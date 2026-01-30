　
國際

零下70度！146光年外發現「冰凍版地球」　50％落在宜居帶

▲▼ 行星「HD 137010 b」。（圖／翻攝自NASA）

▲這項研究成果已於本週發表在《天文物理期刊通訊》。圖為行星「HD 137010 b」。（圖／翻攝自NASA）

記者詹雅婷／綜合報導

國際研究團隊近期在距離地球146光年外發現一顆大小與地球極為相似的潛在宜居行星「HD 137010 b」，這顆星體繞著一顆類似太陽的恆星公轉，公轉週期為355天，與地球軌道相似。科學家指出，雖然星體地表溫度極低，但有50%的機率落在恆星的宜居帶內。

潛在人類宜居星球　

衛報報導，由澳洲、英國、美國、丹麥科學家組成的國際團隊這項發現，源自美國航太總署克卜勒太空望遠鏡在2017年收集到的數據。HD 137010 b的體積比地球大約6%，澳洲南昆士蘭大學研究員Chelsea Huang指出，其軌道週期與地球相似，大約是355天。

研究人員認為，這顆行星大約有50%機率落在其所屬星系的宜居地帶。Chelsea Huang稱，這顆星體的母恆星距離太陽系僅約150光年，「下一顆位於類太陽恆星適居帶的行星Kepler-186f，距離是它的四倍遠，亮度更只有二十分之一」。

極寒！恐是「超級雪球」

不過HD 137010 b的環境條件與地球相差甚遠。由於母恆星比太陽更冷、更暗，星體表面溫度與火星類似，可能低於攝氏零下70度。

天體物理學家韋伯（Sara Webb）分析，雖然這是一項重大發現，但目前僅偵測到一次凌日現象，且該行星可能是一顆「超級雪球」，即表面布滿冰封凍結水源的寒冷世界。

韋伯也坦言，儘管在銀河系尺度上這顆行星相對較近，但以人類目前的飛行速度，仍需耗費數萬甚至數十萬年才能抵達。

01/28 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

BTS來台開唱！訂房被取消一查傻了：雙倍價
快看姓名！中3個免費住六福莊
快訊／加油站斷油撤離！台中大火8店面燒毀...急發空污警報
黃仁勳鬆口「可能會有機會」　輝達台北第二總部話題升溫
飛機行李架「不要放1物」慘變水濂洞！一票苦主：一堆人講不聽
上市董事酬勞曝光！4公司超車台積電
壓線送出！民眾黨版國防特別預算付委審查　行政院版遭丟包

