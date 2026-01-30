　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

7500億黃金藏在「瑞士核地堡」　地表最強買家曝光

▲▼地下碉堡裡藏滿金條。（AI協作圖／記者葉國吏製作，經編輯審核）

▲地下碉堡裡藏滿金條。（AI協作圖／記者葉國吏製作，經編輯審核）

記者葉國吏／綜合報導　

在美元走弱與地緣政治不安下，加密貨幣龍頭Tether大舉囤金、直闖全球金市核心，一年內累積約140噸黃金，市值逾240億美元，規模已可比擬中型國家央行。Tether執行長阿也坦言，目前公司就是定位為央行角色，對抗美元主導地位。

根據《彭博社》報導，Tether過去一年幾乎以「掃貨」速度購入實體黃金，平均每週進帳1到2噸，整體部位迅速拉高至約140噸。若以現價估算，這筆資產價值約240億美元，已讓Tether躍居全球最大黃金持有者之一，僅落後於各國央行、黃金ETF與少數大型銀行。

▲黃金價格持續飆高。（圖／記者陳瑩欣攝）

冷戰掩體變身　金庫震撼曝光
更引發關注的是，這些黃金並未存放在傳統金融機構，而是被安置在瑞士一處冷戰年代打造的地下掩體。該設施原本為核戰而建，如今經全面翻修，成為高度機密的私人保險庫，也被稱為全球最大非銀行體系黃金金庫。

瑞士境內仍留有約37萬座當年防核攻擊的掩體，多數早已閒置，但這一座卻被賦予新生命。庫內設有多道厚重鋼門與嚴密管控，成為Tether存放實體黃金的核心據點，也象徵資金正加速遠離傳統銀行體系。

劍指央行角色　正面挑戰投行
Tether執行長阿多諾（Paolo Ardoino，執行長）形容，這座地下金庫宛如「詹姆士龐德電影」場景。他直言，公司正把自己定位成類似「央行」的角色，並預期美國的地緣政治對手，未來可能推出以黃金為基礎的貨幣，對抗美元主導地位。

Tether近期更自滙豐挖角資深交易員，準備進軍黃金交易，正面迎戰摩根大通、滙豐等傳統投行；在美元指數走低、避險情緒升溫下，金價也持續創高，為其布局再添助力。

01/27 全台詐欺最新數據

2月再現「霸王級寒流」？　賈新興曝最新預測
快訊／台股開盤跌逾250點！台積電下挫
快訊／鄧愷威被交易到太空人　巨人獲得捕手新秀
半夜洗澡太吵！鄰居遭刺36刀當場死亡
等川普下令！　美戰爭部長證實：軍隊完成大規模集結
嘉南羊乳爆代操爭議！粉絲心碎：感情被玩弄　小編吐心聲

