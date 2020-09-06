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中國「不明種子」疑雲襲全球　亞馬遜：美境內禁賣外國植物＆種子

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▲▼ 防檢局接獲民眾通報收到來自中國的不明種子。（圖／路透）

▲美國、法國、加拿大、英國、日本、南韓與台灣都有民眾收到從未訂購的「不明種子」。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

來自中國的「不明種子」自從7月起陸續在各國出現，引發全球疑慮，越來越多民眾收到從未訂購的謎樣包裹。電商巨擘亞馬遜（Amazon）也宣布，將禁止在美國境內販售來自國外的植物種子。

綜合《華爾街日報》、《福斯新聞》報導，亞馬遜說明，已有數千名美國人收到不明種子，且根據郵戳，大多數包裹都來自中國。因此，公司通知外國賣家，3日起不再批准進口植物或種子產品，「從今以後，我們只允許美國的賣家販售種子」。

▲▼亞馬遜 Amazon 。（圖／路透社）

▲電商巨擘亞馬遜（Amazon）本月3日起禁止外國賣家在美國境內販售植物與種子。（圖／路透）

根據亞馬遜官方網站，此禁令應用範圍包括植物與植物相關產品。此外，未遵循規定的賣家將受到懲罰，甚至可能被刪除帳戶。

美國農業部（USDA）擔心，種子被引入以後，可能帶來蟲害或疾病，入侵本土，傷害農業，因此呼籲民眾切勿隨意種植。動植物衛生檢驗署（APHIS）副署長艾爾西（Osama El-Lissy）表示，他們已經收到將近2萬起通報，蒐集大約9000份包裹，其中2500多份已經接受分析與檢驗。

艾爾西說明，包裹內含有雜草、馬鈴薯紡錘形塊莖類病毒（Potato spindle tuber viroid）甚至黃蜂與甲蟲的幼蟲。此外，植物學家分析種子後，發現10多種植物，從牽牛花到芥末都成為運送內容。

▲美國維吉尼亞州民眾收到的不明種子。（圖／翻攝Twitter@VaAgriculture）

▲美國維吉尼亞州民眾收到的不明種子。（圖／翻攝Twitter@VaAgriculture）

艾爾西提到，種子之後會被送到馬里蘭州的DNA實驗室，檢測是否帶有可能導致植物疾病的病原體。他強調，雖然目前尚未引發重大擔憂，也沒有必要啟動聯邦緊急應對計畫，但此事件仍是一大隱憂，相關單位已經著手加強害蟲監測，準備好迅速應對措施。

美國農業部、國土安全部、郵政署與國務院農業部等多個機構都在調查此事，並正與中國官員合作，確認究竟是誰寄出包裹，試圖阻止未來的發貨。但中國外交部7月時表示，種子包裹上的郵寄標籤是偽造的，已經要求美國寄回包裹，以利調查。

美國農業部7月曾指出，這可能是「刷單詐欺」（brushing scam）手法，也就是電商賣家向某人寄送便宜產品或空箱，利用此筆運貨資訊捏造正面評論，提升業者在電商平台上的評價。

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