川普稱哈瑪斯將「解除武裝」　以軍鬆口認加薩7萬死

▲美國總統川普表示，哈瑪斯看起來準備解除武裝。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普29日指出，巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）看起來準備解除武裝，這將成為加薩停火協議進入下一階段的核心關鍵。與此同時，以色列媒體也爆出驚人消息，軍方高層首次私下承認，哈瑪斯統計超過7萬名巴勒斯坦人死亡的數據基本準確。

川普：哈瑪斯看起來要繳械了

綜合外媒報導，川普（Donald Trump）在內閣會議上聽取特別使節維特科夫（Steve Witkoff）的談判簡報後表示，儘管先前許多專家抱持懷疑，但現在看來哈瑪斯確實準備放下武器。川普直言，「很多人說他們永遠不會解除武裝，但現在看起來，他們正準備要這麼做了。」

川普強調，這一切歸功於他所主張的「以實力求和平」政策，目前所有的人質都已順利尋獲，且哈瑪斯在送回人質的過程中也發揮了作用。

匿名官員：武裝解除將伴隨「特赦」

一名不具名的美國官員在週一受訪時透露，川普政府內部對於哈瑪斯繳械一事充滿信心。他表示，美方已經掌握到哈瑪斯內部人士正在討論解除武裝的相關事宜，「如果他們不這麼做，就是違反協議。」

該官員進一步解釋，武裝解除並非無條件，預計會伴隨某種形式的「大赦」，且美方已經準備好一套「非常完善」的計畫來推動此過程，希望能徹底終結這場長達兩年多的衝突。

以軍轉向？私下承認「7萬人死亡」數據精確

然而，在和平曙光乍現的同時，戰爭造成的慘重代價也浮上檯面。過去以色列一直強烈質疑哈瑪斯衛生部統計的傷亡數字，但包括《哈利茲報》及《以色列時報》在內的多家以媒指出，一名軍方高層消息人士透露，軍方現在採信加薩已有超過7萬人死亡的統計。

▲以色列軍方現在採信加薩已有超過7萬人死亡的統計。（圖／路透）



過去以色列國防軍（IDF）曾評估，每擊斃1名武裝份子，約伴隨2至3名平民死亡。雖然目前官方仍強調，尚未能精確區分戰鬥人員與平民的具體比例，但該名高層坦言，哈瑪斯提供的總體死亡數字「大致準確」。

停火後的挑戰 數據與官方說法仍有落差

這場戰爭始於2023年10月7日，當時哈瑪斯突襲以色列南部造成1200人死亡、251人被綁架。雖然自2025年10月10日開始實施停火，但加薩地區的傷亡仍在增加。根據最新數據，停火至今已有至少492名巴勒斯坦人喪生，以色列方面也有4名士兵陣亡。

針對媒體報導軍方採信傷亡數據一事，以色列國防軍隨後發表正式聲明澄清，表示目前媒體流傳的細節並不代表IDF的官方數據，所有正式統計都將透過正規管道統一發布。