川普鬆口了！稱「計畫與伊朗談話」　美軍已在中東完成集結

▲川普向伊朗釋出對話信號。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

美國總統川普29日表示，他有意與伊朗展開對話。與此同時，國防部長（戰爭部長）赫格塞斯（Pete Hegseth）證實，美軍已在中東完成集結，就等總統一聲令下，區域軍事緊張情勢持續升溫。

釋出信號 川普有意對話

《路透社》報導，川普在華府甘迺迪中心（Kennedy Center）出席紀錄片「梅蘭妮亞」（Melania）首映會時向媒體表示，在緊急局勢升溫之際，他計畫與伊朗展開對話。

他說，「我們現在有許多非常龐大、非常強大的艦艇正駛向伊朗，如果我們不必動用它們那就太好了。」

.@POTUS on Iran: "We have a lot of very big, very powerful ships sailing to Iran right now — and it would be great if we didn't have to use them." pic.twitter.com/hh9r4kpcrT — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) January 30, 2026

美伊對峙 中東緊張

赫格塞斯29日明確表示，美軍已在中東地區完成大規模集結，隨時準備執行總統川普對伊朗的任何決定，核心目標就是徹底阻斷德黑蘭當局發展核武的任何可能。

一名美國官員同日透露，美軍驅逐艦德爾伯特·D·布萊克號（Delbert D. Black）過去48小時內進入中東海域，使當地美軍驅逐艦數量增至6艘，另有一艘航空母艦及3艘近岸戰鬥艦。

▼美軍福特號航空母艦打擊群駛向加勒比海。本圖僅為示意，非本次部署航母。（資料照／路透）

與此同時，伊朗也加緊備戰。黎巴嫩真主黨旗下媒體《Al-Akhbar》29日引述德黑蘭消息人士報導，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）已接收1000架新型無人機。德黑蘭當局研判，接受美國開出條件所付出的代價，恐比軍事衝突還要高昂，因此正為可能爆發的武裝對抗做準備。

川普又想打？傳談判陷僵局

CNN日前引述消息人士說法報導，川普政府重新考慮對伊朗發動新一輪攻擊，原因是雙方核武談判未獲進展。

華府要求伊朗永久停止鈾濃縮計畫、限制彈道飛彈計畫、停止支援該區域的代理人組織。不過，伊朗拒絕限制彈道飛彈，僅願討論核計畫。華府沒有回覆，雙方陷入僵局。

川普又要打伊朗「傳因核談判卡關」 最大分歧點曝光

等川普下令！ 美戰爭部長證實：軍隊已在中東完成集結

美軍轟伊朗7大可能情境曝！ 「川普愛面子硬打」恐陷無止境戰爭