改變台海最大豪賭！《經濟學人》專訪鄭麗文　談見習近平、擋軍購

記者羅翊宬／綜合報導

《經濟學人》於29日刊出國民黨主席鄭麗文的專訪。內文提到，鄭麗文正推動重塑藍營政治路線的「豪賭」，在中國持續向台灣施加軍事壓力時，國民黨在立法院阻擋國防預算，她主張台灣人應接受「中國人」身分，並透露計畫今年上半年會晤中國國家主席習近平，藉由推動兩岸和解，為國民黨重返執政鋪路。

現年56歲的鄭麗文27日接受《經濟學人》專訪時直言，她任內最重要的任務，是「推動台灣海峽兩岸的和平」。她透露，在中斷長達9年後，國民黨將於2月初恢復與中國共產黨的對話，首先從雙方智庫交流展開，象徵藍營正式重啟與北京當局的政治接觸。

《經濟學人》在該篇專訪便向外國讀者介紹鄭麗文的背景，提到鄭1990年代以學生運動者身分踏入政壇，當時鄭主張「台灣獨立」，並猛烈抨擊當時執政的中國國民黨，然而2002年卻離開民進黨，並在3年後加入國民黨，以強勢且好戰的演說風格聞名。

鄭麗文進一步指出，希望能在2026年上半年訪問中國，與習近平直接會面。鄭麗文提到，習近平在她去年10月當選國民黨主席後，曾致賀電表達祝賀，並釋出希望雙方能共同推動統一的訊號。她強調，「台灣社會不應再刻意妖魔化所有與中國相關的事物」。

不過，這條路線即便在國民黨內部，也引發高度爭議。《經濟學人》提到，國民黨已連續3次在總統大選敗給民進黨，而多數民調也顯示，台灣民眾對中國政府高度不信任，不僅對統一興趣缺缺，且自我認同更偏向「台灣人」。

對此，鄭麗文坦言，她對國家認同的看法確實與主流民意存在落差，但將其歸因於民進黨長期推動的「去中國化」。

她認為，未來幾年真正左右選舉結果的關鍵，不是國家認同，而是兩岸關係本身，暗示北京當局對台動武的可能，「若民進黨在2028年再度執政，北京可能對和平統一徹底失去期待，屆時處理台灣問題的方式，恐怕會是各界都不願見到的手段。」

她同時拋出另一層憂慮，認為美國對台支持正出現動搖。她引用美國總統川普要求台灣將國防支出提高至GDP的10%，並要求將多數高階晶片產能的40%轉移至美國的說法，指出不少台灣民眾因此產生「美國可能放棄台灣」的疑美論。

《經濟學人》在該篇專訪指出，中華民國總統賴清德已承諾，計畫2030年前將國防支出提高至GDP的5%，並在今年提出400億美元的追加國防預算，主要用於向美國採購武器，但相關計畫目前遭到國民黨與其盟友在立法院聯手杯葛。

對此，鄭麗文反批賴清德未能清楚說明軍費細節，直言相關預算排擠其他公共需求。然而，她並未明確指出理想的國防支出比例，僅強調台灣不可能在軍備上與中國匹敵，主張應以「合理軍費」結合與北京當局談判的手法，作為確保安全的核心策略。

在兩岸政治基礎上，鄭麗文再度強調「九二共識」的重要性，認為這是降低軍事衝突風險的關鍵。她批評民進黨否定該共識，導致中國自2016年起中斷官方對話。她直言，若重新擁抱九二共識，將能大幅降低軍事對抗的可能性。

至於未來是否以和平統一為終極目標，鄭麗文刻意保持模糊。她表示，在4年任期內，若能建立維持和平的制度性框架，已屬重大成果；至於現狀是否改變，只希望發生在兩岸人民都能接受的情況下。