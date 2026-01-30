最高領袖要跑了？伊朗專機神祕呼號「直奔莫斯科」　航跡圖曝

▲機身編號為EP-IGD的空中巴士A321-231客機從德黑蘭離境飛往莫斯科。（圖／截取自flightradar24）



中東局勢陷入空前緊繃，伊朗政府日前正式宣布進入準戰爭狀態，而就在這個敏感時刻，航班追蹤網站捕捉到一架隸屬於伊朗政府、通常由高層官員搭乘的專機，於當地時間29日從德黑蘭起飛，目標直指俄羅斯莫斯科，引發外界高度聯想，這是否就是最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）傳聞已久的逃亡路線？

神祕呼號「IRAN07」現蹤 政府高層專機急奔俄國

根據航班追蹤網站Flightradar24資訊，這架機身編號為EP-IGD的空中巴士A321-231客機，在過去一小時內已從德黑蘭（Tehran）離境。該機由美拉吉航空（Meraj Airlines）負責代管，最引人注目的是其使用的呼號「IRAN07」，這向來是伊朗政府高層專屬的空中代碼，而非一般民航業務。

由於日前剛傳出哈米尼早已擬定好「莫斯科逃亡計畫」，以防美伊衝突爆發後導致政權垮台，在此時局混亂之際，專機直奔莫斯科的航跡，無疑觸動了國際社會的敏感神經。

川普警告「時間不多了」 伊朗反嗆：立即擊沉美航母

與此同時，美國總統川普（Donald Trump）也持續對德黑蘭施壓，公開警告「時間不多了」，並強調美軍航母打擊群已抵達中東海域，隨時「有能力且願意」發動攻擊。

針對美方的強硬態度，伊朗軍方發言人強烈反擊，表示伊朗的回應將「不設限」，絕對不會像過去僅是短暫交火，而是會發動「即時且致命」的打擊。

伊朗阿克拉米尼亞（Mohammad Akraminia）准將更在國營電視台放話，聲稱美國航空母艦存在「嚴重弱點」，且多個美國基地都在伊朗中程飛彈的射程內。他諷刺地說：「情況絕對不會像川普想像的那樣，以為執行完快速行動，兩小時後就能發推特宣告結束。」

歐盟列恐怖組織 數千抗議者淪血腥鎮壓

除了面臨軍事威脅，伊朗在外交上也陷入孤立。歐盟日前正式將伊斯蘭革命衛隊（IRGC）列為恐怖組織。歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）強烈譴責德黑蘭當局用血腥手段鎮壓自家人民，直言「『恐怖份子』是對該政權最貼切的稱呼。

據人權組織HRANA統計，在近期波及全伊朗的抗議浪潮中，已證實有6373人喪生，甚至有估計指死亡人數達數萬。

儘管伊朗官方將動亂歸咎於美國與以色列的特務煽動，但德黑蘭街頭已出現美軍航母遭摧毀的巨型海報，種種跡象顯示，中東這場大戰恐已箭在弦上。