烏克蘭極端低溫　川普：俄羅斯同意暫停攻擊一週

▲川普在白宮會面澤倫斯基。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

烏克蘭即將迎來罕見嚴寒之際，美國總統川普（Donald Trump）表示，已要求俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）暫停對基輔等城市攻擊一週並獲同意，美方並稱俄烏談判近日出現進展，為戰事降溫帶來轉機。

烏克蘭英文媒體《基輔郵報》（Kyiv Post）報導，新一波強烈寒流正在逼近，部分地區氣溫恐跌到攝氏零下30度。由於近期攻擊造成暖氣與電力系統損壞，當地救援單位正日夜搶修，盼在酷寒來臨前恢復基本供能。

美國總統川普今天在內閣會議指出，考量烏克蘭民眾將面對致命低溫，他已親自向俄羅斯總統普丁提出，暫緩對基輔等大城動武七天。川普說，對方已點頭同意，並直言這是「相當正面的發展」。

▲俄羅斯總統普丁 。（圖／路透）

戰火未歇先降溫 修復與喘息同步進行

俄烏戰爭延燒近四年，川普去年重返白宮後持續推動永久停火。他的特使、美方談判代表魏科夫（Steve Witkoff）在會中表示，日前於阿布達比的三方接觸後，「我們看到不少實質進展」，預計約一週後再度會談。

魏科夫補充，各方在土地安排上浮現正面訊號，安全框架已有雛形，經濟相關協議也接近完成。他轉述，烏克蘭方面如今抱持希望，期待近期能談出真正結束戰爭的方案。

頓內茨克成癥結 美方穿梭斡旋

外電指出，阿布達比會談雖未拍板，但俄烏曾罕見面對面溝通，雙方同意繼續對話。美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）表示，美國正積極居中協調頓內茨克問題，但這項爭議「非常棘手」。據悉，普丁要求烏克蘭讓出其仍控制的約兩成頓內茨克、約5000平方公里，儘管多數國家承認該地屬烏克蘭，莫斯科仍稱其為俄方「歷史領土」，也成為和平協議最大障礙。