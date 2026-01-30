台灣恐成籌碼？美前官員砲轟川普　促國會強勢制衡

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普預計將於4月訪問中國大陸，然而其第二任期的對華方針卻引發國內政壇與外交圈高度不安。前副國務卿坎貝爾（Kurt Campbell）重砲批評川普的對中政策充滿矛盾，這種將「戰略模糊」推向極致的作法，風險已遠大於收益，恐將美國利益與盟友安全推向懸崖。也有學者認為，美國國會應發揮制衡作用，避免川普出賣台灣和其他盟友。

策略前後矛盾 「不可預測性」成雙面刃

坎貝爾28日投書《紐約時報》，批評川普（Donald Trump）的對華態度極其分裂，前一秒才威脅要對北京加徵關稅、強化台灣軍力，下一秒卻又對習近平讚不絕口，甚至放寬高科技貿易限制。雖然川普過去常利用「不可預測性」取得外交成效，但在競爭激烈的21世紀，這種「散彈槍式」的方針顯得缺乏邏輯。

更令人擔憂的是，川普正試圖將「戰略模糊」提升到全新層次。傳統上，這項政策是用來維持台海穩定，讓美方在兩岸間「不破壞現狀」。但現在，這種模糊性已擴散至整體的對中戰略，外界開始質疑，在關鍵時刻，川普究竟會捍衛印太地區的傳統價值，還是會站在獨裁者那一邊。

官方解釋蒼白無力 《國安戰略》內容遭刪改

面對外界對政策矛盾的質疑，目前政府發布的文件與高層談話幾乎無法發揮化解作用。坎貝爾提到，在川普最新的《國家安全戰略》（National Security Strategy）報告中，某些原定提及中國的關鍵段落，似乎已被「草草刪除」，顯示政府內部對華立場的動盪。

此外，當行政官員偶爾試圖出面解釋當前的中國戰略時，往往也只能搬出「我們的政策就是以美國優先為核心的美國實力政策」等外交辭令。坎貝爾直言，這類陳腔濫調完全無法掩蓋政策上的空洞與混亂，更難以說服擔憂美國未來的觀察家。

向北京送大禮？ 前官員憂台灣成交易籌碼

與此同時，拜登政府時期的亞洲政策顧問芮普胡伯（Mira Rapp-Hooper）和美國防部前印太安全事務助理部長瑞特納（Ely Ratner），在投書《外交政策》（Foreign Policy）的文章中提到，華府目前在亞洲事務上的沉默與搖擺，無疑是給北京送上的一份「大禮」。

他們舉例指出，川普去年雖批准史上最大規模對台軍售，但北京隨即發動大規模圍台軍演，川普卻不以為然稱演習並非新鮮事，甚至在《國防戰略》（National Defense Strategy）報告中，對台灣隻字未提。

不僅如此，川普政府先前更傳出考慮修改外交辭令，如將「不支持」台獨改為「反對」來安撫北京。他們認為，華府此舉正向台北釋放美國不再可靠的訊號，「疑美論」恐進一步塑造台灣政治格局。

兩黨共識瓦解 呼籲國會強制撥款制衡

報導指出，川普的模糊政策不僅瓦解了美國國內過去十年來「強硬競爭」的兩黨共識，更讓從東京到新德里的盟友坐立難安。日本與印度正極力尋求保證，一旦發現華盛頓不再可靠，盟友可能會被迫做出極端決定，例如自行發展核武或轉向與其他國家結盟。

芮普胡伯與瑞特納呼籲，在川普4月訪陸前，美國國會須發揮制衡作用。除了以跨黨派形式重申《台灣關係法》（Taiwan Relations Act），國會領袖也應預料到，川普恐繼續考慮出賣台灣和其他盟友。

因此，國會應在《2026年國防授權法》（NDAA 2026）基礎上，進一步要求行政部門提交報告，說明其如何全面履行對台義務。此外，針對川普政府去年秋天拒絕的一筆逾4億美元對台軍援，國會也應強制要求行政部門撥款，確保軍援物資到位。

坎貝爾強調，川普的作為究竟是狡黠的「戰略布局」，還是僅為了個人利益的「戰術考量」，今年4月的訪陸行將是關鍵。若川普選擇向中國綏靖以鞏固自身地位，對美國未來數十年的傷害將是災難性的。