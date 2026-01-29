　
國際

GG太大害離婚！網美爆料「做到哭出來」　球星前夫提告了

▲▼美國33歲網美海莉·貝莉（Haley Baylee）。（圖／翻攝IG@haleyybaylee）

▲海莉·貝莉被前夫提告。（圖／翻攝IG@haleyybaylee）

記者吳美依／綜合報導

美國33歲網美海莉·貝莉（Haley Baylee）曾公開表示，由於NFL球星前夫麥特·卡利爾（Matt Kalil）生殖器「尺寸過大」，才會導致2人離婚，被對方提告求償7.5萬美元（約台幣235萬元）。

可樂罐形容前夫尺寸　網紅曝隱私挨告

卡利爾曾在美式足球球隊「明尼蘇達維京人」（Minnesota Vikings）服役，他與貝莉於2015年結婚，2022年離婚。

去年11月，貝莉在一場Twitch直播採訪中談到，性事不合是這段婚姻破裂的主因之一。她以「2個可樂罐疊起來，甚至可能要第3個」，形容前夫生殖器尺寸，並稱2人嘗試過各種方法，「絕望地努力多年」，仍無法克服生理障礙，「我們已經試過了，根本不可能，除非你搞到哭出來。」

本月稍早，卡利爾正式提告前妻侵犯隱私與不當獲利，並在訴狀中控訴，這些「汙辱性且極具針對性的評論」讓他和現任妻子收到過分的關注、評論，以及「令人不安且驚恐」的訊息，造成他「嚴重情緒困擾、羞辱、名譽損害和精神痛苦」，為此求償7.5萬美元。

貝莉挨告又反擊　雙方各說各話

如今，貝莉要求法院駁回這項訴訟，並主張言論自由權保護其真實陳述。根據《Page Six》取得的法庭文件，她形容直播中分享的是親身經歷的性創傷，以及婚姻如何因此破裂，「原告試圖讓一位公眾人物女性，因提供真實自傳性質的性創傷經歷而承擔民事責任。」

貝莉指出，她在直播中絕對沒有貶低前夫，反而多次稱讚前夫的人格特質，甚至形容卡利爾是「世上最棒的男人」。她在採訪中還提到，兩人婚姻是「充滿愛的結合」，只是最終因「不幸的生理差異」導致正常性關係不可能實現，因而無法維持下去。

不過，卡利爾的律師指出，貝莉並未否認肆意揭露前夫私密細節，導致他遭受廣泛嘲笑和不必要關注的事實，「配偶無權為了牟利而曝光私密的婚姻和性生活細節。」

目前，法院尚未針對貝莉的駁回動議做出回應。

 
01/27 全台詐欺最新數據

