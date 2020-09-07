貿易協定談不攏也非走不可！　強生：10月15日是最後期限

▲英國與歐盟對脫歐後的貿易協定難達共識。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

英國與歐盟將在8日舉行第8輪協商，期望脫歐後的貿易協定可以盡快定案，不過雙方態度強硬，恐怕難以達成共識。強生表示，若貿易協定要在年底生效，那雙方勢必得在10月15日達成協議。英國不排除依照「澳大利亞模式」，在未達成貿易協定前退出歐盟。

BBC指出，儘管英國已在今年1月31日成功脫歐，但在貿易協定談判期間，仍需遵守歐盟的規則，因此英國要在12月31日過渡期結束前，找到解決方案的時間已經不多。

強生指出，與歐盟的談判已進入最後階段，為了讓協定趕在今年底前生效，10月15日將是達成協議的最後期限，因為「考慮超過這一期限是沒有意義的」，若雙方談判破局，將不再制定自由貿易協定，而他們也只能「接受這一點，並放下過去向前看」。

▲強生認為，若談判破局，雙方則不應該再執著制定貿易協定。（圖／路透）

此前，歐盟首席談判代表巴尼耶（Michael Barnier）也曾表示，10月底是敲定明年協議的「最後期限」，他已表現出「尋求妥協的開放態度」，但如果英國想避免談判破局導致「無協定」的後果，就必須表示誠意、採取行動。英國外交大臣拉布（Dominic Raab）6日在BBC的節目中談及，談判中兩個懸而未決的問題是「捕魚權」和「國家援助規定」。

路透社引述拉布的說法指出，如果本周無法與歐盟取得共識，政府將對歐盟採取開放程度較低的貿易條款，英國的要求是在自由貿易談判中與其他國家一樣享有「不受約束」的待遇，否則不排除依照「澳大利亞模式」，在未達成貿易協議前就直接退出。