對等關稅還能再更高！川普放話「美國很仁慈」　嗆法院被親中占據

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

美國總統川普再度對全球貿易夥伴釋出強硬訊號，表示美國目前向各國實施的對等關稅「其實已經很仁慈」，透露未來稅率可能將大幅提高。他強調，關稅為美國帶來數千億美元收入與國家安全利益，即使相關措施正面臨聯邦最高法院審查，也不打算輕易退讓。

根據《韓聯社》，川普於美東時間29日在白宮主持內閣會議時指出，美國自從他上任以來向各國加徵的關稅，「實際上稅率可以調得更高」，但政府卻選擇相對溫和的作法。他直言，「這些關稅非常高，但其實還能再調得更高」，重申美國已經非常仁慈；即便如此，美國仍可透過關稅進帳數千億美元。

川普也在社群平台「真實社群」（Truth Social）發文，稱關稅讓龐大資金流入美國，使美國理應享有全球最低利率，並強調許多國家之所以能以低利率融資，是因為「美國允許他們這麼做」。他再次評論，美國已對各國「友善、溫柔且克制」。

針對目前正在聯邦最高法院審理、涉及《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）的對等關稅合法性訴訟，川普強烈抨擊提告方的政治立場「過度親中」。該案原告包括聲稱因關稅受損的美國中小企業，以及12個民主黨執政州。川普指控，這些人與國家「多年來對美國課稅、佔盡美國便宜」，試圖替中國讓美國政府的關稅失效。

川普強調，關稅為美國帶來巨大的力量與國家安全，並讓聯邦政府獲得可觀的財政收入，「我們不想把這些錢還回去」。他暗示，若法院裁定不利，美國政府仍可透過其他法律途徑維持關稅政策。

據悉，最高法院的審理僅限於IEEPA架構下的國別對等關稅，並不涉及汽車等產業各別關稅措施。川普政府持續將關稅視為縮減貿易逆差、增加稅收、吸引外資與推動製造業回流的重要工具。

此外，川普日前也曾點名南韓，批評南韓國會在對美投資與合作上的配合不足，警告對韓關稅可能從目前的15%調升回25%，顯示其關稅政策仍保留高度彈性與施壓空間。