的「規格外」產物，按照現行法規原本應被拆除，但隨著故事曝光，網路上與當地社群紛紛湧現「希望能保留」的聲音。高岡市公所對此表示，若當地居民有明確的保留意願，市府將會因應現況重新研議。

雖然目前仍無法確切得知當年到底是誰親手立下標誌，但它在45年後依然挺立在路邊，繼續守護著長者，也讓這份溫暖的鄰里之情得以延續。

01/28 全台詐欺最新數據

日本富山縣高岡市老奶奶標誌都市傳說

