白俄羅斯反對派領袖失蹤　目擊者驚爆：當街被「蒙面人士」擄走！

▲白俄羅斯反對派領袖柯列斯尼可娃（Maria Kolesnikova）於7日驚傳失蹤，根據目擊者說法，她遭到「蒙面人士」當街擄走。（圖／路透）



記者吳美依／綜合外電報導

白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）已經執政26年，8月又宣布拿下6連任，遭控操弄選舉，也在首都明斯克（Minsk）引爆大規模示威，延燒至今。其中，反對派領袖柯列斯尼可娃（Maria Kolesnikova）於7日驚傳失蹤，據悉當街遭到「蒙面人士」綁走。

白俄羅斯媒體TUT.BY引述一名女性目擊者說法指出，柯列斯尼可娃7日上午10時在國家藝術博物館附近行走，手機卻突然被一名「蒙面人士」奪去，接下來被推進一輛迷你巴士裡。但據俄羅斯《國際傳真社》（Interfax News Agency），警方否認拘留柯列斯尼可娃。

此消息一出，引發各國關切。英國外交大臣拉布（Dominic Raab）對此表達「嚴重關切」，呼籲盧卡申科政府把柯列斯尼可娃的安全歸來視為第一要務。德國7日要求「澄清柯列斯尼可娃的下落」，外交部長馬斯（Heiko Maas）說，「我們要求白俄羅斯境內所有政治犯的行蹤被澄清並且獲釋」。

▲白俄羅斯首都明斯克與其他城市爆發大規模示威，抗議總統操縱選舉。（圖／路透）



盧卡申科宣布連任後，各地民眾連續第4個周末發起大規模示威。當局試圖鎮壓，造成至少4人死亡、數百人受傷，6日超過600人被逮捕。歐盟7日呼籲釋放遭拘留的抗議人士，並稱逮捕行動「武斷且無法解釋」。歐盟領導人也不承認這次選舉結果，同意要針對白俄羅斯31名高級官員施加制裁。

綜合BBC、《衛報》與《半島電視台》報導，反對派人士組成協調委員會，呼籲大選後權力移交，但遭當局指控「奪取國家權力，危害國家安全」。柯列斯尼可娃是委員會成員，也是挺身挑戰當局的3名女性之一，但另外2人都已經逃往國外。

其中一名女性領袖，也就是本屆大選中，挑戰盧卡申科的總統候選人齊哈諾夫斯卡亞（Sviatlana Tsikhanouskaya）表示，最近的拘捕行動旨在試圖擾亂協調委員會的工作，「他們越是試圖嚇唬我們，就會有更多人走上街頭」。

▲白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）執政長達26年，是莫斯科的親密盟友。他8月宣布成功取得6連任，引爆大規模抗議。（圖／路透）



協調委員會指控盧卡申科「公開使用恐怖手段」，並且透露新聞秘書羅德涅科夫（Anton Rodnenkov）與執行秘書克拉夫佐夫（Ivan Kravtsov）也失蹤了。但警方宣稱沒有接獲2人的失蹤通報。

盧卡申科1994年起掌權至今，與俄羅斯是長期親密盟友。他強烈指控西方國家干預內政。克里姆林宮7日宣布，盧卡申科「未來幾天」將訪問莫斯科，進行會談。

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