國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

扯！亞航23乘客「被鎖接駁車」　飛機滑行才驚覺有人沒登機

▲▼扯！亞航「23乘客」被鎖接駁車。（圖／翻攝自KhaoSod）

▲23名乘客受困接駁車，直到飛機上有乘客提醒空服員，機組人員才發現。（圖／翻攝自KhaoSod，下同）

記者王佩翊／編譯

亞洲航空一架從曼谷飛往合艾的泰國國內航班，竟在起飛滑行途中發現有23名旅客被遺忘在接駁巴士上，然而直到乘客主動向空服員反映後，飛機才緊急折返登機門，並讓受困乘客登機，而這起意外事件也導致航班延誤。

根據KhaoSod報導，這起烏龍事件發生在1月17日，亞航編號FD3116的國內線航班原定早上7時10分從廊曼國際機場起飛，前往合艾機場。然而當飛機已經開始滑行準備起飛時，機上一名老婦人向空服員表示，她的朋友明明已經辦理登機手續卻不見人影，機組人員才發現情況有異。

▲▼扯！亞航「23乘客」被鎖接駁車。（圖／翻攝自KhaoSod）

一名乘客在1月28日透過臉書詳細描述了當時的情況。她表示，當時她和其他乘客都已經坐在機艙內，一名年長女性乘客告訴空服員說，「飛機還不能起飛，我的朋友已經辦理登機，應該坐在我旁邊，但她還沒上機，請不要離開。」

更誇張的是，機組人員完全不知道有乘客失蹤。當空服員致電確認後，未登機的旅客表示，自己仍在接駁巴士上，因為接駁車門根本沒有開門讓乘客下車。最終已經開始滑行的飛機被迫在早上7時45分左右返回登機門，重新開啟艙門讓23名受困乘客登機。

▲▼扯！亞航「23乘客」被鎖接駁車。（圖／翻攝自KhaoSod）

這名在臉書發文的乘客質疑整個登機流程的嚴謹度，她寫道，「根本沒有人在計算登機人數，即使到了起飛時間也一樣。」她也指出，儘管這些乘客已經完成報到手續，但似乎沒有任何機制去尋找失蹤的旅客。這名乘客最後感謝主動挺身而出的女性乘客，才讓23名乘客能夠順利登機。

亞洲航空在1月28日發布聲明，承認這起延誤事件是由於員工之間的協調和溝通出現失誤所造成。航空公司表示，該航班共載有136名乘客，機長允許剩餘乘客登機後，班機延誤約36分鐘才起飛。

亞航強調，已經針對此事件展開調查，並依照公司政策採取相應處置措施。航空公司承諾將實施更嚴格的監督機制，避免類似事件再次發生。

01/27

柬埔寨移民總局最新報告指出，2025年全年度共計驅逐1萬3557名外籍人員，其中台灣籍人士佔383人。柬國警方強調，近期持續加強執法力道，針對非法越境、人口販賣及網路詐騙進行嚴厲打擊。

