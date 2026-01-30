　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普鬆口了！稱「計畫與伊朗談話」　美軍已在中東完成集結

▲▼ 美國總統川普 。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普向伊朗釋出對話信號。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國總統川普29日表示，他有意與伊朗展開對話。與此同時，國防部長（戰爭部長）赫格塞斯（Pete Hegseth）證實，美軍已在中東完成集結，就等總統一聲令下，區域軍事緊張情勢持續升溫。

釋出信號　川普有意對話

《路透社》報導，川普在華府甘迺迪中心（Kennedy Center）出席紀錄片「梅蘭妮亞」（Melania）首映會時向媒體表示，在緊急局勢升溫之際，他計畫與伊朗展開對話。

他說，「我們現在有許多非常龐大、非常強大的艦艇正駛向伊朗，如果我們不必動用它們那就太好了。」

美伊對峙　中東緊張

赫格塞斯29日明確表示，美軍已在中東地區完成大規模集結，隨時準備執行總統川普對伊朗的任何決定，核心目標就是徹底阻斷德黑蘭當局發展核武的任何可能。

一名美國官員同日透露，美軍驅逐艦德爾伯特·D·布萊克號（Delbert D. Black）過去48小時內進入中東海域，使當地美軍驅逐艦數量增至6艘，另有一艘航空母艦及3艘近岸戰鬥艦。

▼美軍福特號航空母艦打擊群駛向加勒比海。本圖僅為示意，非本次部署航母。（資料照／路透）

▲▼ 美國福特號航空母艦打擊群駛向加勒比海。（圖／路透）

與此同時，伊朗也加緊備戰。黎巴嫩真主黨旗下媒體《Al-Akhbar》29日引述德黑蘭消息人士報導，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）已接收1000架新型無人機。德黑蘭當局研判，接受美國開出條件所付出的代價，恐比軍事衝突還要高昂，因此正為可能爆發的武裝對抗做準備。

川普又想打？傳談判陷僵局

CNN日前引述消息人士說法報導，川普政府重新考慮對伊朗發動新一輪攻擊，原因是雙方核武談判未獲進展。

華府要求伊朗永久停止鈾濃縮計畫、限制彈道飛彈計畫、停止支援該區域的代理人組織。不過，伊朗拒絕限制彈道飛彈，僅願討論核計畫。華府沒有回覆，雙方陷入僵局。

川普又要打伊朗「傳因核談判卡關」　最大分歧點曝光

等川普下令！　美戰爭部長證實：軍隊已在中東完成集結

美軍轟伊朗7大可能情境曝！　「川普愛面子硬打」恐陷無止境戰爭

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
467 2 1235 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台中祟德路嚴重大火！全力灌救中
黃國昌談卸任5工作　當直播主、登錄律師重披法袍
學霸男遭輾斃「4大疑點」曝光　網怒揭駕駛惡行：非常不正常
同事圍毆！台中35歲男見警不說話　5天後死亡
霍諾德攀101　陸網熱議生命極限...「玩命三巨頭」4年內全
打火機燒肛門、剪刀刺四肢　25歲員工遭虐死！老闆判12年

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

委內瑞拉石油投資鬆綁！川普下令重開空域「美航擬恢復直飛」

對等關稅還能再更高！川普放話「美國很仁慈」　嗆法院被親中占據

阿根廷4省緊急狀態　野火肆虐「單省燒掉1.6個台北市」

改變台海最大豪賭！《經濟學人》專訪鄭麗文　談見習近平、擋軍購

日本最強都市傳說！街頭驚見「神祕老奶奶」標誌　真相曝光網淚崩

川普鬆口了！稱「計畫與伊朗談話」　美軍已在中東完成集結

東京街頭搶案！　3嫌伏擊「劫4.2億現鈔」噴催淚彈逃

川普稱哈瑪斯將「解除武裝」　以軍鬆口認加薩7萬死

美國匯率報告出爐！　台灣續留監測名單

等川普下令！　美戰爭部長證實：軍隊已在中東完成集結

李多慧遭諷口音：還是做自己！　柯震東認「她是理想型」

3男大生寒假約吃飯！他騎車領路「2同學不見了」　接電話才知已雙亡

台版彈簧刀「鈍了」！發射5秒墜海灘　中科院：無人機翼面控制失效

騎士離奇爆頭畫面曝！水溝蓋超車失控倒地　慘遭大貨車後輪輾斃

土風舞女師被割頸爆血！2度求救借手機...打給兒子喊：媽快死了

東港海產店吃午餐…19歲女遇「船隻進港撞欄杆」！驚嚇送醫

後天冷氣團南下　北台灣濕冷再探14度

劉在錫給專家進行「外貌諮詢」　被辣評：比想像中還不均衡！XD

台中大雅爆砍人！1女「遭割頸10cm」送醫　警調監視器緝凶中

活潑土風舞老師遭刺8刀插管！恐怖砍人畫面曝　兒嘆：神經病很多

委內瑞拉石油投資鬆綁！川普下令重開空域「美航擬恢復直飛」

對等關稅還能再更高！川普放話「美國很仁慈」　嗆法院被親中占據

阿根廷4省緊急狀態　野火肆虐「單省燒掉1.6個台北市」

改變台海最大豪賭！《經濟學人》專訪鄭麗文　談見習近平、擋軍購

日本最強都市傳說！街頭驚見「神祕老奶奶」標誌　真相曝光網淚崩

川普鬆口了！稱「計畫與伊朗談話」　美軍已在中東完成集結

東京街頭搶案！　3嫌伏擊「劫4.2億現鈔」噴催淚彈逃

川普稱哈瑪斯將「解除武裝」　以軍鬆口認加薩7萬死

美國匯率報告出爐！　台灣續留監測名單

等川普下令！　美戰爭部長證實：軍隊已在中東完成集結

台北平地跌破0度？美預測強寒流「冰封台灣」 專家打臉了

營養師點名「茶葉蛋含糖高」被醫師打臉　悄刪文遭炎上

政大教授批Bolt「自以為路人甲」　籲立刻解除安裝App

過年染燙髮3大NG習慣！高溫清潔、隨便吹整都不行

快訊／台中火警黑煙竄天連燒5店面！　家具行陷火海恐怖畫面曝

價值逾9000萬！12公斤金飾丟在高鐵車廂裡　幸被列車長發現

吳念真舞台劇秒殺給靈感！姚文智推「國片注文系統」　首波強檔年底上映

虎航「大量取消飛日本航班」　業者致歉：內部有效資源調度

以「誠實」為題！臺南永慶加盟四品牌再推徵文比賽　培養孩子品德素養

公益路店王淪「八掛山」　燒烤店開幕不到2年又換手

鳥來嬤抗癌成功..不追蹤癌指數！　少找醫生「開心最重要」

國際熱門新聞

快訊／川普宣布「全美進入緊急狀態」

等川普下令　美戰爭部長：軍隊在中東完成集結

7500億黃金藏在「瑞士核地堡」　地表最強買家曝光

ICE槍殺案延燒　霍曼鬆口：執法要調整

AI疑慮美股分歧　台積電ADR跌0.80％

川普宣布撤銷「加拿大製造」飛機認證

英國藥廠重押中國　AZ宣布投資150億美元

貝克漢豪門媳每月零用錢3100萬

最高領袖要跑了？　伊朗神秘專機直奔莫斯科

前夫GG太大害離婚　網美爆料被告了

施凱爾談成　英國人赴中30天免簽

烏克蘭極端低溫　川普：俄羅斯同意暫停攻擊一週

扯！亞航23乘客「受困接駁車」差點沒搭機

台灣恐成籌碼？　美前官員促國會制衡川普

更多熱門

相關新聞

川普稱哈瑪斯將解除武裝　以軍認加薩7萬死

川普稱哈瑪斯將解除武裝　以軍認加薩7萬死

美國總統川普29日指出，巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）看起來準備解除武裝，這將成為加薩停火協議進入下一階段的核心關鍵。與此同時，以色列媒體也爆出驚人消息，軍方高層首次私下承認，哈瑪斯統計超過7萬名巴勒斯坦人死亡的數據基本準確。

等川普下令　美戰爭部長：軍隊在中東完成集結

等川普下令　美戰爭部長：軍隊在中東完成集結

歐盟拍板「革命衛隊」列恐怖組織　伊朗怒了

歐盟拍板「革命衛隊」列恐怖組織　伊朗怒了

川普宣布撤銷「加拿大製造」飛機認證

川普宣布撤銷「加拿大製造」飛機認證

快訊／川普宣布「全美進入緊急狀態」

快訊／川普宣布「全美進入緊急狀態」

關鍵字：

川普伊朗中東美軍核武

讀者迴響

熱門新聞

快訊／川普宣布「全美進入緊急狀態」

3男大生約吃飯！他領路「2同學不見了」　接電話才知雙亡

力積電通知停產　晶相光晚間急發重訊

美預報「更強霸王寒流」壓境北台估探0℃

嘻小瓜參加Lulu婚禮包6600被酸「全場最少」冤喊

尾牙「摩擦出火花」！工程師激戰女同事　她慫恿：你跟老婆離婚吧

精神科名醫李光輝最後進地檢署身影曝！　

帳號公開被酸　國產汽車廠千金心裡只剩一句話

25分鐘CPR救美籍男　442天後返台找恩人

26歲健美網紅猝逝　生前照曝光「身體早在求救」

ETF股王「0050正2」甜甜價來了！　今通過1拆22每張2萬入手

女拍性愛片分手後被轉發　現任男友收到崩潰

黃仁勳赴榕居晚宴　張忠謀坐輪椅現身

嘉南羊乳爆代操爭議！小編發長文吐心聲

「說好才戴套」台中女睡醒見垃圾桶崩潰！男同事：以為她裝睡

更多

最夯影音

更多
李多慧遭諷口音：還是做自己！　柯震東認「她是理想型」

李多慧遭諷口音：還是做自己！　柯震東認「她是理想型」
3男大生寒假約吃飯！他騎車領路「2同學不見了」　接電話才知已雙亡

3男大生寒假約吃飯！他騎車領路「2同學不見了」　接電話才知已雙亡

台版彈簧刀「鈍了」！發射5秒墜海灘　中科院：無人機翼面控制失效

台版彈簧刀「鈍了」！發射5秒墜海灘　中科院：無人機翼面控制失效

騎士離奇爆頭畫面曝！水溝蓋超車失控倒地　慘遭大貨車後輪輾斃

騎士離奇爆頭畫面曝！水溝蓋超車失控倒地　慘遭大貨車後輪輾斃

土風舞女師被割頸爆血！2度求救借手機...打給兒子喊：媽快死了

土風舞女師被割頸爆血！2度求救借手機...打給兒子喊：媽快死了

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面