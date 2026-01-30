　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

台灣恐成籌碼？美前官員砲轟川普　促國會強勢制衡

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普預計將於4月訪問中國大陸，然而其第二任期的對華方針卻引發國內政壇與外交圈高度不安。前副國務卿坎貝爾（Kurt Campbell）重砲批評川普的對中政策充滿矛盾，這種將「戰略模糊」推向極致的作法，風險已遠大於收益，恐將美國利益與盟友安全推向懸崖。也有學者認為，美國國會應發揮制衡作用，避免川普出賣台灣和其他盟友。

策略前後矛盾　「不可預測性」成雙面刃

坎貝爾28日投書《紐約時報》，批評川普（Donald Trump）的對華態度極其分裂，前一秒才威脅要對北京加徵關稅、強化台灣軍力，下一秒卻又對習近平讚不絕口，甚至放寬高科技貿易限制。雖然川普過去常利用「不可預測性」取得外交成效，但在競爭激烈的21世紀，這種「散彈槍式」的方針顯得缺乏邏輯。

更令人擔憂的是，川普正試圖將「戰略模糊」提升到全新層次。傳統上，這項政策是用來維持台海穩定，讓美方在兩岸間「不破壞現狀」。但現在，這種模糊性已擴散至整體的對中戰略，外界開始質疑，在關鍵時刻，川普究竟會捍衛印太地區的傳統價值，還是會站在獨裁者那一邊。

官方解釋蒼白無力　《國安戰略》內容遭刪改

面對外界對政策矛盾的質疑，目前政府發布的文件與高層談話幾乎無法發揮化解作用。坎貝爾提到，在川普最新的《國家安全戰略》（National Security Strategy）報告中，某些原定提及中國的關鍵段落，似乎已被「草草刪除」，顯示政府內部對華立場的動盪。

此外，當行政官員偶爾試圖出面解釋當前的中國戰略時，往往也只能搬出「我們的政策就是以美國優先為核心的美國實力政策」等外交辭令。坎貝爾直言，這類陳腔濫調完全無法掩蓋政策上的空洞與混亂，更難以說服擔憂美國未來的觀察家。

向北京送大禮？　前官員憂台灣成交易籌碼

與此同時，拜登政府時期的亞洲政策顧問芮普胡伯（Mira Rapp-Hooper）和美國防部前印太安全事務助理部長瑞特納（Ely Ratner），在投書《外交政策》（Foreign Policy）的文章中提到，華府目前在亞洲事務上的沉默與搖擺，無疑是給北京送上的一份「大禮」。

他們舉例指出，川普去年雖批准史上最大規模對台軍售，但北京隨即發動大規模圍台軍演，川普卻不以為然稱演習並非新鮮事，甚至在《國防戰略》（National Defense Strategy）報告中，對台灣隻字未提。

不僅如此，川普政府先前更傳出考慮修改外交辭令，如將「不支持」台獨改為「反對」來安撫北京。他們認為，華府此舉正向台北釋放美國不再可靠的訊號，「疑美論」恐進一步塑造台灣政治格局。

兩黨共識瓦解　呼籲國會強制撥款制衡

報導指出，川普的模糊政策不僅瓦解了美國國內過去十年來「強硬競爭」的兩黨共識，更讓從東京到新德里的盟友坐立難安。日本與印度正極力尋求保證，一旦發現華盛頓不再可靠，盟友可能會被迫做出極端決定，例如自行發展核武或轉向與其他國家結盟。

芮普胡伯與瑞特納呼籲，在川普4月訪陸前，美國國會須發揮制衡作用。除了以跨黨派形式重申《台灣關係法》（Taiwan Relations Act），國會領袖也應預料到，川普恐繼續考慮出賣台灣和其他盟友。

因此，國會應在《2026年國防授權法》（NDAA 2026）基礎上，進一步要求行政部門提交報告，說明其如何全面履行對台義務。此外，針對川普政府去年秋天拒絕的一筆逾4億美元對台軍援，國會也應強制要求行政部門撥款，確保軍援物資到位。

坎貝爾強調，川普的作為究竟是狡黠的「戰略布局」，還是僅為了個人利益的「戰術考量」，今年4月的訪陸行將是關鍵。若川普選擇向中國綏靖以鞏固自身地位，對美國未來數十年的傷害將是災難性的。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
501 2 4927 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
2月再現「霸王級寒流」？　賈新興曝最新預測
快訊／台股開盤跌逾250點！台積電下挫
快訊／鄧愷威被交易到太空人　巨人獲得捕手新秀
半夜洗澡太吵！鄰居遭刺36刀當場死亡
等川普下令！　美戰爭部長證實：軍隊完成大規模集結
嘉南羊乳爆代操爭議！粉絲心碎：感情被玩弄　小編吐心聲

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普稱哈瑪斯將「解除武裝」　以軍鬆口認加薩7萬死

美國匯率報告出爐！　台灣續留監測名單

等川普下令！　美戰爭部長證實：軍隊已在中東完成集結

美參院外委會激辯「台灣主權法案」　最終暫緩審議

歐盟拍板「革命衛隊」列恐怖組織　伊朗怒：順從美國惡意行動

川普宣布撤銷「加拿大製造」飛機認證！　威脅祭50％關稅

智庫：美國定製最新軍售　防止「共軍侵台」

快訊／川普宣布全美「進入緊急狀態」　對古巴石油供應國課關稅

7500億黃金藏在「瑞士核地堡」　地表最強買家曝光

最高領袖要跑了？伊朗專機神祕呼號「直奔莫斯科」　航跡圖曝

李多慧遭諷口音：還是做自己！　柯震東認「她是理想型」

3男大生寒假約吃飯！他騎車領路「2同學不見了」　接電話才知已雙亡

台版彈簧刀「鈍了」！發射5秒墜海灘　中科院：無人機翼面控制失效

騎士離奇爆頭畫面曝！水溝蓋超車失控倒地　慘遭大貨車後輪輾斃

土風舞女師被割頸爆血！2度求救借手機...打給兒子喊：媽快死了

東港海產店吃午餐…19歲女遇「船隻進港撞欄杆」！驚嚇送醫

劉在錫給專家進行「外貌諮詢」　被辣評：比想像中還不均衡！XD

台中大雅爆砍人！1女「遭割頸10cm」送醫　警調監視器緝凶中

活潑土風舞老師遭刺8刀插管！恐怖砍人畫面曝　兒嘆：神經病很多

後天冷氣團南下　北台灣濕冷再探14度

川普稱哈瑪斯將「解除武裝」　以軍鬆口認加薩7萬死

美國匯率報告出爐！　台灣續留監測名單

等川普下令！　美戰爭部長證實：軍隊已在中東完成集結

美參院外委會激辯「台灣主權法案」　最終暫緩審議

歐盟拍板「革命衛隊」列恐怖組織　伊朗怒：順從美國惡意行動

川普宣布撤銷「加拿大製造」飛機認證！　威脅祭50％關稅

智庫：美國定製最新軍售　防止「共軍侵台」

快訊／川普宣布全美「進入緊急狀態」　對古巴石油供應國課關稅

7500億黃金藏在「瑞士核地堡」　地表最強買家曝光

最高領袖要跑了？伊朗專機神祕呼號「直奔莫斯科」　航跡圖曝

MLB百大新秀未見台將　官網另闢「遺珠精選」點名林維恩、李灝宇

總召之爭對決柯建銘成「賴系對決非賴系」？　蔡其昌還原溝通過程

2月再現「霸王級寒流」？　賈新興曝最新預測

台東平房清晨火警！狂竄黑煙畫面曝　消防急衝現場灌救

「奇異果綠vs.金色」功效大PK！助便秘、防感冒怎挑　營養師解答

蔡其昌參選綠黨團總召對決柯建銘　羅智強：源頭就是大惡罷大失敗

川普稱哈瑪斯將「解除武裝」　以軍鬆口認加薩7萬死

白天修車、晚上修仙！楊洋對談重慶公車黑手：看見「凡人比天高」的寫作夢

電影版《坂本日常》人氣王「南雲」選角曝光！　ORDER三巨頭現身

羅傑又要進警局？實況突收大安分局通知　粉絲猜「狼人畜生事件」

【2天前才防搶演練】歹徒穿警察雨衣攻擊銀樓闆娘！沒搶就跑了

國際熱門新聞

快訊／川普宣布「全美進入緊急狀態」

ICE槍殺案延燒　霍曼鬆口：執法要調整

AI疑慮美股分歧　台積電ADR跌0.80％

等川普下令　美戰爭部長：軍隊在中東完成集結

7500億黃金藏在「瑞士核地堡」　地表最強買家曝光

英國藥廠重押中國　AZ宣布投資150億美元

川普宣布撤銷「加拿大製造」飛機認證

貝克漢豪門媳每月零用錢3100萬

施凱爾談成　英國人赴中30天免簽

前夫GG太大害離婚　網美爆料被告了

最高領袖要跑了？　伊朗神秘專機直奔莫斯科

烏克蘭極端低溫　川普：俄羅斯同意暫停攻擊一週

扯！亞航23乘客「受困接駁車」差點沒搭機

川普揚言下週公布聯準會新主席　再批利率過高

更多熱門

相關新聞

川普揚言下週公布聯準會新主席　再批利率過高

川普揚言下週公布聯準會新主席　再批利率過高

美國總統川普今天透露，下週將公布新任聯邦準備理事會主席人選。他再度抨擊現任主席鮑爾（Jerome Powell）遲遲不降息，直言利率過高難以接受，也讓聯準會人事布局提前成為市場焦點。

ICE槍殺案延燒　霍曼鬆口：執法要調整

ICE槍殺案延燒　霍曼鬆口：執法要調整

關鍵時刻　中國政局的歷史抉擇與可能演變

關鍵時刻　中國政局的歷史抉擇與可能演變

賴清德的「脫中入北」已經成為笑話

賴清德的「脫中入北」已經成為笑話

習近平與英首相會面 談中英合作「大有可為」轉化成「大有作為」

習近平與英首相會面 談中英合作「大有可為」轉化成「大有作為」

關鍵字：

川普中國美台關係台美關係美中台北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

快訊／川普宣布「全美進入緊急狀態」

力積電通知停產　晶相光晚間急發重訊

美預報「更強霸王寒流」壓境北台估探0℃

3男大生約吃飯！他領路「2同學不見了」　接電話才知雙亡

尾牙「摩擦出火花」！工程師激戰女同事　她慫恿：你跟老婆離婚吧

精神科名醫李光輝最後進地檢署身影曝！　

25分鐘CPR救美籍男　442天後返台找恩人

嘻小瓜參加Lulu婚禮包6600被酸「全場最少」冤喊

帳號公開被酸　國產汽車廠千金心裡只剩一句話

女拍性愛片分手後被轉發　現任男友收到崩潰

黃仁勳赴榕居晚宴　張忠謀坐輪椅現身

ETF股王「0050正2」甜甜價來了！　今通過1拆22每張2萬入手

26歲健美網紅猝逝　生前照曝光「身體早在求救」

嘉南羊乳爆代操爭議！小編發長文吐心聲

即／黃金、白銀直線暴跌

更多

最夯影音

更多
李多慧遭諷口音：還是做自己！　柯震東認「她是理想型」

李多慧遭諷口音：還是做自己！　柯震東認「她是理想型」
3男大生寒假約吃飯！他騎車領路「2同學不見了」　接電話才知已雙亡

3男大生寒假約吃飯！他騎車領路「2同學不見了」　接電話才知已雙亡

台版彈簧刀「鈍了」！發射5秒墜海灘　中科院：無人機翼面控制失效

台版彈簧刀「鈍了」！發射5秒墜海灘　中科院：無人機翼面控制失效

騎士離奇爆頭畫面曝！水溝蓋超車失控倒地　慘遭大貨車後輪輾斃

騎士離奇爆頭畫面曝！水溝蓋超車失控倒地　慘遭大貨車後輪輾斃

土風舞女師被割頸爆血！2度求救借手機...打給兒子喊：媽快死了

土風舞女師被割頸爆血！2度求救借手機...打給兒子喊：媽快死了

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面